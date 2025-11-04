Biztató helyzetben az oktatás: valamennyi évfolyamon javultak az eredmények

Az Oktatási Hivatal (OH) honlapján közzétette a 2024/2025-ös tanév digitális országos kompetenciamérésének eredményeit, amelyek csaknem minden évfolyamon és területen javultak az előző évi méréshez képest – közölte a hivatal hétfőn.

Március 24. és június 30. között 3049 intézmény több mint 584 ezer tanulója töltötte ki az online teszteket 4-11. évfolyamon szövegértésből és matematikából, 6-11. évfolyamon természettudományból és angol vagy német nyelvből, 5-11. évfolyamon pedig digitális kultúrából és történelemből.

Az elmúlt időszak módszertani és informatikai fejlesztéseinek köszönhetően az eredmények az eddigieknél korábban elérhetővé válnak.

Az országos átlageredmények valamennyi területen és szinte minden évfolyamon javultak.

Szövegértésből a 7. és 9. évfolyamon jelentős javulás figyelhető meg tavalyhoz képest, míg a 4-5. évfolyamosok teljesítménye a tesztdizájn változása miatt, az előzetes várakozásoknak megfelelően csökkent. Matematikából a 7. és a 11. évfolyam eredménye javult a legnagyobb mértékben, de a további évfolyamok teljesítménye is javult vagy nem változott jelentősen. Természettudományból, angol nyelvből és célnyelvből, digitális kultúrából és – az 5. évfolyam kivételével – történelemből is magasabb átlagpontszámok születtek, mint egy éve. Német nyelvből és célnyelvből is javuló tendencia figyelhető meg.