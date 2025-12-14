Ft
moszkva brüsszel magyarország ukrajna

Moszkva máris támad, Belgium bepánikolt: Brüsszelben óriási balhé lehet Ukrajna 210 milliárdos hiteléből

2025. december 14. 08:38

Az orosz központi bank nem várt: azonnal pert indított, amire a belgák vészfékezéssel reagáltak. Brüsszel most példátlan ultimátumot adott a többi tagállamnak.

2025. december 14. 08:38
null

Belgium kemény feltételekhez köti támogatását ahhoz az uniós hitelcsomaghoz, amely az Ukrajna számára felajánlani tervezett 210 milliárd eurós – befagyasztott orosz vagyonra épülő – „reparációs kölcsön” alapját adná. 

Az Euractiv által megszerzett információk szerint Brüsszel azt követeli, hogy az EU-tagállamok „független és autonóm garanciákat” vállaljanak, amelyek akkor is érvényben maradnak, ha a hitelt később semmissé nyilvánítanák. A feltétel lényege: 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Lebuktak: halálos lökést jelentene a Tisza Pártnak, ha erről beszélnének a magyarok karácsonykor

Lebuktak: halálos lökést jelentene a Tisza Pártnak, ha erről beszélnének a magyarok karácsonykor
Tovább a cikkhezchevron

Belgium nem akarja saját jogi és pénzügyi kockázatára futtatni a konstrukciót.

 

A belga érdekek tétje hatalmas, hiszen a befagyasztott orosz eszközök döntő többségét a brüsszeli székhelyű Euroclear kezeli. Nem véletlen, hogy Belgium a jogi védelem maximalizálását követeli: 

azt is kikötnék, hogy a Euroclear semmilyen felelősséget ne viseljen a kölcsön nyújtásáért, igazgatói pedig csak „súlyos gondatlanság” esetén legyenek elszámoltathatók. 

A lépést sürgeti az is, hogy az orosz központi bank pénteken közölte: pert indít az Euroclear ellen egy moszkvai bíróságon.

Belgium emellett azt is elvárja, hogy más uniós országok állják a Moszkva által esetlegesen indított perek költségeit, ne kössenek új beruházásvédelmi egyezményeket Oroszországgal, a meglévőket pedig mondják fel

A háttérben az a 1989-es belga–luxemburgi–szovjet befektetési szerződés áll, amely mindmáig érvényben van, és komoly jogi kockázatot hordozhat, ha Oroszország megtorló lépéseket tesz.

Bár Belgiumot sokszor vádolták azzal, hogy blokkolja a kezdeményezést, a friss, részletes módosító javaslatok arra utalhatnak, hogy az ország hajlandó érdemben tárgyalni. 

Ugyanakkor Brüsszel továbbra is azt szorgalmazza, hogy az EU inkább közös adósságkibocsátással támogassa Ukrajnát – ezt viszont jelenleg Magyarország ellenzi, amely magát a „reparációs hitel” ötletét is elutasítja. 

Az Európai Tanács jövő heti csúcstalálkozója előtt egyre élesebb a diplomáciai nyomás, hogy kompromisszum szülessen.

Nyitókép: Quentin Top / AFP

