Moszkva máris támad, Belgium bepánikolt: Brüsszelben óriási balhé lehet Ukrajna 210 milliárdos hiteléből

A belga érdekek tétje hatalmas, hiszen a befagyasztott orosz eszközök döntő többségét a brüsszeli székhelyű Euroclear kezeli. Nem véletlen, hogy Belgium a jogi védelem maximalizálását követeli:

azt is kikötnék, hogy a Euroclear semmilyen felelősséget ne viseljen a kölcsön nyújtásáért, igazgatói pedig csak „súlyos gondatlanság” esetén legyenek elszámoltathatók.

A lépést sürgeti az is, hogy az orosz központi bank pénteken közölte: pert indít az Euroclear ellen egy moszkvai bíróságon.

Belgium emellett azt is elvárja, hogy más uniós országok állják a Moszkva által esetlegesen indított perek költségeit, ne kössenek új beruházásvédelmi egyezményeket Oroszországgal, a meglévőket pedig mondják fel.

A háttérben az a 1989-es belga–luxemburgi–szovjet befektetési szerződés áll, amely mindmáig érvényben van, és komoly jogi kockázatot hordozhat, ha Oroszország megtorló lépéseket tesz.