Példátlan lépésre készülnek a szűnni nem akaró tüntetések miatt

Az elnök azt javasolja, hogy a nagyobb versenyek távjait rövidítsék le. Mindezt a tüntetések miatt.
A profi kerékpárosokat tömörítő szervezet (CPA) elnöke azt javasolja: a nagyobb versenyek távjait rövidítsék le, hogy az esetleges tüntetők/tüntetések ne kaphassanak elég nyilvános felületet, mint ahogy ez történt a múlt hónapban a Vuelta a Espanán – írja a Magyar Távirati Iroda.
Adam Hansen szerint, ha a tiltakozóktól elveszik a lehetőségeket, nem lesz elég színterük, akkor nem mennek majd el a viadalokra.
A háromhetes Vueltán a palesztinbarát tüntetők szinte mindegyik szakaszt megzavarták, a fő célpont az Israel-Premier Tech csapat volt. Többször maguk a bringások is veszélybe kerültek.
Láttuk, hogy Madridban a tüntetők kétórányi élő tévéadást kaptak, ez a tiltakozásról és nem a versenyről szólt.
Nem vagyok a tiltakozás ellen, de a bringások veszélyeztetése az utolsó dolog, amit akarunk. Néhány versenyzőt elsodortak vagy leszorították és ez már nem tiltakozás!” – mondta Hansen, aki elismerte, hogy a versenyek egyes részeinek vagy szakaszainak törlése nagy veszteség lenne a szervezők számára.
De most egy kis áldozatot kell hoznunk a kerékpársport hosszú távú jövőjéért”
– tette hozzá a CPA elnöke, aki azt egyelőre nem tárta fel, hogy a rövidített szakaszok milyen módon vennének el lehetőségeket a többször agresszív tiltakozóktól.
Az Israel-Premier Tech csapata biztonsági okok miatt nem vehet részt a szombati Giro dell'Emilián, amelyet Bologna környékén rendeznek.
