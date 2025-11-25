150 éve született Klebelsberg Kuno, aki megmentette Magyarország jövőjét – döbbenetes örökség

150 éve született Klebelsberg Kuno, és ez a jeles évforduló – Klebelsberg 150 év – egyszerre emlék és figyelmeztetés mindannyiunk számára, hiszen, bár jogászként indult, végül politikusként jutott el oda, hogy a második Magyar Királyság magyar kultuszminisztere legyen. Életműve – melyet legtöbben úgy ismerünk, a Klebelsberg életút – a magyar modernizáció egyik legsikeresebb, mégis legtisztábban gondolkodó alakjává teszi.

Klebelsberg Kuno úgy látta, hogy Magyarország jövője a tudásunkban rejlik.

A legtöbben nem adminisztrátorként tekintünk azonban rá, hanem elsősorban gondolkodóként, ugyanis olyan kultúr- és tudománypolitikus tisztelhetünk személyében, aki felismerte, hogy a tragikus múltbeli események tükrében kultúránk csak akkor lehet sikeres, ha Magyarország szellemi értelemben válik naggyá. Erre épült a magyar kultúrfölény elmélete, amelynek lényege: ha egy nagyhatalommal nem lehet katonai vagy gazdasági erőben versenyezni, akkor kultúrpolitikában és oktatásban kell megelőzni, ezt ma úgy nevezzük: Klebelsberg oktatáspolitika.