Minden részlet kiderült: ezért vállal szerepet a szegedi DPK-gyűlésen Áder János

Áder János a Magyar Nemzetnek adott interjúban beszélt arról, miért vállal szerepet a szegedi DPK-gyűlésen, és egyben értékelte köztársasági elnöki ciklusát. Kiemelte, hogy a kormánypártok felelőssége is, hogy „nem beszélnek egyértelműen az eredményekről”. Áder szerint a 2010 utáni időszak a közvagyon gyarapodása szempontjából „csak az 1867-es kiegyezést követő évekhez mérhető”, és erre minden magyar büszke lehet, függetlenül politikai hovatartozásától.

A volt államfő visszaemlékezett köztársasági elnöki éveire, és szólt a kegyelmi ügyekről is. „A bíró a jogszabályok alapján ítélheti meg, hogy valaki bűnös-e. Az elnök pedig mondhatja azt, hogy ugyan valaki a tények, a bizonyítékok és a bíróság döntése alapján bűnös, de vannak olyan családi, egészségügyi, szociális szempontok, amelyek alapján az illető kegyelmet kaphat” – mondta Áder, kiemelve, hogy a kérelmezők között gyakran végstádiumos rákos betegek voltak, akik a családjuk körében tölthették utolsó napjaikat.