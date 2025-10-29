„Köszönjük, Viktor!” – egy emberként álltak Orbán mellé a németek, miután kiderült a terve

A Die Welt hírösszefoglalója érezhetően kritikus hangnemben ír arról, hogy Orbán Viktor „Ukrajna-szkeptikus” regionális szövetséget akar létrehozni Csehországgal és Szlovákiával.

A Politicóhoz hasonlóan a német lap is a Visegrádi Négyekkel igyekszik riogatni az olvasótáborát. A lap szerint a közép-európai szövetség célja, hogy közös európai uniós álláspontot alakítson ki a tagjai között a különböző csúcstalálkozók előtt, ami a cikk szerint

gyengítheti a Kijev felé irányuló uniós katonai és pénzügyi támogatást.

A lap a mainstream ukránpárti álláspont képviselőinek egyetlen reményét a megromlott magyar–lengyel kapcsolatokban látja, és azt sugallja, hogy talán ez gátja lehet egy sikeres visegrádi érdekképviseletnek.