Magyar Péter súlyos kudarcot vallott, közben török hajók lángolnak és Németország katonai reformot sürget

Kínos kudarcot vallott Magyar Péter budapesti tüntetése

Mint ismert, Magyar Péter vidéki rendezvényei iránt annyira gyér volt az érdeklődés, hogy leállította őket, és a fővárosban próbált nagyobb tömeget megmozgatni – sikertelenül. Deák Dániel politikai elemző felhívta rá a figyelmet, hogy ez a valaha volt legkisebb tiszás tüntetés Budapesten. Deák Dániel a közösségi oldalán egy drónfelvételt is közzétett a tüntetésről, amely 15:32-kor, vagyis fél órával a kezdés után készült, és mint írta:

Úgy is kevés ember gyűlt össze, hogy erre még a Demokratikus Koalíció is mozgósított.

Az élő közvetítésekben már a magyarázkodás zajlik, a politikai elemző szerint pedig ez kevés lesz ahhoz, hogy eltereljék a figyelmet a Tisza megszorítási terveiről.