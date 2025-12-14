B-vel kezdődő európai főváros, de nem Budapest: itt dőlhet el a háború sorsa, és nem is akármikor

Megtört a jég: Zelenszkij mondataitól nemcsak Von der Leyen, hanem egész Brüsszel fejre áll
Közösségi oldalán üzent az ukrán elnök.
Amerikai és európai partnerekkel fog tárgyalni az ukrán elnök.
Mint ismert , Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közösségi oldalán számolt be arról, hogy jelenleg „jelentős esélyt” lát a háború befejezésére. A Telegramon közzétett videóüzenetében bejelentette, hogy a közeljövőben több szinten indulnak tárgyalások, és most az is kiderült, hol zajlanak majd ezek az egyeztetések.
Zelenszkij közölte, hogy a következő napokban Berlinben találkozik az amerikai és európai partnerekkel, a cél pedig a háború lezárásáról szóló politikai megállapodás előkészítése, valamint Ukrajna biztonsági garanciáinak biztosítása – írja a karpathir.com.
Az egyeztetéseken Ukrajnát Rusztem Umerov, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára, Andrij Hnatov vezérkari főnök és más biztonsági szervek képviselői képviselik, miközben Zelenszkij személyesen is találkozókat tervez Trump csapatának tagjaival.
Ezt is ajánljuk a témában
Közösségi oldalán üzent az ukrán elnök.
Nyitókép: SAUL LOEB / AFP
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
Közösségi oldalán üzent az ukrán elnök.
Az ukrán hírszerzés szerint a telepítés Európára nehezedő nyomást szolgálna.
A támadás a nyílt tengeren történt.