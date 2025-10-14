Ft
10. 14.
kedd
Nagykőrös őz roller halál baleset

Tragikus baleset: védőfelszerelés nélkül rollerezett egy férfi – ember és állat is életét vesztette

2025. október 14. 11:40

A rendőrség a nagykőrösi tragédia kapcsán arra kéri a közlekedőket, hogy az elektromos rollert is járműként kezeljék.

2025. október 14. 11:40
null

Tragikus baleset történt Nagykőrös külterületén, ahol egy védőfelszerelés nélkül közlekedő elektromos rolleres összeütközött egy őzzel. Az ütközés következtében az állat elpusztult, a férfit pedig életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba, ahol később életét vesztette.

A Pest vármegyei rendőrség közlése szerint a baleset körülményeit vizsgálják, és ismételten felhívják a figyelmet a védőfelszerelés használatának fontosságára, valamint a sebességhatárok betartására. A hatóság hangsúlyozta: 

 az elektromos járművek terjedése új közlekedési kockázatokat hozott, ezért a közlekedés biztonságához felelősségteljes magatartásra és a szabályok ismeretére van szükség.

A rendőrség a baleset kapcsán arra kéri a közlekedőket, hogy az elektromos rollert is járműként kezeljék, és tartsák be a közlekedési szabályokat. A biztonságos közlekedés mindenki közös felelőssége – hangsúlyozzák a hatóságok.

Nyitókép: Roman PILIPEY / AFP

***

letsgobrandon-2
2025. október 14. 11:59
.. a bátor kis indián.. részvétem..jó hogy nem egy embert csapott el
uszoda
2025. október 14. 11:58
Maradtunk volna annyiban, amit a kresz helyesen mondott. A roller nem jármű, nincs helye a közutakon. (a közút a járművek közlekedére volt való) Elektromos talicska, vagy babakocsi is közlekedhet majd ott?
astra04
2025. október 14. 11:56
Rollerező idióta agyhalottak.
Upuaut
2025. október 14. 11:55
Én csak őzet sajnálom.
