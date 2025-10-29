Világszám! Sebességkorlátozást vezettek be a gyalogosokra Szlovákiában

Orbán Balázs Pozsonyban: Ukrajna csatlakozása hatalmas fenyegetés az Európai Unióra
Reszkethetnek a villámléptű szlovákok.
A DenníkN megírta: a pozsonyi parlament módosította a közlekedési törvényt, így
januártól legfeljebb 6 km/órás sebességgel lehet gyalogolni Szlovákiában.
A cél a pontosabb sebességhatár megállapítása a járdán közlekedő kerékpárosok, rolleresek, elektromos rolleresek és görkorcsolyázók számára, tehát az új sebességkorlátozás
nemcsak a gyalogosokra vonatkozik,
mivel Szlovákiában ők is használhatják a járdákat.
Hozzáteszik: a kötelező orvosi vizsgálat életkori határát a járművezetők esetében 65 évről 70 évre emelik az előbbiekkel együtt. Mint kiderült, módosítás mellett csak a kormánykoalíció szavazott, az ellenzék tartózkodott vagy ellenezte azt.
Nyitóképen: Szlovák lobogó a pozsonyi vár előterében. Fotó: AFP / Kisbenedek Attila, AFP / Andriy Yermak