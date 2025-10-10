Oxigén nélkül, magyar zászlóval a zsebében hódította meg a Nanga Parbatot és a Dhaulagirit – nem mellesleg pedig építész

A Highlights of Hungary bejelentette az idei évad 25 kiemelkedőnek ítélt magyar teljesítményét. Köztük volt a Szabadfi Szabolcs által jelölt Varga Csaba is.



Nagyköveti méltatás: Számomra megindító az az elhivatottság és céltudatosság, ami Varga Csabát belülről hajtja a világ legmagasabb hegycsúcsai felé. Útjaira mindig serpák és oxigénpalack nélkül indul, mert számára ez jelenti az igazi sport teljesítményt. A tizennégy 8000 méternél magasabb hegycsúcs közül hatra már sikerrel tűzte ki a minden expedícióján nélkülözhetetlen, Nagyvárad nevével ellátott magyar zászlót, képviselve ezzel minden határon belüli és túli magyart.

Varga Csaba számára a hegycsúcsok meghódítása és a városok arculatának megőrzése nem két külön világ, hanem egyazon életút két oldala. A nagyváradi építész és hegymászó egyszerre őrzi szülővárosa épített örökségét és keresi a világ legmagasabb bérceinek kihívását. Két hivatása, melyek első pillantásra aligha kapcsolódnak össze, az ő életében természetesen fonódik egybe: szabadságot, önmegvalósítást és belső egyensúlyt adva.

A szabadság keresése

Fiatalon már tudta: olyan pályát akar, amely nem szorítja szűk keretek közé. „Az építészet azért vonzott, mert szabad vagyok benne. Akkor dolgozom, amikor kell, elkerülhetem a kiégést – és a munka a hobbim is lehet” – meséli. A hegymászás ugyanígy az életéhez nőtt. „Ma már szinte mindkettő a munkámnak számít, és nagyon jól kiegészítik egymást. Úgy érzem, eddig jól választottam.”

A természethez való kötődése középiskolás éveiben született: előbb Bihar-hegységbeli túrák, majd Erdély legmagasabb bércei következtek – a Fogarasi-havasok, a Retyezát, a Radnai-havasok. A földrajz és a történelem szeretete vezette a hegyek közé, az építészet iránti érdeklődés pedig ekkor ébredt benne. Nem a mérnöki számítások hideg pontosságát kereste, hanem a kreativitás és a szervezettség metszéspontját. Egyetemi évei alatt a túrázás fokozatosan sporttá, majd alpinizmussá vált. Az Alpok, a Kaukázus, Közép-Ázsia csúcsai következtek, miközben az építészet iránti szenvedélye töretlen maradt. „Ez a két út szinte egyszerre fejlődött ki bennem” – mondja.