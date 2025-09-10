Ft
magyar válogatott Magyarország válogatott szurkolók Puskás aréna

A magyar szurkolók ismét bizonyítottak: egész Európában Szoboszlaiék meccsein voltak kint a legtöbben

2025. szeptember 10. 23:23

A magyar válogatott szeptemberi világbajnoki selejtezőire látogattak ki a legtöbben egész Európát tekintve.

2025. szeptember 10. 23:23
null

Egész Európában a magyar válogatott két mérkőzését tekintették meg a legtöbben a helyszínen a szeptemberi világbajnoki selejtezők során – számolt be róla az M4 Sport a labdarúgással kapcsolatos adatokkal foglalkozó Football Meets Data adatai alapján.

 

A mieink Portugália elleni meccsére összesen 61 473-an látogattak ki a Puskás Arénába, míg az írek elleni összecsapáson 51 137 néző – köztük csaknem 1700 magyar – volt jelen a dublini Aviva Stadion lelátóján. A harmadik legtöbben a Lengyelország–Finnország (3–1) találkozóra vásároltak belépőt (50 897-en).

 

A magyar válogatott itthoni találkozói egyébként rendkívül gyakran szerepelnek az efféle gyűjtések tetején – jegyzi meg az M4 Sport –, hiszen akkor is telt házas, vagy legalább közel telt házas a válogatott összes tétmeccse, amikor nem Cristiano Ronaldo játszik a Puskás Aréna gyepén.

Ezt is ajánljuk a témában

A mieink a következő hazai világbajnoki selejtezőjüket október 11-én Örményországgal vívják. Ezt követi a portugálok (október 14.) és az örmények (november 13.) elleni idegenbeli összecsapás, majd a záró fordulóban az Írország elleni hazai meccs november 16-án.

Nyitókép: KISBENEDEK ATTILA / AFP

A Magyarország–Portugália mérkőzés összefoglalója

