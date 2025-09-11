Ft
rolleres KRESZ tábla Építési és Közlekedési Minisztérium

Változik a KRESZ – új szabályok vonatkoznak majd a rolleresekre

2025. szeptember 11. 10:04

Ősszel bemutatják a KRESZ új verzióját, amely a rolleres közlekedést is szabályozza. A változtatások célja a balesetek számának csökkentése.

2025. szeptember 11. 10:04
null

Újabb módosításokra van szükség a KRESZ-ben. A tavaly bevezetett újdonságok ellenére a közlekedési szabályok nem tudják lekövetni az elektromos rollerek jelentette folyamatos változásokat –derült ki a Építési és Közlekedési Minisztérium Telex-nek küldött leveléből.

 Az új szabályozások első lépéseként a rollereket két csoportra bontanák, 25 km/h alatt és az afölött közlekedni tudó járművekre.

Ezen felül táblák is szabályozhatják majd a kétkerekű motoros járművel közlekedőket. Ilyen lesz például a „Motoros rollerrel behajtani tilos” tábla.

A minisztérium az ősz folyamán szeretné bemutatni az új KRESZ tervezetét. Lázár János arról beszélt, hogy a módosítások akár egy jövőbeli nemzeti konzultáció tárgyát is képezhetik. A cél, hogy 2026 őszén már életbe léphessenek az új szabályok.

A változtatásokra a rollereseket ért, sűrűn előforduló balesetek miatt van szükség. A Bethesda Gyermekkorház Facebook-bejegyzéséből kiderül, hogy az elmúlt hét hónapban több mint 200 gyermeket ért baleset rollerrel való közlekedés közben.

Nyitókép: William WEST / AFP

***

 

Potymog
2025. szeptember 11. 10:45
"A Bethesda Gyermekkorház Facebook-bejegyzéséből kiderül, hogy az elmúlt hét hónapban több mint 200 gyermeket ért baleset rollerrel való közlekedés közben." Kétszáz gyermek kórház által regisztrált balesete hét hónap alatt bőven elég ahhoz, hogy betiltsák a rollerek forgalomban való használatát!!! Ha hozzáadjuk a többi kórházban ellátott gyermekbalesetet, plusz a felnőttek baleseteit, plusz hozzágondoljuk a kisebb baleseteket, amik nem igényeltek kórházi ellátást csak ambulánsat, akkor az így vélelmezhető több ezer baleset főleg indokolja a rollerek kitiltását a forgalomból!!!!
Válasz erre
1
0
counter-revolution
2025. szeptember 11. 10:29
Ez egy lófasz, Lázárkám. Minimum: KRESZ-vizsga, rendszám, biztosítás. Optimum: betiltás.
Válasz erre
4
0
edico
2025. szeptember 11. 10:27
Melyik felelős politikus nem tud nyugottan aludni, mert valaki életét vesztette a szinte biztonságos közlekedésre alkalmatlan utakon?
Válasz erre
0
2
madre79
2025. szeptember 11. 10:17
Be kéne tiltani úgy, ahogy van, mert életveszélyes mindenkire nézve, a használóra és a leendő áldozatokra is!
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!