Fegyveres hatalomátvételt szervezhetett Romániában a volt államfőjelölt, bíróság elé állították

A vádhatóság közleménye szerint a tavalyi elnökválasztás novemberi, utóbb érvénytelenített első fordulójában legtöbb voksot szerző Georgescut most az alkotmányos rend megdöntésére irányuló cselekményekben való bűnrészesség és a választási kampányfinanszírozással kapcsolatos hamis adatközlés vádjával állítják bíróság elé.

Az ügyben Georgescun kívül alkotmányos rend megdöntésére irányuló kísérletért vádat emeltek 21 másik terhelt – köztük az időközben külföldre menekült és nemzetközi körözés alatt álló Horatiu Potra zsoldosvezér és 18 feltételezett bűntársa – ellen, akiknek a többsége jelenleg hatósági felügyelet alatt várja a tárgyalást.

A legfőbb ügyészség szerint a tavalyi elnökválasztás félbeszakítását és a választás újrakezdését elrendelő alkotmánybírósági határozat napján, december 7-én,