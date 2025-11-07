Ft
Ft
14°C
5°C
Ft
Ft
14°C
5°C
11. 07.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 07.
péntek
Rendkívüli!

Történelmi nap: percről percre frissülő tudósításunk Orbán Viktor amerikai útjáról

Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Nemzeti Pedagógus Kar kompetenciamérés Oktatási Hivatal oktatás

Ezért javulhattak a diákok kompetenciaeredményei

2025. november 07. 12:05

Horváth Péter bizonyos eredményeken nem is lepődött meg.

2025. november 07. 12:05
null

Örvendetes, ha bármelyik területen arról lehet beszámolni, hogy a gyerekek fejlődtek – mondta a Magyar Nemzetnek Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar (NPK) elnöke, az Oktatási Hivatal által néhány nappal ezelőtt közzétett kompetenciamérés eredményei kapcsán, amelyek javuló adatokat tartalmaznak. 

Ezt is ajánljuk a témában

NPK elnöke hangsúlyozta, a javulás egyik fontos tényezője, hogy a diákok magabiztosabbak és gyakorlottabbak lettek, hiszen már a sokadik alkalommal töltik ki számítógéppel a teszteket. A másik tényező az lehet, hogy az Oktatási Hivatal szerverrendszere megbízhatóbban működik, harmadrészt pedig a pedagóguskollégák, az intézményvezetők jól készítették fel a diákokat arra, hogy a mérést komolyan vegyék.

Horváth kiemelte: 

a szövegértés-kompetencia nagymértékű erősödése igen jelentős tényező, mivel a diákoknak a későbbi tanulmányaik során vagy a munkaerőpiacon meg kell érteniük olyan leírásokat, amelyek a hétköznapjaikban sokat számítanak.

A javulásban nemcsak a magyartanároknak van szerepük, hanem a más tantárgyakat tanító kollégáknak is.

Ezenfelül a mostani eredményhez szintén hozzájárulhatott, hogy egyre több tantárgynál egyre többször jelennek meg szöveges feladatok, például a matematikánál gyakran a szövegből kell kitalálni, hogy mely adatok relevánsak és azokból hogyan lehet eljutni a megoldáshoz.

Az elnök arra is kitért, hogy 

nem meglepő az angol nyelvi kompetencia erősödése, 

ami feltehetően annak köszönhető, hogy a gyerekeknek egyre inkább elengedhetetlenné válik az angol ismerete.

Az NPK elnöke nagy örömét fejezte ki a javuló természettudományi kompetencia-eredmények láttán is. Szerinte fontosabb lesz ezeknek a tárgyaknak az olyan ismerete, ami nem a klasszikus, ezelőtt harminc évvel tanult természettudomány, hanem a gyakorlathoz kötődő tudás. 

Fotó: MTI/Rosta Tibor

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gullwing
2025. november 07. 13:15
És milyen javulás lenne ha a tiszaszar kölköket külön mérnék!
Válasz erre
0
0
simetan
2025. november 07. 12:10
Hahahahaha! Ez a nagy baj, hogy annyira nem tudja az oktatásirányítás, hogy mi folyik! A gyerekek rákaptak a mesterséges intelligenciája, egyre többen tölthetik ki a kompmérés kérdéseit az a MI-val. 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Válasz erre
0
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!