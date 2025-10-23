Nincs megállás: Orbán Viktor már Brüsszelből posztolt

Tűkön ülve várják Orbánt: megkezdődött az Európai Tanács ülése
A nemzeti ünnep miatt Orbán Viktor csak később csatlakozik, addig Robert Fico képviseli a magyar álláspontot.
A miniszterelnök az Európai Tanács ülésére érkezett a belga fővárosba.
Orbán Viktor csütörtökön délután, miután elmondta október 23-i ünnepi beszédét a Kossuth-téren, Brüsszelbe utazott, hogy részt vegyen az Európai Tanács ülésén, ahol a magyar miniszterelnök korábbi kérésére megérkezéséig Robert Fico szlovák kormányfő képviselte a budapesti álláspontot.
Ezt is ajánljuk a témában
A nemzeti ünnep miatt Orbán Viktor csak később csatlakozik, addig Robert Fico képviseli a magyar álláspontot.
A kormányfő este hét órakor már Brüsszelből osztott meg bejegyzést X-oldalán.
Nyitókép: Orbán Viktor X-oldala