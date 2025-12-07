Visszatért a kommunizmus: Politikai leszámolás Lengyelországban

Hihetetlen: Nyugat-Európából özönlik el a migránsok Lengyelországot
Máshonnan kirakták őket, váratlan irányból próbálkoznak.
Tusk új liberális ügyészsége sorra emel vádat a jobboldali vezetők ellen, a PiS pedig politikai leszámolást emleget.
Lengyelországban újabb politikai botrány robbant ki: Waldemar Żurek legfőbb ügyész
vádat emelt Mateusz Morawiecki volt miniszterelnök, Jan Krzysztof Ardanowski volt agrárminiszter és Mariusz Błaszczak, a Jog és Igazságosság párt frakcióvezetője ellen,
és azt kezdeményezte, hogy az ellenzéki politikusokat az Állami Törvényszék elé citálják – írta meg a Remix News. A kormányoldal szerint ez példátlan támadás, amely már a kommunista időket idézi. „Jogsértéssel van dolgunk, precedens nélküli helyzet állt elő – visszatért a kommunizmus” – jelentette ki Błaszczak.
Morawiecki szerint az egész eljárás csak elterelés.
A volt kormányfő azt mondta: nem elszámoltatásról van szó, hanem „arcátlan kísérletről, hogy a lengyeleket eltereljék a hatalmas egészségügyi hiányról és a tervezett energiaár-emelésekről”.
A politikus arra emlékeztetett, hogy már korábban is vádat emeltek ellenük különböző ügyekben, most pedig az ügyészség kreált vádpontjai mellé hozzáteszi a Törvényszék fenyegetését is.
Az elmúlt hónapokban mindhárom politikus ellen indult büntetőeljárás.
Błaszczak most azt állítja: az ügyész részrehajló, hiszen korábban maga panaszkodott arra közösségi médiában, hogy a volt jobboldali kormány üldözte.
A frakcióvezető szerint „emberi játszmákról” és „alaptalan, koholt vádakról” van szó.
A jobboldali ellenzék attól tart, hogy az új elszámoltatási hullám valójában politikai leszámolás, amelynek célja az ellenfelek megfélemlítése – és amelynek retorikája egyre inkább a múlt árnyait idézi.
Nyitókép: Klaudia Radecka / AFP