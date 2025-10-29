Ft
10. 29.
szerda
Die Welt Németország Lengyelország Magyarország visegrádi négyek Csehország Orbán Viktor Európai Unió V4 Szlovákia

„Köszönjük, Viktor!” – egy emberként álltak Orbán mellé a németek, miután kiderült a terve

2025. október 29. 19:54

A Die Welt is a V4-ek újjáéledésétől retteg, de az olvasók inkább irigylik a közép-európai szövetség szereplőit.

2025. október 29. 19:54
null

A Die Welt hírösszefoglalója érezhetően kritikus hangnemben ír arról, hogy Orbán Viktor „Ukrajna-szkeptikus” regionális szövetséget akar létrehozni Csehországgal és Szlovákiával.

A Politicóhoz hasonlóan a német lap is a Visegrádi Négyekkel igyekszik riogatni az olvasótáborát. A lap szerint a közép-európai szövetség célja, hogy közös európai uniós álláspontot alakítson ki a tagjai között a különböző csúcstalálkozók előtt, ami a cikk szerint

gyengítheti a Kijev felé irányuló uniós katonai és pénzügyi támogatást.

A lap a mainstream ukránpárti álláspont képviselőinek egyetlen reményét a megromlott magyar–lengyel kapcsolatokban látja, és azt sugallja, hogy talán ez gátja lehet egy sikeres visegrádi érdekképviseletnek.

Visszafelé sült el

A Welt kommentelőinek többsége azonban korántsem úgy reagáltak, ahogy azt a szerkesztőség elvárta volna.

A cikk alatt sorjáznak a magyar miniszterelnököt és a Visegrádi Négyeket méltató hozzászólások, ezekből olvasható itt egy válogatás:

Szerencsére most már van egy »Ukrajna-szkeptikus szövetség«. Ideje is volt, köszönet Orbánnak, miközben Németország szinte egyedül viszi a hátán az ukrajnai segítségnyújtást, és belerokkan!”

„Sok szerencsét és sikert kívánok Orbánnak a terveihez, bár komoly kétségeim vannak afelől, hogy sikerülni fog.”

„Sok sikert, Orbán úr! Minden európai érdekében csak szerencsét kívánhatunk neki.”

Köszönjük, Viktor!”

„A hajlandók koalíciója mit is ért el eddig? A szankciókon kívül, amikkel csak magukba rúgták lábon, nem sokat, nem igaz? Ki az európaiak közül, Orbánon kívül, aki komolyan tárgyalt Putyinnal?”

Valaki a minősítgetést kifogásolta a cikk részéről:

„»Magyarország jobboldali-populista miniszterelnöke« – Nem lehetne egyszerűen elhagyni a hírekből az ilyen minősítgető jelzőket?”

Természetesen voltak negatív vélemények is, amelyek többnyire a nyugati sajtó rágalmait ismételgetik a magyar kormányfővel szemben:

„Orbán Moszkvából tisztességesen megkeresi a pénzét, és még van képe Ukrajnát korrupt államnak nevezni. Miközben ebben ő maga állítja fel ennek a mércéjét. Ennél képmutatóbb már nem is lehetne.”

„Orbánról egy dolgot kell tudni: vele együtt Putyin is mindig ott ül az asztalnál, és rángatja a zsinórokat ezen az orosz bábun.”

Azonban a hasonló hozzászólások többsége sem maradt válasz nélkül:

„Itt lenne az ideje kirúgni Magyarországot az unióból. Hűtlen trágyadomb.

Magyarország a józan ész és a logikus gondolkodás utolsó bástya az EU-ban.

„Orbán valószínűleg trójai faló az EU-ban.

Az EU-nak nincsen szüksége trójai falovakra, a kapui már úgyis mindenki előtt nyitva állnak. Nem, az EU saját magát pusztítja el, és én egy könnyet sem ejtek miatta. Csak remélni tudom, hogy az uniós országok minél előbb ráébrednek erre, és megmentik magukat.”

***

Fotó: Armend NIMANI / AFP
 

kalyibagaliba
2025. október 29. 22:08
Prága amúgy is a melegek fővárosa 50 éve. Maradjon meg annak, ha akarja (ebből van pénze). A fontos döntéséket meg hozzák meg a hozzáértők.
nempolitizalok-0
2025. október 29. 21:54
"A Politicóhoz hasonlóan a német lap is a Visegrádi Négyekkel igyekszik riogatni az olvasótáborát." Ettől legfeljebb a politico gazdái riadnak meg.
templar62
2025. október 29. 21:22
Noc nicht berezzen . ( berezelni = beszarni ).
templar62
2025. október 29. 21:21
Gott mit uns .
