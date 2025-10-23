Ft
Robert Fico Andrej Babis Orbán Viktor Európai Tanács miniszterelnök

Nincs megállás: Orbán Viktor már Brüsszelből posztolt

2025. október 23. 20:03

A miniszterelnök az Európai Tanács ülésére érkezett a belga fővárosba.

2025. október 23. 20:03
null

Orbán Viktor csütörtökön délután, miután elmondta október 23-i ünnepi beszédét a Kossuth-téren, Brüsszelbe utazott, hogy részt vegyen az Európai Tanács ülésén, ahol a magyar miniszterelnök korábbi kérésére megérkezéséig Robert Fico szlovák kormányfő képviselte a budapesti álláspontot.

A kormányfő este hét órakor már Brüsszelből osztott meg bejegyzést X-oldalán.

Nyitókép: Orbán Viktor X-oldala

 

