10. 29.
szerda
biztonság rolleres gyalogos szabály törvény baleset Szlovákia

Nem érdemes sietni Szlovákiában: sebességkorlátozást vezetnek be a gyalogosoknak

2025. október 29. 21:11

A járművezetőknek is csak 70 éves koruktól lesz kötelező az orvosi alkalmassági vizsgálat.

2025. október 29. 21:11
null

Szlovákia új közlekedési szabályokat vezet be: a parlament elfogadta a közúti közlekedési törvény módosítását, amely több ponton is változtat -számolt be az Infostart.

A legnagyobb figyelmet az keltette, hogy a gyaloglás maximális sebességét 6 km/órában határozták meg.

Emellett a jövőben a járművezetőknek csak 70 éves koruktól lesz kötelező az ötévente esedékes orvosi alkalmassági vizsgálat, míg korábban már 65 éves kortól kellett.

A törvénymódosítást Ľubomír Vážny, a kormányzó Smer képviselője nyújtotta be. Indoklása szerint az utóbbi években nőtt a balesetek száma a gyalogosok, elektromos rollerek és kerékpárosok között, ezért a szabályozás a rendőrségi eljárásokban is segíthet, például a megengedett sebesség túllépésének megállapításában.

A szlovák ellenzék szerint a rendelkezés értelmetlen és abszurd. Martin Pekár, a Progresszív Szlovákia képviselője úgy véli, ez az intézkedés nem javítja a közlekedésbiztonságot, csupán csak a „mobilitás paródiája”. Hangsúlyozta, hogy tavaly mindössze három ütközést jegyeztek fel gyalogosok és rolleresek között, és szerintük a biztonság növelésének hatékonyabb módja a több, biztonságos kerékpárút kialakítása lenne. Képviselőtársa, Dávid Dej hozzáfűzte: Szlovákia az egyetlen EU-ország, amely törvényben korlátozza a gyalogosok sebességét, ezzel inkább gátolva a fenntartható közlekedést.

Ezt is ajánljuk a témában

A járművezetők kötelező orvosi vizsgálata szintén változik: a 65–70 éves korosztály nagyon kevés balesetet okoz, és az új biztonsági technológiák is csökkentik a kockázatot, ezért az orvosi vizsgálatok ismétlődése is megszűnik. A jogszabály szerint, ha valaki az adott évben háziorvosi megelőző vizsgálaton vett részt, azt elfogadhatják a közlekedési alkalmassági vizsgálat helyett is.

Az új szabályok 2026. január 1-jén lépnek hatályba.

Nyitókép: Alex HALADA / AFP

NeMá
2025. október 29. 21:59
Tolvajra még egy birságot is rácsesznek, ha gyalog is menekül és a rendőrt megfutatja :) Okos!
bagoly-29
2025. október 29. 21:57
S mi lesz az ügetőkkel? Hol futhatnak ezentúl?
Atti bá
2025. október 29. 21:43
Tótoknak mindig voltak észbontó törvényeik. Volt amikor a nőknek lett volna tilos az előzés máskor meg a magyarokat kellett volna kizárni az külömbüző munkahelyekről. Egy igazi kultúrnép.
pandalala
2025. október 29. 21:19
e-rollert előzni tilos!! ....
