Retteg a Politico: Orbán Viktor újraindítaná a Visegrádi szövetséget – ezúttal Ukrajna ellen

Bár a politikai szövetség még nem formális, a kezdeményezés jelentősen fékezheti az EU Ukrajnának szánt pénzügyi és katonai támogatásait.

Orbán Balázs szerint ez az együttműködés már korábban is bevált:

A migrációs válság idején ez nagyon jól működött. Így tudtunk ellenállni”

– emlékeztetett a 2015-ös Visegrádi Négyek időszakára, amikor a térség országai közösen léptek fel Brüsszel migrációs politikájával szemben.

A korábbi Visegrádi 4 együttműködés azonban Oroszország ukrajnai inváziója után felbomlott: míg Lengyelország keményvonalas álláspontot képvisel Moszkvával szemben, Budapest ellenkező irányba mozdult – a liberális lap szerint. A jelenlegi lengyel kormányfő, Donald Tusk, határozottan Ukrajna-párti, így Lengyelország kimaradna az új formációból.