150 éve született Klebelsberg Kuno, aki megmentette Magyarország jövőjét – döbbenetes örökség

A legikonikusabb kezdeményezés a nevével fémjelzett iskolaépítési program volt, mely során a népiskolahálózat fejlesztése részeként több mint 5 000 új iskola épült, ahol a gyerekek tanulhattak,
a Klebelsberg Program tehát kézzelfoghatóan formálta át a vidéki oktatáspolitikát, ráadásul a tudományok területén is történelmi léptékű változások jöttek létre.
A Klebelsberg reformokkeretében hozták létre ugyanis a külhoni magyar intézeteket, ahol tehetséges magyar tudósokat tanulhattak ösztöndíjjal, s nyugat-európai tudásukkal térjenek haza. Ezek a lépések nem egyszerű fejlesztések voltak, hanem kultuszminiszteri reformok. És mindez nem ad hoc módon történt, hanem egy tudatos terv szerint: ez volt az ún Klebelsberg nemzeti stratégia.
Tudománypolitika és kultúrpolitika – hosszú távú államépítés
Ma, amikor sokszor a gyors eredmény és az azonnali megtérülés logikája uralja a közéletet, Klebelsberg gondolkodása újszerűnek hat. Ő tudta: a tudománypolitika Magyarország és a kultúrpolitika története akkor írható sikeres fejezetként, ha az állam képes évtizedekben gondolkodni, ezt ma úgy neveznénk: stratégiai szemlélet. Klebelsberg azonban ennél is pontosabban fogalmazott: „A nemzet igazi vagyonát nem a föld, hanem a fejben lévő tudás jelenti.”