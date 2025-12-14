Magyar Péter súlyos kudarcot vallott, közben török hajók lángolnak és Németország katonai reformot sürget

Kínos kudarc: itt a bizonyíték, ez a valaha volt legkisebb tiszás tüntetés Budapesten (FOTÓ)
Rögtön elkezdődött a magyarázkodás.
Mint ismert, Magyar Péter vidéki rendezvényei iránt annyira gyér volt az érdeklődés, hogy leállította őket, és a fővárosban próbált nagyobb tömeget megmozgatni – sikertelenül. Deák Dániel politikai elemző felhívta rá a figyelmet, hogy ez a valaha volt legkisebb tiszás tüntetés Budapesten. Deák Dániel a közösségi oldalán egy drónfelvételt is közzétett a tüntetésről, amely 15:32-kor, vagyis fél órával a kezdés után készült, és mint írta:
Úgy is kevés ember gyűlt össze, hogy erre még a Demokratikus Koalíció is mozgósított.
Az élő közvetítésekben már a magyarázkodás zajlik, a politikai elemző szerint pedig ez kevés lesz ahhoz, hogy eltereljék a figyelmet a Tisza megszorítási terveiről.
A Szőlő utcai javítóintézetben történtek az egész országot megrázták, és továbbra is tart a nyomozás, újabb letartóztatásokkal. A tragikus ügyet azonban a politikai kampány is elérte: a Tisza Párt tüntetést jelentett be, és ismét előkerült az „állam nem működik” narratíva. G. Fodor Gábor felidézte: az esetben a magánember is megszólal benne, hiszen elfogadhatatlannak tartja, ha egy felnőtt visszaél a hatalmával. Kiemelte:
Itt van egy politikai haszonlesés. Az ellenzék megpróbál ebből politikai tőkét kovácsolni.
A XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója szerint ez nem politikai, hanem rendőrségi ügy, és ízléstelen, ha erre rátelepszik a politika. Úgy véli, a Tisza Párt optikai csalódásban él, mert az emberek elsősorban felháborodottak – nem pártváltó kedvűek.
A szőlő utcai javítóintézetben történtek elfogadhatatlanok, az Tisza vezette baloldal mégis politikai tőkeként használja fel.
Ukrajnai kikötőket ért orosz támadás alig néhány órával azután, hogy Vlagyimir Putyin és Recep Tayyip Erdogan találkoztak.
A rakéták három török teherhajót, köztük egy élelmiszerszállítót találtak el.
A lángoló roncsokról Volodimir Zelenszkij is közzétett videót, amelyet a Cenk Denizcilik cég is megerősített: az M/V CENK T hajót közvetlenül kikötés után érte találat.
A török külügyminisztérium sürgős segítséget kért a háború lezárásához, mivel az eset rávilágít a Fekete-tenger hajózását fenyegető veszélyekre. Olekszij Kuleba szerint a támadások polgári létesítményeket és kereskedelmi hajókat vettek célba, drónokkal és ballisztikus rakétákkal.
Döbbenetes fordulat: hiába a kézfogás és a diplomácia, Moszkva nem kegyelmezett. Zelenszkij sokkoló videót tett közzé a lángoló roncsokról – az oroszok három török hajót, köztük egy élelmiszerszállítót bombáztak szét, brutális üzenetet küldve ezzel a világnak és Ankara vezetésének.
Wolf-Jürgen Stahl, a Szövetségi Biztonságpolitikai Akadémia elnöke szerint a jelenlegi európai helyzetben nem garantálható a védelem pusztán önkéntes alapon.
A Die Weltnek nyilatkozva a sorkatonaság visszahozatalát sürgette, és bizonyos ágazatokban a 48 órás munkahét bevezetését is indokoltnak tartja.
Úgy látja, a Bundeswehr ugyan képes a védekezésre, de gyors modernizációra és hosszabb kiképzési időre van szükség, a védelmi iparban pedig elkerülhetetlen a hosszabbított munkaidő.
Még csak most jön a feketeleves.
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP