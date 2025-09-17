Fröcsögve védte meg Ruszin-Szendit a Magyar Péterért rajongó blog, aztán frissítenie kellett a posztját

Fegyvernek látszó tárggyal az oldalán jelent meg egy tiszás fórumon Ruszin-Szendi Romulusz
Kérdéseket küldtünk az ügyben az egykori vezérkari főnöknek.
A Vastagbőr Facebook-oldal szerzője alusisakot emlegetett és azt hangoztatta, okádnia kell, miután Orbán Viktor nemtetszését fejezte ki Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselésével kapcsolatban. Aztán szembejött a valóság a fröcsögő bloggerrel.
„Ne röhögjetek, tényleg ez az alusisakos szint megy. Már maga -az oviba is golyóálló mellénybe járó- maffiafőnök uszítja a csatlósait a volt vezérkari főnökre, mondván annak »fegyvere van, támadni készül«. Okádnom kell!” – írta az ellenzék legújabb megváltójáért rajongó Vastagbőr Facebook-oldal arra reagálva, hogy Orbán Viktor is hozzászólt a Tisza Párt politikusának fegyverviselési ügyéhez.
Ahogy arról korábban beszámoltunk , a Tisza Párt egyik fórumán felszólaló Ruszin-Szendi Romulusz oldalán egy fegyvernek látszó tárgyat lehetett észrevenni, a volt vezérkari főnök inge alatt.
35 éve vagyok parlamenti képviselő. De nem emlékszem olyan esetre, hogy valaki fegyverrel az oldalán tartson lakossági fórumot, miközben arról beszél, hogy viszket a tenyere”
– fogalmazott Facebook-oldalán Orbán Viktor.
„Magyarország maradjon a béke szigete!” – jelentette ki a miniszterelnök.
„Létezik, hogy ilyen megtörténhet? Úgy látszik, hogy a Tiszánál megtörtént. Fegyvernek, erőszaknak, fegyveres szónokoknak nincs helyük a közéletben. A világ körülöttünk egyre durvább, tragédia tragédiát követ, Pozsonytól Amerikáig.
Magyarország maradjon a béke szigete!”
– jelentette ki a miniszterelnök.
Orbán Viktor fent idézett reakciójára kezdett fröcsögésbe a Vastagbőr a Facebookon, majd posztját frissíteni kényszerült, miután Ruszin-Szendi beismerte, hogy valóban viselt fegyvert. Ennyit az alusisakról…
Ráadásul Magyar Péter is beismerte barcsi fórumán, hogy a Tisza Párt politikusa fegyvert viselt.
Valóban volt nála egy fegyver”
– ismerte el Magyar Péter.
Pedig a 444 már éppen elkezdte mentegetni a volt vezérkari főnököt.
