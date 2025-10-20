A cseheknek elegük lett az életveszélyből: Prágában betiltják elektromos rollereket

Tragikus baleset: védőfelszerelés nélkül rollerezett egy férfi – ember és állat is életét vesztette
A rendőrség a nagykőrösi tragédia kapcsán arra kéri a közlekedőket, hogy az elektromos rollert is járműként kezeljék.
Nemrég Magyarországon is meghalt egy rolleres közlekedő.
Januártól eltűnnek az elektromos rollerek Prága utcáiról – számolt be a cseh főváros vezetése döntéséről a BRNO Daily.
A tiltás a megosztáson alapuló, mobilalkalmazáson keresztül bérelhető rollereket érinti,
amelyek az utóbbi években egyre nagyobb felháborodást váltottak ki a lakosok körében.
A döntést a városvezetés azzal indokolta, hogy a járművek rendszeresen akadályozzák a gyalogosforgalmat, a turisták pedig gyakran veszélyesen közlekednek a járdákon. Emellett több súlyos, sőt halálos baleset is történt a rollerekkel.
Az új szabályozás 2025 januárjában lép hatályba, és a Prágai Közútkezelő Vállalat (TSK) felügyelete alatt működik majd. A rendszer lehetővé teszi a közösségi kerékpárok és e-bike-ok további használatát, de csak kijelölt parkolóhelyeken. Az elektromos rollerek nem kapnak ilyen engedélyt, így gyakorlatilag megszűnik az üzemeltetésük.
A város szerint a cél nem a közösségi mobilitás korlátozása, hanem annak biztonságosabbá és rendezettebbé tétele. A prágai 1. kerület – amely a történelmi óvárost is magában foglalja – már korábban helyi népszavazást tartott a témában: a szavazók 82 százaléka támogatta a rollerek kitiltását.
A tiltás nem érinti a magántulajdonú elektromos rollereket, de a városvezetés reméli, hogy az új szabályoknak köszönhetően visszaszorul a káosz és a balesetek száma a belvárosban.
Nyitókép: Michal Cizek / AFP
