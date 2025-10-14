Tragikus baleset: védőfelszerelés nélkül rollerezett egy férfi – ember és állat is életét vesztette

A Pest vármegyei rendőrség közlése szerint a baleset körülményeit vizsgálják, és ismételten felhívják a figyelmet a védőfelszerelés használatának fontosságára, valamint a sebességhatárok betartására. A hatóság hangsúlyozta:

az elektromos járművek terjedése új közlekedési kockázatokat hozott, ezért a közlekedés biztonságához felelősségteljes magatartásra és a szabályok ismeretére van szükség.

A rendőrség a baleset kapcsán arra kéri a közlekedőket, hogy az elektromos rollert is járműként kezeljék, és tartsák be a közlekedési szabályokat. A biztonságos közlekedés mindenki közös felelőssége – hangsúlyozzák a hatóságok.