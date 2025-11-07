Ezért javulhattak a diákok kompetenciaeredményei

Biztató helyzetben az oktatás: valamennyi évfolyamon javultak az eredmények
A szövegértés, a matematika, az idegennyelvek és a történelem területén is javulás figyelhető meg.
Horváth Péter bizonyos eredményeken nem is lepődött meg.
Örvendetes, ha bármelyik területen arról lehet beszámolni, hogy a gyerekek fejlődtek – mondta a Magyar Nemzetnek Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar (NPK) elnöke, az Oktatási Hivatal által néhány nappal ezelőtt közzétett kompetenciamérés eredményei kapcsán, amelyek javuló adatokat tartalmaznak.
NPK elnöke hangsúlyozta, a javulás egyik fontos tényezője, hogy a diákok magabiztosabbak és gyakorlottabbak lettek, hiszen már a sokadik alkalommal töltik ki számítógéppel a teszteket. A másik tényező az lehet, hogy az Oktatási Hivatal szerverrendszere megbízhatóbban működik, harmadrészt pedig a pedagóguskollégák, az intézményvezetők jól készítették fel a diákokat arra, hogy a mérést komolyan vegyék.
Horváth kiemelte:
a szövegértés-kompetencia nagymértékű erősödése igen jelentős tényező, mivel a diákoknak a későbbi tanulmányaik során vagy a munkaerőpiacon meg kell érteniük olyan leírásokat, amelyek a hétköznapjaikban sokat számítanak.
A javulásban nemcsak a magyartanároknak van szerepük, hanem a más tantárgyakat tanító kollégáknak is.
Ezenfelül a mostani eredményhez szintén hozzájárulhatott, hogy egyre több tantárgynál egyre többször jelennek meg szöveges feladatok, például a matematikánál gyakran a szövegből kell kitalálni, hogy mely adatok relevánsak és azokból hogyan lehet eljutni a megoldáshoz.
Az elnök arra is kitért, hogy
nem meglepő az angol nyelvi kompetencia erősödése,
ami feltehetően annak köszönhető, hogy a gyerekeknek egyre inkább elengedhetetlenné válik az angol ismerete.
Az NPK elnöke nagy örömét fejezte ki a javuló természettudományi kompetencia-eredmények láttán is. Szerinte fontosabb lesz ezeknek a tárgyaknak az olyan ismerete, ami nem a klasszikus, ezelőtt harminc évvel tanult természettudomány, hanem a gyakorlathoz kötődő tudás.
Fotó: MTI/Rosta Tibor