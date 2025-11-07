Ezért javulhattak a diákok kompetenciaeredményei

A javulásban nemcsak a magyartanároknak van szerepük, hanem a más tantárgyakat tanító kollégáknak is.

Ezenfelül a mostani eredményhez szintén hozzájárulhatott, hogy egyre több tantárgynál egyre többször jelennek meg szöveges feladatok, például a matematikánál gyakran a szövegből kell kitalálni, hogy mely adatok relevánsak és azokból hogyan lehet eljutni a megoldáshoz.

Az elnök arra is kitért, hogy

nem meglepő az angol nyelvi kompetencia erősödése,

ami feltehetően annak köszönhető, hogy a gyerekeknek egyre inkább elengedhetetlenné válik az angol ismerete.