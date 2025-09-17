Resperger István az orosz dróntámadásokról: ez nem hamis zászlós ukrán akció, hanem orosz NATO-tesztelés

Az InforRádió Aréna című műsorában elhangzott, hogy minden jel arra utal, a lengyelországi és a romániai drónincidensek nem hamis zászlós ukrán akciók voltak – ezt a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Biztonságkutató Központjának igazgatója, Resperger István ezredes mondta. Szerinte a NATO katonai szempontból elkövetett néhány hibát, politikailag viszont jól reagált az orosz provokációra. Kijelentette:

katonai vizsgálati eszközökkel meg lehet állapítani, hogy ki indította a lengyelországi drónincidens lezuhant eszközeit.

„Sajnálom, hogy a NATO nem állt elő ezzel a történettel, hogy mikor és milyen irányba indították ezeket a drónokat. Ha hamis zászlós támadásról lenne szó, azt az országok úgy szokták alkalmazni, hogy pár ilyen eszközt vetnek be, hiszen azzal is elérik azt a politikai hatást, amivel mondjuk a NATO-t nagyobb erőfeszítésre lehet ösztönözni. De az, hogy 20-25 drón bevetése különböző irányokba – Baltikum, nagyobb városok, repterek, NATO-bázisok, logisztikai központ –, ez nem hamis zászlós támadás, hanem

annak a stratégiának a része, aminek a második része most zajlik Fehéroroszországban; egy hadgyakorlat. Teszteljük le, mit csinálnak a túloldalon!”

– fogalmazott az ezredes.