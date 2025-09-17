Ft
Ft
24°C
14°C
Ft
Ft
24°C
14°C
09. 17.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 17.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Ruszin-Szendi Romulusz szolgasajtó Szily László Magyar Péter Orbán Viktor Deák Dániel 444

Politikai elemző a pisztoly-ügyről és az ellenzéki portálokról: függetlennek hazudják magukat, de valójában ők a Tisza szolgasajtója

2025. szeptember 17. 08:43

A 444 és Szily László óriási pofonba szaladt bele a valósággal szemben folytatott ámokfutásuk során.

2025. szeptember 17. 08:43
null

Deák Dániel politikai elemző is reagált a 444.hu, azon belül Szily László valósággal szemben folytatott ámokfutására. Ahogy mi is megírtuk, a 444 azt próbálta beadni Orbán Viktor első reakciója után, hogy csak meggyűrődött a tiszás Ruszin-Szendi Romulusz ruhája, nem is viselt fegyvert. A valóság ezzel szemben az, hogy Ruszin-Szendi fegyvert viselt, amit mind ő, mind Magyar Péter elismert azóta.

Deák így fogalmazott: „Miután a miniszterelnök is megszólalt, 

már a baloldali sajtó sem tudta elhallgatni az ügyet, valamit ki kellett találniuk. Elkezdték hát mosdatni a tiszás politikust.”

 Tegyük hozzá, azóta Orbán Viktor még erősebb jelzést küldött, újabb posztban fejtve ki az ügyről alkotott véleményét.

Ezt is ajánljuk a témában

A 444 cikkének a megjelenése után pár órával „végül Magyar Péter elismerte, hogy valóban fegyverrel tartott lakossági fórumot Ruszin-Szendi, és egy gyenge, teljesen komolytalan magyarázkodásba kezdett. Ez az egész történet azonban szépen leleplezte a balliberális sajtó működését: 

függetlennek hazudják magukat, de valójában ők a Tisza szolgasajtója, akik még akkor is kitartanak, ha porrá alázza őket Magyar Péter”

 – írja Deák Dániel.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Facebook

 

Összesen 16 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
namivan-2
2025. szeptember 17. 10:33
Szily László arca mindent elmond róla, amit aztán cikkeivel igazol. Pofára a fűnyírómat sem adnám el neki, így védeném magam az ismeretségtől.
Válasz erre
0
0
Moslékzabáló
2025. szeptember 17. 10:17
Szily fejét elnézve kezdek elnézőbb lenni Csépányival...
Válasz erre
2
0
westend
2025. szeptember 17. 09:32
szililacuska tipikus poloskanyalonc, hisz gerinc nélküli. Vajon jövőre kinek adja el magát az egész puhatestű 444blog?
Válasz erre
5
0
google-2
2025. szeptember 17. 09:23
Sok mindenkitől függenek ám a FÜGGETLENEK. Nem szeretnénk az ilyen függetlenséget.
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!