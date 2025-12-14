Minden részlet kiderült: ezért vállal szerepet a szegedi DPK-gyűlésen Áder János

Áder János új könyve: „A haza minden előtt” – Tíz év történetei a nemzeti egységről és közös sikereinkről
Áder János a Magyar Nemzetnek adott interjúban beszélt arról, miért vállal szerepet a szegedi DPK-gyűlésen, és egyben értékelte köztársasági elnöki ciklusát. Kiemelte, hogy a kormánypártok felelőssége is, hogy „nem beszélnek egyértelműen az eredményekről”. Áder szerint a 2010 utáni időszak a közvagyon gyarapodása szempontjából „csak az 1867-es kiegyezést követő évekhez mérhető”, és erre minden magyar büszke lehet, függetlenül politikai hovatartozásától.
A volt államfő visszaemlékezett köztársasági elnöki éveire, és szólt a kegyelmi ügyekről is. „A bíró a jogszabályok alapján ítélheti meg, hogy valaki bűnös-e. Az elnök pedig mondhatja azt, hogy ugyan valaki a tények, a bizonyítékok és a bíróság döntése alapján bűnös, de vannak olyan családi, egészségügyi, szociális szempontok, amelyek alapján az illető kegyelmet kaphat” – mondta Áder, kiemelve, hogy a kérelmezők között gyakran végstádiumos rákos betegek voltak, akik a családjuk körében tölthették utolsó napjaikat.
Áder a politikai pályafutásáról is beszélt, elmondta, hogy a miniszterelnöki poszt sosem vonzotta: „Már nyugdíjas korú vagyok, az elnöki munkát befejeztem, letettem a lantot. Politikai pályára visszamenni nem fogok.” Hangsúlyozta, hogy eredményeit a közszolgálati és gazdasági fejlesztések, valamint a fenntarthatósági programok jelentik. „Jó, hogy a gyerekek ma már az általános iskolában is külön tantárgyként tanulhatnak a fenntarthatóság problémaköréről” – mondta, kiemelve a fenntarthatósági expókat, a Puskás és Duna Aréna felépítését, a Várkert Bazár felújítását, valamint az országos kórház- és templomfejlesztéseket.
Az államfő a közbeszéd állapotáról is véleményt mondott:
Nem tudom, hova vezet, hogy gyakorlatilag megszűnt az értelmes politikai diskurzus,
és kétmondatos Facebook-bejegyzésekkel kommunikálnak a politikusok, abban viszont biztos vagyok, ez rossz irány. Hiányzik a karakter, a tartalom és a talentum.” Áder szerint a politikai vita természetes, de a kormány teljesítménye kézzelfogható, és mind a jobb-, mind a baloldali szavazók számára értékelhető eredményeket hozott.
Végül a volt köztársasági elnök visszatekintett a személyes élményekre és maradandó pillanatokra. Kiemelte a trianoni évfordulóhoz kapcsolódó beszédét, a csángó közösségnél tett látogatását és a Toldi rajzfilm ötletét, amely államfői munkája lenyomataként maradandó alkotás lett. Áder a szegedi DPK-gyűlésen való részvételét így indokolta:
„hívtak és van mondanivalóm”,
így hosszú évek után ismét hozzájárul a közéleti diskurzushoz.
A korábbi államfőnek a napokban jelent meg A haza minden előtt című könyve, amely tíz elnöki évét tárja elénk. Emellett a két ciklus emlékezetes pillanatairól és a kegyelmi ügyről is kérdeztük. Interjúnk.
