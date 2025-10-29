Világszám! Sebességkorlátozást vezettek be a gyalogosokra Szlovákiában

A DenníkN megírta: a pozsonyi parlament módosította a közlekedési törvényt, így

januártól legfeljebb 6 km/órás sebességgel lehet gyalogolni Szlovákiában.

A cél a pontosabb sebességhatár megállapítása a járdán közlekedő kerékpárosok, rolleresek, elektromos rolleresek és görkorcsolyázók számára, tehát az új sebességkorlátozás

nemcsak a gyalogosokra vonatkozik,

mivel Szlovákiában ők is használhatják a járdákat.