Ukrán repülőgépek mentek neki Oroszországnak, új időszámítás kezdődött

Hihetetlen ravaszsággal jutottak be az oroszok egy donyecki településre
Zajlik a „trükközés” a fronton, nem is akárhogyan.
A drónháborúk korába léptünk.
A TASZSZ arról tudósít, hogy ma hajnalban, reggel intenzív dróntámadás érte Oroszország határ menti Rosztov régióját,
a helyi légvédelmi erők legalább 40 ukrán pilóta nélküli repülőgépet lőttek le
– erről Jurij Szljuszar, a megye ügyvivő kormányzója számolt be az orosz médiának.
A kormányzó közlése szerint Csertkovszkij, Kuibjsevszkij és Dubovszk régiókban is lőttek le ellenséges drónokat, sérültekről, illetve az okozott kárról azonban nincsen hír, és az orosz védelmi minisztérium átfogó, országos jelentése sem érkezett meg az éjjeli légvédelmi tevékenységről.
Rosztov a jelenlegi frontvonal mögött, Donyeck megyétől keletre található.
Az orosz és az ukrán haderő minden nap támadja egymás területét nagy hatótávolságú drónokkal
– írják.
