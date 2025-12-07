Ft
precedens Mateusz Morawiecki ügyészség miniszterelnök

Visszatért a kommunizmus: Politikai leszámolás Lengyelországban

2025. december 07. 13:59

Tusk új liberális ügyészsége sorra emel vádat a jobboldali vezetők ellen, a PiS pedig politikai leszámolást emleget.

2025. december 07. 13:59
null

Lengyelországban újabb politikai botrány robbant ki: Waldemar Żurek legfőbb ügyész

 vádat emelt Mateusz Morawiecki volt miniszterelnök, Jan Krzysztof Ardanowski volt agrárminiszter és Mariusz Błaszczak, a Jog és Igazságosság párt frakcióvezetője ellen, 

és azt kezdeményezte, hogy az ellenzéki politikusokat az Állami Törvényszék elé citálják – írta meg a Remix News. A kormányoldal szerint ez példátlan támadás, amely már a kommunista időket idézi. „Jogsértéssel van dolgunk, precedens nélküli helyzet állt elő – visszatért a kommunizmus” – jelentette ki Błaszczak.

Morawiecki szerint az egész eljárás csak elterelés. 

A volt kormányfő azt mondta: nem elszámoltatásról van szó, hanem „arcátlan kísérletről, hogy a lengyeleket eltereljék a hatalmas egészségügyi hiányról és a tervezett energiaár-emelésekről”. 

A politikus arra emlékeztetett, hogy már korábban is vádat emeltek ellenük különböző ügyekben, most pedig az ügyészség kreált vádpontjai mellé hozzáteszi a Törvényszék fenyegetését is.

Az elmúlt hónapokban mindhárom politikus ellen indult büntetőeljárás. 

  • Morawieckit februárban hatáskör túllépésével és hivatali kötelességszegéssel vádolták a 2020-as postai választás megszervezése miatt. 
  • Márciusban Błaszczak ellen indult eljárás a „Warta” hadműveleti terv egy részének nyilvánosságra hozatala miatt. 
  • Ardanowskit szintén márciusban gyanúsították meg, többek között jogszabályok megsértésével kiadott banki és hitelgaranciáknál.

Błaszczak most azt állítja: az ügyész részrehajló, hiszen korábban maga panaszkodott arra közösségi médiában, hogy a volt jobboldali kormány üldözte. 

A frakcióvezető szerint „emberi játszmákról” és „alaptalan, koholt vádakról” van szó. 

A jobboldali ellenzék attól tart, hogy az új elszámoltatási hullám valójában politikai leszámolás, amelynek célja az ellenfelek megfélemlítése – és amelynek retorikája egyre inkább a múlt árnyait idézi.

Nyitókép: Klaudia Radecka / AFP

rasdi1
2025. december 07. 16:27
"A kormányoldal szerint ez példátlan támadás, " ????? Szerintem kormányoldalról indult ez a támadás, és az ellenzék szerint van szó "példátlan támadásról".
steinamanger-2
2025. december 07. 15:02
Pont hogy a neobolsevikok ellen mennek a perek aki putrióta álcában követtek el bűncselekményeket, azt gondolván hogy így lehet.
red-bullshit
2025. december 07. 14:51
Itt is erre készülhetnek, ha mégse nyernek akkor meg zavargások, hídfoglalás mint Szíriában láttuk. Soros recept.
Ízisz
2025. december 07. 14:41
Z. Igazi bolsevik terrorizmus!!! Poloska biztosan szeretne túl tenni a lengyeleken!!! 💯❗😐
