Változik a KRESZ – új szabályok vonatkoznak majd a rolleresekre

Az új szabályozások első lépéseként a rollereket két csoportra bontanák, 25 km/h alatt és az afölött közlekedni tudó járművekre.

Ezen felül táblák is szabályozhatják majd a kétkerekű motoros járművel közlekedőket. Ilyen lesz például a „Motoros rollerrel behajtani tilos” tábla.

A minisztérium az ősz folyamán szeretné bemutatni az új KRESZ tervezetét. Lázár János arról beszélt, hogy a módosítások akár egy jövőbeli nemzeti konzultáció tárgyát is képezhetik. A cél, hogy 2026 őszén már életbe léphessenek az új szabályok.