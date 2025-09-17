Fröcsögve védte meg Ruszin-Szendit a Magyar Péterért rajongó blog, aztán frissítenie kellett a posztját

„Ne röhögjetek, tényleg ez az alusisakos szint megy. Már maga -az oviba is golyóálló mellénybe járó- maffiafőnök uszítja a csatlósait a volt vezérkari főnökre, mondván annak »fegyvere van, támadni készül«. Okádnom kell!” – írta az ellenzék legújabb megváltójáért rajongó Vastagbőr Facebook-oldal arra reagálva, hogy Orbán Viktor is hozzászólt a Tisza Párt politikusának fegyverviselési ügyéhez.

Ahogy arról korábban beszámoltunk , a Tisza Párt egyik fórumán felszólaló Ruszin-Szendi Romulusz oldalán egy fegyvernek látszó tárgyat lehetett észrevenni, a volt vezérkari főnök inge alatt.