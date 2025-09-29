A magyar matekkönyvek élő legendája: 95 felett is bajnoki címet szerzett Obádovics J. Gyula

A Highlights of Hungary bejelentette az idei évad 25 kiemelkedőnek ítélt magyar teljesítményét. Köztük volt a Borbás Marcsi által jelölt Dr. Obádovics J. Gyula is.

Nagyköveti méltatás:

Obádovics Professzor Úr nevét aligha kell bemutatni bárkinek is, hiszen a legtöbbünk számára egyet jelent a nagybetűs Matematikával. Könyveiben a rideg képletek helyett megérthető tudást, rajzokkal átszőtt példákat találunk, mindezt közvetlen, emberi hangon, úgy, hogy a matematika mindenki számára befogadhatóvá váljon. Tankönyvei generációk kezében forogtak, miközben ő maga fáradhatatlanul dolgozott az újabb és újabb kiadásokon. Humorával és kedvességével minden generáció kedvenc tanárává vált. A mostani jelölés az élet teljességéről szól, hiszen a szellemi munka mellett Gyula bácsi – az én szívemnek oly kedves hobbinak hódol, kertészkedik és aktívan sportol, országos bajnok szenior atléta.