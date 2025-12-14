Ft
Ft
3°C
2°C
Ft
Ft
3°C
2°C
12. 14.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 14.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Berlin volodimir zelenszkij tárgyalás orosz-ukrán háború

B-vel kezdődő európai főváros, de nem Budapest: itt dőlhet el a háború sorsa, és nem is akármikor

2025. december 14. 08:53

Amerikai és európai partnerekkel fog tárgyalni az ukrán elnök.

2025. december 14. 08:53
null

Mint ismert , Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közösségi oldalán számolt be arról, hogy jelenleg „jelentős esélyt” lát a háború befejezésére. A Telegramon közzétett videóüzenetében bejelentette, hogy a közeljövőben több szinten indulnak tárgyalások, és most az is kiderült, hol zajlanak majd ezek az egyeztetések.

Zelenszkij közölte, hogy a következő napokban Berlinben találkozik az amerikai és európai partnerekkel, a cél pedig a háború lezárásáról szóló politikai megállapodás előkészítése, valamint Ukrajna biztonsági garanciáinak biztosítása – írja a karpathir.com

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Lebuktak: halálos lökést jelentene a Tisza Pártnak, ha erről beszélnének a magyarok karácsonykor

Lebuktak: halálos lökést jelentene a Tisza Pártnak, ha erről beszélnének a magyarok karácsonykor
Tovább a cikkhezchevron

Az egyeztetéseken Ukrajnát Rusztem Umerov, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára, Andrij Hnatov vezérkari főnök és más biztonsági szervek képviselői képviselik, miközben Zelenszkij személyesen is találkozókat tervez Trump csapatának tagjaival. 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: SAUL LOEB / AFP

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 32 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
faramuci
2025. december 14. 10:18
Szar sem fog eldőlni európában...súlytalan bajkeverő lett a kontinensből. Ahogy múltnap fogalmazott egy professore,üres ,lakatlan skanzen lett európa nem pedig az ipar a technológia fellegvára.....
Válasz erre
2
0
Obsitos Technikus
2025. december 14. 10:14
Az oroszok nélkül semmiféle sors nem fog eldőlni sehol..
Válasz erre
4
0
orokkuruc-2
2025. december 14. 10:14
Te cikkíró, ezek szerint te csak attól élvezel el ha magadnak beöntést adsz? Mert, az orosz oldal az valahogy hibádzik.
Válasz erre
1
0
tamagaba
2025. december 14. 09:53
Inkább oda menjenek, nagy cirkusz lenne itt
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!