10. 29.
szerda
Világszám! Sebességkorlátozást vezettek be a gyalogosokra Szlovákiában

2025. október 29. 07:09

Reszkethetnek a villámléptű szlovákok.

2025. október 29. 07:09
A DenníkN megírta: a pozsonyi parlament módosította a közlekedési törvényt, így

 januártól legfeljebb 6 km/órás sebességgel lehet gyalogolni Szlovákiában.

A cél a pontosabb sebességhatár megállapítása a járdán közlekedő kerékpárosok, rolleresek, elektromos rolleresek és görkorcsolyázók számára, tehát az új sebességkorlátozás 

nemcsak a gyalogosokra vonatkozik, 

mivel Szlovákiában ők is használhatják a járdákat.

Hozzáteszik: a kötelező orvosi vizsgálat életkori határát a járművezetők esetében 65 évről 70 évre emelik az előbbiekkel együtt. Mint kiderült, módosítás mellett csak a kormánykoalíció szavazott, az ellenzék tartózkodott vagy ellenezte azt. 

Nyitóképen: Szlovák lobogó a pozsonyi vár előterében. Fotó: AFP / Kisbenedek Attila, AFP / Andriy Yermak

red-bullshit
2025. október 29. 07:49
Kerékpárral max. 6km/h-val haladni, azaz 4-5-tel rohadt nehéz, annyira instabil, folyamatos korrigálást igényel és rendkívül fárasztó. 15-20 körül kényelmes és stabil.
neszteklipschik
•••
2025. október 29. 07:47 Szerkesztve
Nyilvánvalóan nem a "gyalogosok" a célpontja az intézkedésnek, hanem a gyalogosKÉNT definiálható közlekedők. Az 1000+1 féle mondjuk így "rollerezők", akik a járdán közlekednek. Hogy ezek sebességére valamilyen felső határt húzunk a többi gyalogos között a járdán, az szerintem nem rossz ötlet, csak hát az ellenőrzés. Mert csak akkor lehet ezt be is tartatni, ha lehetséges ezt ellenőrizni is. De hogyan lehet ezt ellenőrizni? Traffipaxolják majd a járdán haladókat?
Vasalo
2025. október 29. 07:35
Érdekes amikor a mandi Szlovákia legmocskosabb lapjat (DennikN) szemlézi Ebben a Soros lapban még a dátum sem hihetö rendszeresen.
istvanpeter
2025. október 29. 07:20
Jó, de mennyi a kutyák és a macskák megengedett sebessége?!
