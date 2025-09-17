Ft
Calin Georgescu propaganda legionárius ügyészség

Fegyveres hatalomátvételt szervezhetett Romániában a volt államfőjelölt, bíróság elé állították

2025. szeptember 17. 09:38

A román legfőbb ügyészség szerint Calin Georgescu titokban puccsra készült a választások után.

2025. szeptember 17. 09:38
null

Újabb vádpontok alapján emelt vádat a román legfőbb ügyészség kedden Calin Georgescu volt államfőjelölt ellen, akit júliusban fasiszta és legionárius propaganda, rasszista és idegengyűlölő eszmék terjesztése, népirtásért vagy emberiesség elleni bűncselekményekért jogerősen elítélt személyek kultuszának ápolása miatt állítottak bíróság elé.

A vádhatóság közleménye szerint a tavalyi elnökválasztás novemberi, utóbb érvénytelenített első fordulójában legtöbb voksot szerző Georgescut most az alkotmányos rend megdöntésére irányuló cselekményekben való bűnrészesség és a választási kampányfinanszírozással kapcsolatos hamis adatközlés vádjával állítják bíróság elé.

Az ügyben Georgescun kívül alkotmányos rend megdöntésére irányuló kísérletért vádat emeltek 21 másik terhelt – köztük az időközben külföldre menekült és nemzetközi körözés alatt álló Horatiu Potra zsoldosvezér és 18 feltételezett bűntársa – ellen, akiknek a többsége jelenleg hatósági felügyelet alatt várja a tárgyalást.

A legfőbb ügyészség szerint a tavalyi elnökválasztás félbeszakítását és a választás újrakezdését elrendelő alkotmánybírósági határozat napján, december 7-én, 

Georgescu és Potra az Ilfov megyei Ciolpani településen egy lovasfarmon tartott titkos találkozón az államhatalom erőszakos megdöntésre irányuló tervet dolgozott ki, amelynek részeként a választás megszakítása kapcsán kialakuló felfokozott közhangulatra alapozva, katonai műveletekben jártas zsoldosok bevonásával akartak erőszakot szítani az utcai tüntetéseken, a legitim hatalom ellen lázítva a tiltakozókat.

A közlemény szerint december 8-án hajnalban egy félkatonai szervezet 21, petárdákkal, veszélyes robbanóanyaggal, bozótvágó késekkel, kardokkal, boxerekkel, teleszkópos botokkal és két, lőfegyverekkel felszerelt tagja Potra vezetésével diverziókeltési szándékkal Bukarestbe indult, azonban egy, a 112-es segélykérőre érkezett bejelentés nyomán a rendőrség tetten érte és előállította őket.

A Kongói Demokratikus Köztársaságban harci tapasztalatokat szerző, 

diverziókeltéssel gyanúsított volt zsoldosoknál később 51 kézigránátot, két gránátvetőt, 40 tölténytárat, 21 pisztolyt, 6 géppisztolyt, egy géppuskát, robbanóanyagot és több száz lőszert találtak a hatóságok a házkutatások során.

Az alkotmányos rend erőszakos megdöntésére irányuló, csoportosan elkövetett kísérletet 10-től 20 évig terjedő szabadságvesztéssel bünteti a hatályos román btk.

(MTI)

Nyitókép: Daniel MIHAILESCU / AFP

***

 

 

tikkadt-szocske
•••
2025. szeptember 17. 09:57 Szerkesztve
Ez a Georgescu egy közveszélyesen nacionalista, a tiktok seggéből előbújt idióta, akinek a meséjét hálásan beszopja a nép, annyira tele van a töke a jelenlegi pártokkal. Romániának már tényleg csak ő hiányzana, plusz a másik őrült, a Simion. Ezek ketten fénysebességgel vinnék Togo szintjére a saját országukat, viszont a demagóg, béközép típusú ultranacionalizmus garantáltan dübörögne a pátriában.
wallachdomi
2025. szeptember 17. 09:50
Pedig a mi TEK-ünk segített volna neki, mint az összes keresztény-konzervatív maffiózónak Európában. Véletlenül kölcsönt nem adtunk neki?
londonbaby
2025. szeptember 17. 09:47
felakasztani mint csaucsaut
