09. 17.
szerda
Fröcsögve védte meg Ruszin-Szendit a Magyar Péterért rajongó blog, aztán frissítenie kellett a posztját

2025. szeptember 17. 09:08

A Vastagbőr Facebook-oldal szerzője alusisakot emlegetett és azt hangoztatta, okádnia kell, miután Orbán Viktor nemtetszését fejezte ki Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselésével kapcsolatban. Aztán szembejött a valóság a fröcsögő bloggerrel.

2025. szeptember 17. 09:08
null

„Ne röhögjetek, tényleg ez az alusisakos szint megy. Már maga -az oviba is golyóálló mellénybe járó- maffiafőnök uszítja a csatlósait a volt vezérkari főnökre, mondván annak »fegyvere van, támadni készül«. Okádnom kell!” írta az ellenzék legújabb megváltójáért rajongó Vastagbőr Facebook-oldal arra reagálva, hogy Orbán Viktor is hozzászólt a Tisza Párt politikusának fegyverviselési ügyéhez.

Ahogy arról korábban beszámoltunk , a Tisza Párt egyik fórumán felszólaló Ruszin-Szendi Romulusz oldalán egy fegyvernek látszó tárgyat lehetett észrevenni, a volt vezérkari főnök inge alatt.

35 éve vagyok parlamenti képviselő. De nem emlékszem olyan esetre, hogy valaki fegyverrel az oldalán tartson lakossági fórumot, miközben arról beszél, hogy viszket a tenyere” 

fogalmazott Facebook-oldalán Orbán Viktor.

„Létezik, hogy ilyen megtörténhet? Úgy látszik, hogy a Tiszánál megtörtént. Fegyvernek, erőszaknak, fegyveres szónokoknak nincs helyük a közéletben. A világ körülöttünk egyre durvább, tragédia tragédiát követ, Pozsonytól Amerikáig.

Magyarország maradjon a béke szigete!”

– jelentette ki a miniszterelnök.

Orbán Viktor fent idézett reakciójára kezdett fröcsögésbe a Vastagbőr a Facebookon, majd posztját frissíteni kényszerült, miután Ruszin-Szendi beismerte, hogy valóban viselt fegyvert. Ennyit az alusisakról…

 

Ráadásul Magyar Péter is beismerte barcsi fórumán, hogy a Tisza Párt politikusa fegyvert viselt.

Valóban volt nála egy fegyver”

– ismerte el Magyar Péter.

Nyitókép: Képernyőfotó
 

