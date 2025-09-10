A magyar szurkolók ismét bizonyítottak: egész Európában Szoboszlaiék meccsein voltak kint a legtöbben

Egész Európában a magyar válogatott két mérkőzését tekintették meg a legtöbben a helyszínen a szeptemberi világbajnoki selejtezők során – számolt be róla az M4 Sport a labdarúgással kapcsolatos adatokkal foglalkozó Football Meets Data adatai alapján.

A mieink Portugália elleni meccsére összesen 61 473-an látogattak ki a Puskás Arénába, míg az írek elleni összecsapáson 51 137 néző – köztük csaknem 1700 magyar – volt jelen a dublini Aviva Stadion lelátóján. A harmadik legtöbben a Lengyelország–Finnország (3–1) találkozóra vásároltak belépőt (50 897-en).