A magyar matekkönyvek élő legendája: 95 felett is bajnoki címet szerzett Obádovics J. Gyula

A számok mellett a zene is közel áll hozzá: hegedűn, furulyán is játszik, apjától örökölve a muzikalitást.
Három lánya született – Kati, Évi és Csilla –, bár két fiút tragikusan elvesztettek egy ikerterhesség során.
Ma már 13 unokával és 19 dédunokával büszkélkedhet.
Életbölcsessége egyszerű, mégis sokatmondó: „Legyen humora az embernek. Ha valami nem sikerül, fordítson rajta, mondja el magában, aztán menjen tovább. Ne lelkizzen.” Ez a hozzáállás segítette akkor is, amikor új ötleteit nem támogatták – ő megcsinálta, majd mások büszkén mutogatták.
Fiatalabb önmagának egyetlen tanácsot adna: „Tanulj nyelveket, legalább egy világnyelvet anyanyelvi szinten, hogy humorral és természetességgel tudj előadni bárhol a világon.” Bár előadott szerbül, oroszul, angolul és németül, hiányolta, hogy nem tudott idegen nyelven ugyanolyan sziporkázóan reagálni, mint magyarul.