Politikai elemző a pisztoly-ügyről és az ellenzéki portálokról: függetlennek hazudják magukat, de valójában ők a Tisza szolgasajtója

Deák Dániel politikai elemző is reagált a 444.hu, azon belül Szily László valósággal szemben folytatott ámokfutására. Ahogy mi is megírtuk, a 444 azt próbálta beadni Orbán Viktor első reakciója után, hogy csak meggyűrődött a tiszás Ruszin-Szendi Romulusz ruhája, nem is viselt fegyvert. A valóság ezzel szemben az, hogy Ruszin-Szendi fegyvert viselt, amit mind ő, mind Magyar Péter elismert azóta.

Deák így fogalmazott: „Miután a miniszterelnök is megszólalt,

már a baloldali sajtó sem tudta elhallgatni az ügyet, valamit ki kellett találniuk. Elkezdték hát mosdatni a tiszás politikust.”

Tegyük hozzá, azóta Orbán Viktor még erősebb jelzést küldött, újabb posztban fejtve ki az ügyről alkotott véleményét.