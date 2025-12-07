Visszatért a kommunizmus: Politikai leszámolás Lengyelországban

Błaszczak most azt állítja: az ügyész részrehajló, hiszen korábban maga panaszkodott arra közösségi médiában, hogy a volt jobboldali kormány üldözte.

A frakcióvezető szerint „emberi játszmákról” és „alaptalan, koholt vádakról” van szó.

A jobboldali ellenzék attól tart, hogy az új elszámoltatási hullám valójában politikai leszámolás, amelynek célja az ellenfelek megfélemlítése – és amelynek retorikája egyre inkább a múlt árnyait idézi.