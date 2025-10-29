Nem érdemes sietni Szlovákiában: sebességkorlátozást vezetnek be a gyalogosoknak

„Köszönjük, Viktor!” – egy emberként álltak Orbán mellé a németek, miután kiderült a terve
A járművezetőknek is csak 70 éves koruktól lesz kötelező az orvosi alkalmassági vizsgálat.
Szlovákia új közlekedési szabályokat vezet be: a parlament elfogadta a közúti közlekedési törvény módosítását, amely több ponton is változtat -számolt be az Infostart.
A legnagyobb figyelmet az keltette, hogy a gyaloglás maximális sebességét 6 km/órában határozták meg.
Emellett a jövőben a járművezetőknek csak 70 éves koruktól lesz kötelező az ötévente esedékes orvosi alkalmassági vizsgálat, míg korábban már 65 éves kortól kellett.
A törvénymódosítást Ľubomír Vážny, a kormányzó Smer képviselője nyújtotta be. Indoklása szerint az utóbbi években nőtt a balesetek száma a gyalogosok, elektromos rollerek és kerékpárosok között, ezért a szabályozás a rendőrségi eljárásokban is segíthet, például a megengedett sebesség túllépésének megállapításában.
A szlovák ellenzék szerint a rendelkezés értelmetlen és abszurd. Martin Pekár, a Progresszív Szlovákia képviselője úgy véli, ez az intézkedés nem javítja a közlekedésbiztonságot, csupán csak a „mobilitás paródiája”. Hangsúlyozta, hogy tavaly mindössze három ütközést jegyeztek fel gyalogosok és rolleresek között, és szerintük a biztonság növelésének hatékonyabb módja a több, biztonságos kerékpárút kialakítása lenne. Képviselőtársa, Dávid Dej hozzáfűzte: Szlovákia az egyetlen EU-ország, amely törvényben korlátozza a gyalogosok sebességét, ezzel inkább gátolva a fenntartható közlekedést.
A járművezetők kötelező orvosi vizsgálata szintén változik: a 65–70 éves korosztály nagyon kevés balesetet okoz, és az új biztonsági technológiák is csökkentik a kockázatot, ezért az orvosi vizsgálatok ismétlődése is megszűnik. A jogszabály szerint, ha valaki az adott évben háziorvosi megelőző vizsgálaton vett részt, azt elfogadhatják a közlekedési alkalmassági vizsgálat helyett is.
Az új szabályok 2026. január 1-jén lépnek hatályba.
