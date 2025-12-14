Ft
12. 14.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
magyar nemzet DPK áder jános interjú

Minden részlet kiderült: ezért vállal szerepet a szegedi DPK-gyűlésen Áder János

2025. december 14. 09:42

A volt köztársasági elnök a Magyar Nemzetnek adott interjút.

2025. december 14. 09:42
null

Áder János a Magyar Nemzetnek adott interjúban beszélt arról, miért vállal szerepet a szegedi DPK-gyűlésen, és egyben értékelte köztársasági elnöki ciklusát. Kiemelte, hogy a kormánypártok felelőssége is, hogy „nem beszélnek egyértelműen az eredményekről”. Áder szerint a 2010 utáni időszak a közvagyon gyarapodása szempontjából „csak az 1867-es kiegyezést követő évekhez mérhető”, és erre minden magyar büszke lehet, függetlenül politikai hovatartozásától.

A volt államfő visszaemlékezett köztársasági elnöki éveire, és szólt a kegyelmi ügyekről is. „A bíró a jogszabályok alapján ítélheti meg, hogy valaki bűnös-e. Az elnök pedig mondhatja azt, hogy ugyan valaki a tények, a bizonyítékok és a bíróság döntése alapján bűnös, de vannak olyan családi, egészségügyi, szociális szempontok, amelyek alapján az illető kegyelmet kaphat” – mondta Áder, kiemelve, hogy a kérelmezők között gyakran végstádiumos rákos betegek voltak, akik a családjuk körében tölthették utolsó napjaikat. 

Áder a politikai pályafutásáról is beszélt, elmondta, hogy a miniszterelnöki poszt sosem vonzotta: „Már nyugdíjas korú vagyok, az elnöki munkát befejeztem, letettem a lantot. Politikai pályára visszamenni nem fogok. Hangsúlyozta, hogy eredményeit a közszolgálati és gazdasági fejlesztések, valamint a fenntarthatósági programok jelentik. „Jó, hogy a gyerekek ma már az általános iskolában is külön tantárgyként tanulhatnak a fenntarthatóság problémaköréről” – mondta, kiemelve a fenntarthatósági expókat, a Puskás és Duna Aréna felépítését, a Várkert Bazár felújítását, valamint az országos kórház- és templomfejlesztéseket.

Az államfő a közbeszéd állapotáról is véleményt mondott: 

Nem tudom, hova vezet, hogy gyakorlatilag megszűnt az értelmes politikai diskurzus,

és kétmondatos Facebook-bejegyzésekkel kommunikálnak a politikusok, abban viszont biztos vagyok, ez rossz irány. Hiányzik a karakter, a tartalom és a talentum.” Áder szerint a politikai vita természetes, de a kormány teljesítménye kézzelfogható, és mind a jobb-, mind a baloldali szavazók számára értékelhető eredményeket hozott.

Végül a volt köztársasági elnök visszatekintett a személyes élményekre és maradandó pillanatokra. Kiemelte a trianoni évfordulóhoz kapcsolódó beszédét, a csángó közösségnél tett látogatását és a Toldi rajzfilm ötletét, amely államfői munkája lenyomataként maradandó alkotás lett. Áder a szegedi DPK-gyűlésen való részvételét így indokolta: 

„hívtak és van mondanivalóm”,

így hosszú évek után ismét hozzájárul a közéleti diskurzushoz.

Kapcsolódó cikkek

Nyitókép: MTI/Soós Lajos

 

Obsitos Technikus
2025. december 14. 10:21
Nagyon helyes. Örülök neki, meg fogom hallgatni.
RasPutin
2025. december 14. 09:52
Az államfő a közbeszéd állapotáról is véleményt mondott: Nem tudom, hova vezet, hogy gyakorlatilag megszűnt az értelmes politikai diskurzus, Jól látod János. Havasi Bertalan a Szőlő utcai botrányról: „Nem a szarházi Magyar Péter fogja megoldani ezt a problémát”
Héja
2025. december 14. 09:52
Lehet vinnyogni, rágalmazni tiszások/ballibek.
Claudius1
2025. december 14. 09:48
Ugyanolyan mocskos fideszes senkiházi bohóc, mint amilyen volt, igazi bajszos...
