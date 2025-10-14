Tragikus baleset: védőfelszerelés nélkül rollerezett egy férfi – ember és állat is életét vesztette

Változik a KRESZ – új szabályok vonatkoznak majd a rolleresekre
Ősszel bemutatják a KRESZ új verzióját, amely a rolleres közlekedést is szabályozza. A változtatások célja a balesetek számának csökkentése.
A rendőrség a nagykőrösi tragédia kapcsán arra kéri a közlekedőket, hogy az elektromos rollert is járműként kezeljék.
Tragikus baleset történt Nagykőrös külterületén, ahol egy védőfelszerelés nélkül közlekedő elektromos rolleres összeütközött egy őzzel. Az ütközés következtében az állat elpusztult, a férfit pedig életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba, ahol később életét vesztette.
A Pest vármegyei rendőrség közlése szerint a baleset körülményeit vizsgálják, és ismételten felhívják a figyelmet a védőfelszerelés használatának fontosságára, valamint a sebességhatárok betartására. A hatóság hangsúlyozta:
az elektromos járművek terjedése új közlekedési kockázatokat hozott, ezért a közlekedés biztonságához felelősségteljes magatartásra és a szabályok ismeretére van szükség.
A rendőrség a baleset kapcsán arra kéri a közlekedőket, hogy az elektromos rollert is járműként kezeljék, és tartsák be a közlekedési szabályokat. A biztonságos közlekedés mindenki közös felelőssége – hangsúlyozzák a hatóságok.
Nyitókép: Roman PILIPEY / AFP
