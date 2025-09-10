A magyar szurkolók ismét bizonyítottak: egész Európában Szoboszlaiék meccsein voltak kint a legtöbben

Szoboszlai és Ronaldo: jelesre vizsgázott emberségből a magyar és a portugál sztár (VIDEÓ)
Mindketten életre szóló élményeket szereztek a bekísérő gyerekeknek.
A magyar válogatott szeptemberi világbajnoki selejtezőire látogattak ki a legtöbben egész Európát tekintve.
Egész Európában a magyar válogatott két mérkőzését tekintették meg a legtöbben a helyszínen a szeptemberi világbajnoki selejtezők során – számolt be róla az M4 Sport a labdarúgással kapcsolatos adatokkal foglalkozó Football Meets Data adatai alapján.
A mieink Portugália elleni meccsére összesen 61 473-an látogattak ki a Puskás Arénába, míg az írek elleni összecsapáson 51 137 néző – köztük csaknem 1700 magyar – volt jelen a dublini Aviva Stadion lelátóján. A harmadik legtöbben a Lengyelország–Finnország (3–1) találkozóra vásároltak belépőt (50 897-en).
A magyar válogatott itthoni találkozói egyébként rendkívül gyakran szerepelnek az efféle gyűjtések tetején – jegyzi meg az M4 Sport –, hiszen akkor is telt házas, vagy legalább közel telt házas a válogatott összes tétmeccse, amikor nem Cristiano Ronaldo játszik a Puskás Aréna gyepén.
Ezt is ajánljuk a témában
Mindketten életre szóló élményeket szereztek a bekísérő gyerekeknek.
A mieink a következő hazai világbajnoki selejtezőjüket október 11-én Örményországgal vívják. Ezt követi a portugálok (október 14.) és az örmények (november 13.) elleni idegenbeli összecsapás, majd a záró fordulóban az Írország elleni hazai meccs november 16-án.
Nyitókép: KISBENEDEK ATTILA / AFP
A Magyarország–Portugália mérkőzés összefoglalója