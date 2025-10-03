Példátlan lépésre készülnek a szűnni nem akaró tüntetések miatt

A profi kerékpárosokat tömörítő szervezet (CPA) elnöke azt javasolja: a nagyobb versenyek távjait rövidítsék le, hogy az esetleges tüntetők/tüntetések ne kaphassanak elég nyilvános felületet, mint ahogy ez történt a múlt hónapban a Vuelta a Espanán – írja a Magyar Távirati Iroda.

Folyamatosak voltak a tüntetések a Vueltán (Fotó: Paul Hanna/AFP)

Változás jöhet a tüntetések miatt

Adam Hansen szerint, ha a tiltakozóktól elveszik a lehetőségeket, nem lesz elég színterük, akkor nem mennek majd el a viadalokra.

A háromhetes Vueltán a palesztinbarát tüntetők szinte mindegyik szakaszt megzavarták, a fő célpont az Israel-Premier Tech csapat volt. Többször maguk a bringások is veszélybe kerültek.