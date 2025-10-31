Ft
10. 31.
péntek
10. 31.
péntek
felirat Felvidék Magyarország kétnyelvű tábla Szlovákia

Végre: régóta várt fordulat történt a felvidéki magyarok életében!

2025. október 31. 21:10

A Nyitrai kerületben sorra jelennek meg a kétnyelvű közúti irányjelzők. A Farnadnál kihelyezett első táblát újabbak követik.

2025. október 31. 21:10
null
Wiedermann Béla

A hosszan elhúzódó előkészítés és egyeztetés után kézzelfoghatóvá vált, amiért civil csoportok, jogvédők és megyei politikusok éveken át dolgoztak: a Nyitrai kerület útjain megkezdték a kétnyelvű irányjelző táblák kihelyezését. Az első hivatalos tábla egy farnadi kereszteződésben kapott helyet, és a kerületi közlés szerint még a hónapban további huszonhat követi, közülük tizenhárom a Lévai járásban. A lista a következő hetekben bővülni fog.

A lépés szimbolikája túlmutat az út menti fémlemezeken. A kétnyelvűség láthatóvá tétele azt üzeni, hogy a térségben jelen van a magyar közösség. Az eredményt nem egyik napról a másikra sikerült elérni. Nyitrán az első próbálkozások akadályba ütköztek, jogi és műszaki hivatkozások lassították a folyamatot, sőt a hatóságok gyorsan eltávolították a korábban az ország más részein civil akciók alkalmával kihelyezett nem hivatalos feliratokat. A bő egy évtizeddel ezelőtti, elhíresült dunaszerdahelyi megmozdulás során felállított táblák – amelyeken a magyar és a szlovák el­nevezés együtt szerepelt – sem maradhattak kint, hiába kaptak óriási online támogatást.

A történet másik fontos szála, hogy nem a Nyitrai kerület az első, ahol hivatalos mederbe került a kétnyelvű jelzésrendszer. Hasonló kezdeményezés a Nagyszombati kerületben is volt, tavaly a regionális utak mentén kezdték meg a kétnyelvű táblák kihelyezését.

A Mandinernek nyilatkozó Horony Ákos, Szlovákia kisebbségi kormánybiztosa szerint a nyitrai táblák kihelyezése egy országos folyamat kezdete. Mint mondja, több kerületben is megfogalmazódott az igény a kétnyelvű útjelzők bevezetésére, és a Magyar Szövetség képviselői már egyeztetnek a helyi hatóságokkal. A Besztercebányai és a Kassai kerületből is várható jelzés – teszi hozzá, megemlítve, hogy az Eperjesi kerületben a ruszin közösség is érdeklődött. A kormánybiztos rámutat, hogy a fejlemények mögött jogszabályi változások állnak, amelyek lehetővé tették a kisebbségi nyelvű feliratok megjelenítését az irányjelző táblákon. A folyamat azonban még nem zárult le, hátravan többek közt egyes műszaki szabványok módosítása. Horony szerint azonban „már megvan a jogi alap és a politikai akarat is ahhoz, hogy a gyakorlat Szlovákia más részein is elterjedjen”.

Már előfizetőnk?

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
mr-woof-2
2025. október 31. 21:17
Ez jó hír komarnoi Zsola kommentelőtársunknak.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!