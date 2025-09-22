Már az csoda volt, hogy megélte a másnapot a kórházban hagyott csecsemő: pap lett Erdélyben (VIDEÓ)

A Highlights of Hungary bejelentette az idei évad 25 kiemelkedőnek ítélt magyar teljesítményét. Köztük volt a Kapás Boglárka által jelölt Kalányos Ottó is.

Nagyköveti méltatás:

Ottó története egyből hihetetlenül meghatott. Egyszerre tanít nekünk sok mindent: az elfogadást, az alázatot, az önmagunkba vetett hitet, és talán ami a legfontosabb: egymás szeretetét. Nehéz sorsú fiatalként indult, és (még mindig fiatalon) jelenleg mások megsegítésén dolgozik nap, mint nap. Nem mellesleg, összeköt bennünket Erdély, hiszen Ő Csíkszentkirályon segédlelkész, én magam pedig félig kolozsvári vagyok. Ami azonban a leginkább példaképpé teszi számomra, az a tiszta hite és rendíthetetlen kitartása. Ottó nemcsak a saját életét formálta át, hanem másokét is – csendesen, szívből, igaz emberséggel.