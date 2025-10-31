Végre: régóta várt fordulat történt a felvidéki magyarok életében!

A hosszan elhúzódó előkészítés és egyeztetés után kézzelfoghatóvá vált, amiért civil csoportok, jogvédők és megyei politikusok éveken át dolgoztak: a Nyitrai kerület útjain megkezdték a kétnyelvű irányjelző táblák kihelyezését. Az első hivatalos tábla egy farnadi kereszteződésben kapott helyet, és a kerületi közlés szerint még a hónapban további huszonhat követi, közülük tizenhárom a Lévai járásban. A lista a következő hetekben bővülni fog.

A lépés szimbolikája túlmutat az út menti fémlemezeken. A kétnyelvűség láthatóvá tétele azt üzeni, hogy a térségben jelen van a magyar közösség. Az eredményt nem egyik napról a másikra sikerült elérni. Nyitrán az első próbálkozások akadályba ütköztek, jogi és műszaki hivatkozások lassították a folyamatot, sőt a hatóságok gyorsan eltávolították a korábban az ország más részein civil akciók alkalmával kihelyezett nem hivatalos feliratokat. A bő egy évtizeddel ezelőtti, elhíresült dunaszerdahelyi megmozdulás során felállított táblák – amelyeken a magyar és a szlovák el­nevezés együtt szerepelt – sem maradhattak kint, hiába kaptak óriási online támogatást.

A történet másik fontos szála, hogy nem a Nyitrai kerület az első, ahol hivatalos mederbe került a kétnyelvű jelzésrendszer. Hasonló kezdeményezés a Nagyszombati kerületben is volt, tavaly a regionális utak mentén kezdték meg a kétnyelvű táblák kihelyezését.

A Mandinernek nyilatkozó Horony Ákos, Szlovákia kisebbségi kormánybiztosa szerint a nyitrai táblák kihelyezése egy országos folyamat kezdete. Mint mondja, több kerületben is megfogalmazódott az igény a kétnyelvű útjelzők bevezetésére, és a Magyar Szövetség képviselői már egyeztetnek a helyi hatóságokkal. A Besztercebányai és a Kassai kerületből is várható jelzés – teszi hozzá, megemlítve, hogy az Eperjesi kerületben a ruszin közösség is érdeklődött. A kormánybiztos rámutat, hogy a fejlemények mögött jogszabályi változások állnak, amelyek lehetővé tették a kisebbségi nyelvű feliratok megjelenítését az irányjelző táblákon. A folyamat azonban még nem zárult le, hátravan többek közt egyes műszaki szabványok módosítása. Horony szerint azonban „már megvan a jogi alap és a politikai akarat is ahhoz, hogy a gyakorlat Szlovákia más részein is elterjedjen”.