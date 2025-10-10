A jövő zsenijei már most számítanak

Újabb rejtély a Pilisben: nyom nélkül tűnt el egy 55 éves matematikatanár – pont ott, ahol Kaszás Nikolett
Elindult a Math Challenge Championship. Sebestyén Géza írása.
A világot ma nem azok alakítják, akik mindent tudnak, hanem akik jól gondolkodnak. A Math Challenge Championship ezt a képességet fejleszti. Hétről hétre új, kreatív feladatokkal teszi próbára a középiskolás diákokat. Egy verseny, ahol a logika, a gyorsaság és a kíváncsiság számít igazán, nem pedig a bemagolt képletek.
A matematika nem csupán a tankönyvek lapjain él. Ez az a nyelv, amelyen a világegyetem, a technológia és a gazdaság is gondolkodik.
Aki fiatalon megtanulja ezt a nyelvet, az megtanul gondolkodni- És aki jól gondolkodik, az szinte bármilyen pályán sikeres lehet. A logika, a rendszerszemlélet és az elemző gondolkodás a jelenkor legértékesebb képességei.
Ezt bizonyítja a történelem is. Alan Turing, a modern számítógépek szellemi atyja, matematikusként alapozta meg az informatikát és segített feltörni a második világháború német kódjait. A logikai gondolkodás szó szerint életeket mentett. Katherine Johnson, a NASA zseniális matematikusa, számításaival tette lehetővé az első amerikai űrutazásokat. John Nash, a játékelmélet úttörője, a döntések tudományát forradalmasította, elméletéből pedig ma közgazdasági modellek és tárgyalási stratégiák készülnek.
A matematika tehát nem a múlt, hanem a jövő eszköze. A mesterséges intelligencia, a pénzügy, az orvosi adatkutatás vagy az űrkutatás mind arra épül, hogy valaki egykor képes volt másképp gondolkodni, mint a többiek. És ezek a képességek tanulhatók, fejleszthetők. Sőt, játékosan gyakorolhatók, fejleszthetőek is.
Ezt kínálja a Math Challenge Championship, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének és az MCC Középiskolás Programjának közös versenye. A kihívás 9–12. osztályos diákok számára nyitott, és nem lexikális tudásra, hanem kreatív gondolkodásra épít. Hétről hétre új, logikus és gondolkodtató feladatokat kapnak a versenyzők, amelyek megoldásához elengedhetetlen a kíváncsiság, a figyelem és a kitartás.
A legjobb megoldók áprilisban az MCC budapesti döntőjén találkoznak. A cél nemcsak a győzelem, hanem az, hogy a résztvevők megtapasztalják, hogy a gondolkodás élmény, a matematika nem korlát, hanem kulcs.
Platón szerint többet megtudhatsz másokról egy óra játék, mint egy év beszélgetés alatt. Szerintünk ugyanez igaz akkor is, ha magunkat szeretnénk megismerni. Ezért kínál a versenyünk hétről hétre, feladatról feladatra lehetőséget a játékos önismeretre. Ha középiskolás vagy, vagy van ilyen ismerősöd, mindenképpen érdemes részt venni rajta.
A cikk szerzője az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője, a BCE egyetemi docense.
Nyitókép: Bruzák Noémi/MTI