A zene a menedékem – Zombola Péter megrendítő vallomása hitről, gyerekkorról és újrakezdésről

Huszonegy évesen kezdett tanítani a Színház- és Filmművészeti Egyetemen, és ezzel belépett a színház és a film világába. Azóta is számos színházi és filmzenét komponál.

A zeneszerzés számára egyszerre magányos és közösségi: magányos, mert a végső munka mindig egyedül történik, ugyanakkor másokhoz kapcsolódik, hiszen ihletét a szerelemből, gyászból, konfliktusokból, szociális impulzusokból vagy éppen egy beszélgetésből meríti. Van, hogy a villamoson vagy a repülőn talál rá egy dallam, amit gyorsan iPhone-jába mormol, hogy otthon papírra vethesse. „Kicsit old school vagyok” – nevet.

Eddig mintegy 80–90 olyan darabot írt, amelyet büszkén vállal. Élete főművének a „Passiót” tartja: több mint egyórás oratórium, amelyben nincsenek szólisták, a kórus narrálja a teljes történetet. Egyik másik nagy vállalkozása az „Aldegunda” című opera, amely a rákról szól, és személyes érintettségből fakad. Az amerikai premier után a közönséggel folytatott beszélgetés mély nyomot hagyott benne: „Láttam, hogyan vált ki érzelmeket a zene, hogyan osztják meg az emberek a saját történeteiket.”

A tanítás legalább olyan fontos számára, mint a komponálás. „Dualista életet élek” – mondja. Tanév közben az oktatás a főszereplő, a nyári szünet és a január pedig a komponálásé és a családé. Tanítványainak zeneelméletet, zeneszerzést és hangszerelést oktat, de kurzust indított a filmzenéről is, hogy a nem zenés hallgatókat is közelebb vigye a klasszikus zenéhez. A hangszerelést festészethez hasonlítja: „Mint amikor az impresszionista festő kikeveri a színeit.”

A hétköznapok és a jövő zenéje