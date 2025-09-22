Már az csoda volt, hogy megélte a másnapot a kórházban hagyott csecsemő: pap lett Erdélyben (VIDEÓ)

Ottó nemcsak a liturgiában talál örömet. Szabadidejében fotózik, videókat készít, podcastet vezet, sportol, biciklizik, focizik, olvas és barátokkal tölti idejét. A közösségi élet éppoly fontos számára, mint a szószék.
Pályájára nagy hatással volt Antal Tibor, az egyházi kórus vezetője. Egy mondata különösen megmaradt benne: „Aki énekel, vagy aki az iskolán kívül is tesz valamit a közösségért, az több ember.” Ez tanította meg neki, mit jelent kilépni a komfortzónából, és többet adni a világnak.
Üzenet önmagának – és mindannyiunknak
Ha üzenhetne kamaszkori énjének, így fogalmazna: „Köszönöm, hogy tudtál jól dönteni. Köszönöm, hogy úgy alakítottad az életedet, hogy most én a jelenemben jól lehetek.”
Ez a hála és elégedettség talán legszebben fejezi ki Kalányos Ottó történetét: a fiúét, akiben senki sem hitt – csak a nevelőanyja. Ma pedig papként hirdeti mindazt, amit élete megtanított neki: hogy a szeretet és az elfogadás valóban képes csodát tenni.