Ft
Ft
24°C
14°C
Ft
Ft
24°C
14°C
09. 17.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 17.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
drónincidens Lengyelország nato Oroszország Románia

Resperger István az orosz dróntámadásokról: ez nem hamis zászlós ukrán akció, hanem orosz NATO-tesztelés

2025. szeptember 17. 07:42

Az ezredes szerint a világ legveszélyesebb zónája alakult ki Norvégiától az ukrán határig.

2025. szeptember 17. 07:42
null

Az InforRádió Aréna című műsorában elhangzott, hogy minden jel arra utal, a lengyelországi és a romániai drónincidensek nem hamis zászlós ukrán akciók voltak – ezt a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Biztonságkutató Központjának igazgatója, Resperger István ezredes mondta. Szerinte a NATO katonai szempontból elkövetett néhány hibát, politikailag viszont jól reagált az orosz provokációra. Kijelentette: 

katonai vizsgálati eszközökkel meg lehet állapítani, hogy ki indította a lengyelországi drónincidens lezuhant eszközeit.

„Sajnálom, hogy a NATO nem állt elő ezzel a történettel, hogy mikor és milyen irányba indították ezeket a drónokat. Ha hamis zászlós támadásról lenne szó, azt az országok úgy szokták alkalmazni, hogy pár ilyen eszközt vetnek be, hiszen azzal is elérik azt a politikai hatást, amivel mondjuk a NATO-t nagyobb erőfeszítésre lehet ösztönözni. De az, hogy 20-25 drón bevetése különböző irányokba – Baltikum, nagyobb városok, repterek, NATO-bázisok, logisztikai központ –, ez nem hamis zászlós támadás, hanem 

annak a stratégiának a része, aminek a második része most zajlik Fehéroroszországban; egy hadgyakorlat. Teszteljük le, mit csinálnak a túloldalon!” 

– fogalmazott az ezredes.

Ezt is ajánljuk a témában

Ha Oroszország tesztelte a NATO-t, akkor a kérdés, hogy hogyan vizsgázott a NATO? Resperger szerint katonai szempontból voltak problémák.

„Egyrészt: két és fél órán keresztül Lengyelország területén drónok játszadoztak, az nem volt egy szerencsés dolog. A másik: 

a korai előrejelző rendszernek ezt sokkal korábban jeleznie kellett volna.

 A harmadik, hogy nem Fehéroroszországnak kellett volna szólni Lengyelországnak, hogy »csókolom, itt most mennek a drónok, de nem mi lőttük ki«. Tehát ebből a szempontból vannak problémák” – sorolta. Hozzátette: a lelövési arányokról vitatkoznak még, de a drónok 26 százalékát lőtték le.

Resperger István úgy véli, politikai szinten azonban jól vizsgázott a NATO: Lengyelország tájékoztatta a NATO-főtitkárt, és kérte a 4. cikkely alkalmazását, hogy konzultáljanak az incidensről. Ennek az eredményeként 

90 ezer katona érkezik a régióba, 

illetve eldőlt az is, hogy egy olyan repüléstilalmi övezetet fognak létrehozni egész Norvégiától Fehéroroszországon át az ukrán határig, amelyet a britek, franciák, dánok fognak ellenőrizni vadászgépekkel. 

„Ez a világ legveszélyesebb zónája most” 

– mondta a katonai szakértő.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Thibaud MORITZ / AFP

 

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 30 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
polárüveg
2025. szeptember 17. 10:21
Minden tiszteletem Resperger úrnak, de ez csak egy lehetőség. Mivel más lehetőséget is igen sok tény támaszt alá. Arról nem is beszélve, hogy soha ilyen dróntámadás nem történ, ahol ilyen nyomok, ilyen minőségű maradványok maradtak volna. És kinek az érdeke volt ez az egész? Ez a krimiből ismert fő kérdés éppen nem Resperger úr nyilatkozatát támasztja alá. Viszont egy lehetőséget ténynek beállítani, annak mi az oka? Mert háborús eszkaláció lehetőségénél minden szónak jelentősége van: a lehetőséget tényként beállítani főleg ilyen. Tehát a kérdésem, hogy a lehetőségnek tényként beállítását milyen okból vállalta fel Resperger úr?
Válasz erre
0
0
pugacsov-0
•••
2025. szeptember 17. 09:55 Szerkesztve
Hát ez a Resperger olyan Rácz szintű faszi. Oroszul nem tud, maximum azt tudja, hogy бабка за репкой, тянула, тянула но не вытянула.
Válasz erre
0
0
statiszta
•••
2025. szeptember 17. 09:51 Szerkesztve
NAFO is megírta így "biztosan" így volt... Vagy nem...
Válasz erre
0
0
k
•••
2025. szeptember 17. 09:32 Szerkesztve
A fent említett "drón esetek" hamis zászlós ukrán akciók voltak, a ripacs ukránok (Zelenszki) ostoba színjátéka. (nem az első eset) Már a legelején "MINDEN VIZSGÁLAT NÉLKÜL" megjelentek az oroszokkal szembeni váddal, és ez is bizonyítja a "hamis zászlót". Az oroszok tagadják , és nem lehet hallani bizonyítékot arra hogy ezt az orosz tagadást megcáfolják. Az ukránok nagyon szeretnék egy ÁLINDOKKAL belekeverni belehúzni "HIVATALOSAN" az ukrán háborúba a NATO-t és az Európai Uniót, ez az ukrán érdek. Sajnos mindezeken felül a NATO és az Európai Unió teljesen nyíltan támogatja az ukrán háborút az ukrán zsoldosaival. Természetesen a NATO-nak és az EU-nak vannak zsoldosai a világ minden részéről az ukrán háborúban. A NATO és az EU háborúban áll, egy törvénytelen háborúban, ami a törvénytelen maidan puccsal kezdődött és amit szintén a NATO és az EU fizetett.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!