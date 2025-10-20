Ft
10. 20.
hétfő
Prágában elektromos roller kerékpár roller baleset

A cseheknek elegük lett az életveszélyből: Prágában betiltják elektromos rollereket

2025. október 20. 19:22

Nemrég Magyarországon is meghalt egy rolleres közlekedő.

2025. október 20. 19:22
Januártól eltűnnek az elektromos rollerek Prága utcáiról – számolt be a cseh főváros vezetése döntéséről a BRNO Daily. 

A tiltás a megosztáson alapuló, mobilalkalmazáson keresztül bérelhető rollereket érinti, 

amelyek az utóbbi években egyre nagyobb felháborodást váltottak ki a lakosok körében.

A döntést a városvezetés azzal indokolta, hogy a járművek rendszeresen akadályozzák a gyalogosforgalmat, a turisták pedig gyakran veszélyesen közlekednek a járdákon. Emellett több súlyos, sőt halálos baleset is történt a rollerekkel.

Ezt is ajánljuk a témában

Az új szabályozás 2025 januárjában lép hatályba, és a Prágai Közútkezelő Vállalat (TSK) felügyelete alatt működik majd. A rendszer lehetővé teszi a közösségi kerékpárok és e-bike-ok további használatát, de csak kijelölt parkolóhelyeken. Az elektromos rollerek nem kapnak ilyen engedélyt, így gyakorlatilag megszűnik az üzemeltetésük.

A város szerint a cél nem a közösségi mobilitás korlátozása, hanem annak biztonságosabbá és rendezettebbé tétele. A prágai 1. kerület – amely a történelmi óvárost is magában foglalja – már korábban helyi népszavazást tartott a témában: a szavazók 82 százaléka támogatta a rollerek kitiltását.

A tiltás nem érinti a magántulajdonú elektromos rollereket, de a városvezetés reméli, hogy az új szabályoknak köszönhetően visszaszorul a káosz és a balesetek száma a belvárosban.

Nyitókép: Michal Cizek / AFP

***

 

pollip
2025. október 20. 21:07
Menjenek hagyományos, lábbal hajtós rollerrel. Helywslem a tiltást.
Válasz erre
0
0
Zvergg
2025. október 20. 20:40
Mo-n már több rolleres meghalt.És teljesen értelmetlenül.:(
Válasz erre
2
0
rezeda-kazmer
2025. október 20. 20:25
Kiváncsi vagyok, hogy a tízmillió miniszterelnök országában ezt meg meri-e lépni majd valamikor valaki. (Budapestről nem is beszélve, a kétmillió istenkirály honában.)
Válasz erre
0
0
akitiosz
2025. október 20. 20:22
Na és ha nem elektromos? Attól még ugyanúgy szanaszéjjel hagyott rollerekkel lesz tele a város. Balesetek meg mindig lesznek a városokban, ahol sok az ember és nagy a forgalom. Ráadásul Magyarországon direkt egyszerre engedik rá a közlekedési lámpák a gyalogosokat és az autókat ugyanarra a gyalogátkelőre. Ez veszélyes.
Válasz erre
0
2
