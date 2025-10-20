A cseheknek elegük lett az életveszélyből: Prágában betiltják elektromos rollereket

Az új szabályozás 2025 januárjában lép hatályba, és a Prágai Közútkezelő Vállalat (TSK) felügyelete alatt működik majd. A rendszer lehetővé teszi a közösségi kerékpárok és e-bike-ok további használatát, de csak kijelölt parkolóhelyeken. Az elektromos rollerek nem kapnak ilyen engedélyt, így gyakorlatilag megszűnik az üzemeltetésük.

A város szerint a cél nem a közösségi mobilitás korlátozása, hanem annak biztonságosabbá és rendezettebbé tétele. A prágai 1. kerület – amely a történelmi óvárost is magában foglalja – már korábban helyi népszavazást tartott a témában: a szavazók 82 százaléka támogatta a rollerek kitiltását.

A tiltás nem érinti a magántulajdonú elektromos rollereket, de a városvezetés reméli, hogy az új szabályoknak köszönhetően visszaszorul a káosz és a balesetek száma a belvárosban.

Nyitókép: Michal Cizek / AFP

