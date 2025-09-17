Ft
09. 17.
szerda
Ukrán repülőgépek mentek neki Oroszországnak, új időszámítás kezdődött

Ukrán repülőgépek mentek neki Oroszországnak, új időszámítás kezdődött

2025. szeptember 17. 07:13

A drónháborúk korába léptünk.

2025. szeptember 17. 07:13
null

A TASZSZ arról tudósít, hogy ma hajnalban, reggel intenzív dróntámadás érte Oroszország határ menti Rosztov régióját, 

a helyi légvédelmi erők legalább 40 ukrán pilóta nélküli repülőgépet lőttek le

 – erről Jurij Szljuszar, a megye ügyvivő kormányzója számolt be az orosz médiának.

A kormányzó közlése szerint Csertkovszkij, Kuibjsevszkij és Dubovszk régiókban is lőttek le ellenséges drónokat, sérültekről, illetve az okozott kárról azonban nincsen hír, és az orosz védelmi minisztérium átfogó, országos jelentése sem érkezett meg az éjjeli légvédelmi tevékenységről.

Rosztov a jelenlegi frontvonal mögött, Donyeck megyétől keletre található. 

Az orosz és az ukrán haderő minden nap támadja egymás területét nagy hatótávolságú drónokkal

 – írják.

Nyitókép forrása: Kristina Kormilitsyna / POOL / AFP

 

belbuda
2025. szeptember 17. 08:58
A mandi már egy magyar nyelvű orosz propaganda oldal… Köszönjük Tombor Bandinak…🤮🤮🤮
gyzoltan-2
2025. szeptember 17. 08:39 Szerkesztve
Ez emeli a zsidóságot az emberiség fölé! A kitartás, a következetesség, más egyebek mellett..! A zsidóság ukrajnai háborúja az eszkaláció útján jól halad... Háborújuk egyáltalán nincs elveszve, bőven van még ukrán is, a feltételezhetően több tízezer vezényelt önkéntes mellett...
Bitrex®
2025. szeptember 17. 07:40
Ezek a képen látható gépek pilóta nélkül repülnek? Akkor minek van rajtuk ablak? Amúgy meg szét kéne mogyorózni a gyártelepet a hangárokkal együtt!
kamasuka
2025. szeptember 17. 07:40
Ez hír, b+? Napi szinten tolnak minimum 500 iráni típusú orosz drónklónt az ukránokra a ruszkik, több cirkáló és ballisztikus mellett. :D
