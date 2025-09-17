Politikai elemző a pisztoly-ügyről és az ellenzéki portálokról: függetlennek hazudják magukat, de valójában ők a Tisza szolgasajtója

Orbán Viktor a Tisza Párt vadnyugati tempójáról: „A fegyvereknek semmi keresnivalójuk a magyar közéletben. Pont”
A miniszterelnök szerint egy pisztolynak semmi keresnivalója egy demokratikus vitában.
A 444 és Szily László óriási pofonba szaladt bele a valósággal szemben folytatott ámokfutásuk során.
Deák Dániel politikai elemző is reagált a 444.hu, azon belül Szily László valósággal szemben folytatott ámokfutására. Ahogy mi is megírtuk, a 444 azt próbálta beadni Orbán Viktor első reakciója után, hogy csak meggyűrődött a tiszás Ruszin-Szendi Romulusz ruhája, nem is viselt fegyvert. A valóság ezzel szemben az, hogy Ruszin-Szendi fegyvert viselt, amit mind ő, mind Magyar Péter elismert azóta.
Deák így fogalmazott: „Miután a miniszterelnök is megszólalt,
már a baloldali sajtó sem tudta elhallgatni az ügyet, valamit ki kellett találniuk. Elkezdték hát mosdatni a tiszás politikust.”
Tegyük hozzá, azóta Orbán Viktor még erősebb jelzést küldött, újabb posztban fejtve ki az ügyről alkotott véleményét.
Ezt is ajánljuk a témában
A miniszterelnök szerint egy pisztolynak semmi keresnivalója egy demokratikus vitában.
A 444 cikkének a megjelenése után pár órával „végül Magyar Péter elismerte, hogy valóban fegyverrel tartott lakossági fórumot Ruszin-Szendi, és egy gyenge, teljesen komolytalan magyarázkodásba kezdett. Ez az egész történet azonban szépen leleplezte a balliberális sajtó működését:
függetlennek hazudják magukat, de valójában ők a Tisza szolgasajtója, akik még akkor is kitartanak, ha porrá alázza őket Magyar Péter”
– írja Deák Dániel.
Ezt is ajánljuk a témában
„Sem pisztolytáska, sem fegyver, sem bármilyen ilyesmire utaló elem nem látható a felvételen” – bizonygatta Szily László.
Nyitókép: Facebook