Nincs megállás: Orbán Viktor már Brüsszelből posztolt

A magyarok a közelmúlt legnagyobb demonstrációján álltak ki Orbán Viktort mellett – amerikai sztárinfluenszer a Békemenetről

A riporter kiemelte, hogy a tömegben csak magyar zászlókat lehetett látni, senkinél nem volt uniós, ukrán , vagy szivárványos lobogó, ami jól mutatja a magyar emberek álláspontját.