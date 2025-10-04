A férfi, aki életben tartja a magyar múltat: így lett Porkoláb Ferenc a szűrkészítés mestere

A Highlights of Hungary bejelentette az idei évad 25 kiemelkedőnek ítélt magyar teljesítményét. Köztük volt a Dr. Kőnig Róbert által jelölt Porkoláb Ferenc is.



Ide kattintva lehet szavazni.



Nagyköveti méltatás: Porkoláb Ferenc a Népművészet Mestere már több mint négy évtizede őrzi és gondolja újra a szűrrátétkészítés hagyományát. Munkái egyszerre tisztelegnek a múlt nagy mesterei előtt és szolgálják a jelent: szűrrátétes terítők, telefontartók, viseletek egyaránt megtalálhatóak a repertoárjában. Számára a magyar népművészet egy élő örökség, amelyet vitrinen kívül is érdemes megőrizni és tovább örökíteni a jövőnek, hiszen mindannyiunk életét gazdagíthatja.

Derecske neve évszázadok óta összefonódik egy különleges mesterséggel: a szűrkészítéssel. Ebben a kisvárosban, ahol hajdan a szűr- és szűrrátétkészítők munkája adott rangot a mindennapoknak, él és alkot ma is Porkoláb Ferenc – a hagyományőrzés és a megújulás mestere.

1952. július 16-án, hajnalban, pontosan 5 óra 5 perckor látta meg a napvilágot a derecskei Nagy utcán. Édesanyja szerint északi fekvésű szobában született – apró részlet, amely azóta is élő családi emlékként kíséri. És talán szimbolikus is: hiszen ő lett az, aki továbbviszi a mély gyökerekkel bíró mesterséget. „A hagyományőrzés ma már csak egy szűkebb réteg érdeklődését kelti, de én viszem tovább” – mondja egyszerűen, ám annál elszántabban.

A szűr, amely túlélte az évszázadokat

A szűr az egyik legősibb magyar viselet, gyökerei egészen a honfoglalás koráig nyúlnak vissza. Juhgyapjúból készült, amelyet a nők fonallá sodortak, majd szövőszéken sávosan megszőttek. Az így kapott anyagot ványolással sűrítették: így született a szűrposztó, amely szinte páncélként védte viselőjét hidegben, hőségben, szélben és hóban.