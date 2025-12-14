Ft
12. 14.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tisza Párt Németország Putyin Magyar Péter Recep Tayyip Erdogan

Magyar Péter súlyos kudarcot vallott, közben török hajók lángolnak és Németország katonai reformot sürget

2025. december 14. 06:11

Mutatjuk a szombati nap legolvasottabb híreit!

2025. december 14. 06:11
null

Kínos kudarcot vallott Magyar Péter budapesti tüntetése

Mint ismert, Magyar Péter vidéki rendezvényei iránt annyira gyér volt az érdeklődés, hogy leállította őket, és a fővárosban próbált nagyobb tömeget megmozgatni – sikertelenül. Deák Dániel politikai elemző felhívta rá a figyelmet, hogy ez a valaha volt legkisebb tiszás tüntetés Budapesten. Deák Dániel a közösségi oldalán egy drónfelvételt is közzétett a tüntetésről, amely 15:32-kor, vagyis fél órával a kezdés után készült, és mint írta:

Úgy is kevés ember gyűlt össze, hogy erre még a Demokratikus Koalíció is mozgósított.

Az élő közvetítésekben már a magyarázkodás zajlik, a politikai elemző szerint pedig ez kevés lesz ahhoz, hogy eltereljék a figyelmet a Tisza megszorítási terveiről.

A Szőlő utcai javítóintézetben történtek az egész országot megrázták, és továbbra is tart a nyomozás, újabb letartóztatásokkal. A tragikus ügyet azonban a politikai kampány is elérte: a Tisza Párt tüntetést jelentett be, és ismét előkerült az „állam nem működik” narratíva. G. Fodor Gábor felidézte: az esetben a magánember is megszólal benne, hiszen elfogadhatatlannak tartja, ha egy felnőtt visszaél a hatalmával. Kiemelte:

 Itt van egy politikai haszonlesés. Az ellenzék megpróbál ebből politikai tőkét kovácsolni.

A XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója szerint ez nem politikai, hanem rendőrségi ügy, és ízléstelen, ha erre rátelepszik a politika. Úgy véli, a Tisza Párt optikai csalódásban él, mert az emberek elsősorban felháborodottak – nem pártváltó kedvűek.

Ukrajnai kikötőket ért orosz támadás alig néhány órával azután, hogy Vlagyimir Putyin és Recep Tayyip Erdogan találkoztak. 

A rakéták három török teherhajót, köztük egy élelmiszerszállítót találtak el.

A lángoló roncsokról Volodimir Zelenszkij is közzétett videót, amelyet a Cenk Denizcilik cég is megerősített: az M/V CENK T hajót közvetlenül kikötés után érte találat.

A török külügyminisztérium sürgős segítséget kért a háború lezárásához, mivel az eset rávilágít a Fekete-tenger hajózását fenyegető veszélyekre. Olekszij Kuleba szerint a támadások polgári létesítményeket és kereskedelmi hajókat vettek célba, drónokkal és ballisztikus rakétákkal.

Wolf-Jürgen Stahl, a Szövetségi Biztonságpolitikai Akadémia elnöke szerint a jelenlegi európai helyzetben nem garantálható a védelem pusztán önkéntes alapon.

A Die Weltnek nyilatkozva a sorkatonaság visszahozatalát sürgette, és bizonyos ágazatokban a 48 órás munkahét bevezetését is indokoltnak tartja.

Úgy látja, a Bundeswehr ugyan képes a védekezésre, de gyors modernizációra és hosszabb kiképzési időre van szükség, a védelmi iparban pedig elkerülhetetlen a hosszabbított munkaidő.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

hajrafidemeszpe
2025. december 14. 08:23
Jó látni ezt a szánalmas fityiszes vergődést. Szerencsétlen nyomorult nerpropagandisták minden alkalommal eljátszák ezt a számháborút, hogy: jajaligvoltakatiszások... meg ilyenek. Ha nem hisztek a feltöltött videoknak, mert az éjjájj...., akkor javaslom, hogy ilyen esetekben nézzetek bele az élő közvetítésekbe (Tiktok, Youtube...stb). Szerencsére ott még nincs AI. Én belenéztem, és elárulom nektek: kibaszott sokan voltak!!!! Ostoba szarosgatyás fidesspincsik.... szopni fogtok! Nyomorult hazudozásokkal etetitek a buta fasz fidesstábort, mert ez kell nektek.... jaaj Istenem! Buta faszkalapok vagytok mind egy szálig. Hahaha.....
Héja
2025. december 14. 08:05
A felvételek szerint túl sokan voltak. Az Indexen meghallgattam néhány tüntető vélemélnyét. Zavaros, ostoba, tájékozatlan szövegek.
gyzoltan-2
2025. december 14. 07:46
-ami meg a jól szervezett tüntetést illeti: tévúton jár, ki ezt a vonulást Magyar Péter javára írja! Ez a tüntetés, megkockáztatom, még csak nem is a gyermekek érdekében történt, jó oknak bizonyult fellépni Orbán Viktor, a Fidesz-kormány ellenében, a valós, jogos, irritáló jelenségek végett, amely egyébként minden regnáló kormányzatot, szinte kötelezően, elkísér..! -a félreértés elkerülésére, az általánosság nem jelenthet felmentést! Ezzel együtt is keserűen érintett a liberalizmus mákonyától bódult tömeg vonulása, tüntetése, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek..! -csak aggódva gondolhatok arra az eshetőségre, hogy az ultra szélsőbal Magyar Péterrel jutna lehetőséghez..! Rövid időn belül. a most tüntetők többsége a falba fogja verni a fejét szégyenében, hogy magyarságát megtagadva, helytelenül cselekedett..! -de akkor már késő lesz..! Adódik a kérdés: alkalmas magyar ellenzéki vezető nem terem, nem létezik e hazában?! -nekünk csak a selejtes, a defektes, a megfelelő..?!
Areményhal
2025. december 14. 07:37
Sajnos a kormánymédia elhallgatja de tényleg sokan voltak (csak azért mondom mert kellene lássa mindenki mekkora a baj) amin nem csodálkozom ha figyelembe veszem, hogy ez a banda választotta vissza Karácsony-t és annak idején Demszky-t. Aztán ez a plüssmacis agymenés ez a legalja, hihetetlen.
