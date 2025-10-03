Ft
10. 03.
péntek
Adam Hansen kerékpár tüntetés Spanyolország tüntetők

Példátlan lépésre készülnek a szűnni nem akaró tüntetések miatt

2025. október 03. 19:12

Az elnök azt javasolja, hogy a nagyobb versenyek távjait rövidítsék le. Mindezt a tüntetések miatt.

2025. október 03. 19:12
null

A profi kerékpárosokat tömörítő szervezet (CPA) elnöke azt javasolja: a nagyobb versenyek távjait rövidítsék le, hogy az esetleges tüntetők/tüntetések ne kaphassanak elég nyilvános felületet, mint ahogy ez történt a múlt hónapban a Vuelta a Espanán – írja a Magyar Távirati Iroda.

Folyamatosak voltak a tüntetések a Vueltán
Folyamatosak voltak a tüntetések a Vueltán (Fotó: Paul Hanna/AFP)

Változás jöhet a tüntetések miatt

Adam Hansen szerint, ha a tiltakozóktól elveszik a lehetőségeket, nem lesz elég színterük, akkor nem mennek majd el a viadalokra.

A háromhetes Vueltán a palesztinbarát tüntetők szinte mindegyik szakaszt megzavarták, a fő célpont az Israel-Premier Tech csapat volt. Többször maguk a bringások is veszélybe kerültek.

Láttuk, hogy Madridban a tüntetők kétórányi élő tévéadást kaptak, ez a tiltakozásról és nem a versenyről szólt. 

Nem vagyok a tiltakozás ellen, de a bringások veszélyeztetése az utolsó dolog, amit akarunk. Néhány versenyzőt elsodortak vagy leszorították és ez már nem tiltakozás!” – mondta Hansen, aki elismerte, hogy a versenyek egyes részeinek vagy szakaszainak törlése nagy veszteség lenne a szervezők számára.

De most egy kis áldozatot kell hoznunk a kerékpársport hosszú távú jövőjéért”

– tette hozzá a CPA elnöke, aki azt egyelőre nem tárta fel, hogy a rövidített szakaszok milyen módon vennének el lehetőségeket a többször agresszív tiltakozóktól.

Az Israel-Premier Tech csapata biztonsági okok miatt nem vehet részt a szombati Giro dell'Emilián, amelyet Bologna környékén rendeznek.

Fotó: Thomas Coex/AFP

Vata Aripeit
2025. október 03. 20:44
Bordeaux-ban minden qrva szombaton kb 123 paleasztin-zászlós idióta vonul. Remek. Nyugaton be vannak xarva ezektől. Önfeladás van. Az eu-nak vége van.
templar62
2025. október 03. 19:53
A szíriai és iraki keresztények eltüntetése 2000 éve folyamatosan lakott helyeikről ? Ebből látszik , hogy a tematizálás távirányított .
vi-ktt
2025. október 03. 19:50 Szerkesztve
A cionáci tetves férgeknek ez mennyire nem tetszik ugye? Az angilai tüntetéseken már ezerszámra viszi el a yard a tüntetőket, de azok csak egyre többen lesznek! A rühes cionáci patkányhorda éppen most vásárolta fel a TikTokot IS, de a bukástól MAGA az ISIS sem menti meg őket, amit Szíria szétrohasztására hoztak létre! youtube.com/watch?v=GXiZM1dECGk Az itteni faszkalapoknak üzenem, hogy ezek a tetves férgek zúzták szét a Közel-Keletet, "nagy Izrarel" megteremtése érdekében és nekik köszönhetik a migránsáradatot IS, mivel 9/11-et és azóta minden háborút ezek a férgek kavarnak! Ideértve a leendő Irán ellenit IS...
Burg_kastL71-C
2025. október 03. 19:36 Szerkesztve
Elegem van, hogy bárhová kitekint az ember az észak-atlanti világban, mindenütt a felhergelt páleszek tombolását látni. Berlin lassan második Gáza, csak még nem fúrnak alagutat. Érdemes volt tömegesen beutaztatni őket, hozták a temperamentumos formájukat. Amúgy értem én, hogy mi van a Háttérben. A globalista zsidók harci kutyákként használják őket a nacionalista izraeli zsidók ellen. Csak hát ezt nem kéne szétteríteni a világban, ... világpolgárok. Legutóbb széttépték, majd le és kirabolták Magyarországot kétszer fegyverek által egyszer bankok és tőzsdespekulánsok által. Törődtek tüntető tömegek az érdekünkben ? Le se szahartak bennünket. Mit adtak a páleszek a világnak, hogy ekkora a kiállás mellettük ?? Mondjuk a szaporodásban nagyok.
