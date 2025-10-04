Ft
Ft
14°C
1°C
Ft
Ft
14°C
1°C
10. 04.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 04.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
szűr Porkoláb Ferenc gazda mester Highlights of Hungary népművészet

A férfi, aki életben tartja a magyar múltat: így lett Porkoláb Ferenc a szűrkészítés mestere

2025. október 04. 19:17

A juhgyapjútól a nemzeti kincsig – így őrzi a magyar kézművességet Porkoláb Ferenc.

2025. október 04. 19:17
null

A Highlights of Hungary bejelentette az idei évad 25 kiemelkedőnek ítélt magyar teljesítményét. Köztük volt a Dr. Kőnig Róbert által jelölt Porkoláb Ferenc is.

Ide kattintva lehet szavazni.

Nagyköveti méltatás:

Porkoláb Ferenc a Népművészet Mestere már több mint négy évtizede őrzi és gondolja újra a szűrrátétkészítés hagyományát. Munkái egyszerre tisztelegnek a múlt nagy mesterei előtt és szolgálják a jelent: szűrrátétes terítők, telefontartók, viseletek egyaránt megtalálhatóak a repertoárjában. Számára a magyar népművészet egy élő örökség, amelyet vitrinen kívül is érdemes megőrizni és tovább örökíteni a jövőnek, hiszen mindannyiunk életét gazdagíthatja.

Derecske neve évszázadok óta összefonódik egy különleges mesterséggel: a szűrkészítéssel. Ebben a kisvárosban, ahol hajdan a szűr- és szűrrátétkészítők munkája adott rangot a mindennapoknak, él és alkot ma is Porkoláb Ferenc – a hagyományőrzés és a megújulás mestere.

1952. július 16-án, hajnalban, pontosan 5 óra 5 perckor látta meg a napvilágot a derecskei Nagy utcán. Édesanyja szerint északi fekvésű szobában született – apró részlet, amely azóta is élő családi emlékként kíséri. És talán szimbolikus is: hiszen ő lett az, aki továbbviszi a mély gyökerekkel bíró mesterséget. „A hagyományőrzés ma már csak egy szűkebb réteg érdeklődését kelti, de én viszem tovább” – mondja egyszerűen, ám annál elszántabban.

A szűr, amely túlélte az évszázadokat

A szűr az egyik legősibb magyar viselet, gyökerei egészen a honfoglalás koráig nyúlnak vissza. Juhgyapjúból készült, amelyet a nők fonallá sodortak, majd szövőszéken sávosan megszőttek. Az így kapott anyagot ványolással sűrítették: így született a szűrposztó, amely szinte páncélként védte viselőjét hidegben, hőségben, szélben és hóban.

Kezdetben egyszerű, négyszögletes darabok voltak, majd a debreceni mesterek hímzéssel tették különlegessé. 

A szűr díszítése sokat elárult gazdájáról: „ki lehetett következtetni belőle, hogy házas-e, kik a rokonai, hányan vannak a családban” – meséli Ferenc. A változás a varrógép feltalálásával érkezett, amikor a nagyváradi mesterek bevezették a rátétes díszítést. A szűr így új formát kapott, összeért a viselőjén, és még gazdagabb motívumvilág nyílt meg előtte.

A bihari szűrökre a nyersfehér alapszín és a fekete rátét a legjellemzőbb. Ferenc azonban szívesen kísérletezik: fekete-piros, fehér-bordó, barna-drapp és drapp-zöld színösszeállításokkal dolgozik. Egyedül a sárga az, amit – mint mondja – sosem használna.

A szűrnek nemcsak védelmi, hanem praktikus szerepe is volt: ujját bevarrva tarisznyaként, batyuként használták. Két típusa létezett: a hétköznapi, amely néhány év alatt elhasználódott, és az ünnepi, amely akár egy férfi egész életét végigkísérte – olyannyira, hogy olykor a koporsóra is ráterítették, végső útra kísérve gazdáját.

Porkoláb Ferenc: a mesterség megszólítja

Porkoláb Ferenc útja a szűrrátétkészítéshez szinte véletlennek tűnik. Bár Derecskén híres mesterek dolgoztak, és gyermekkorában látta, ahogy Erdei Piroska néni rajzol és varr, sokáig nem vonzotta a varrógép világa.

„Anyósom az oka, hogy ezzel foglalkozom” – mondja félig tréfásan. 1979 augusztusának végén, 

amikor anyósához látogatott, megkérték, hogy vigyen ki egy régi, lábbal hajtós Singer varrógépet a szobából. Más csak kacatnak látta volna, de ő ipartörténeti értéket fedezett fel benne. 

Elhozta, megjavította – és ekkor született meg benne az elhatározás: készít egy szűrátétes terítőt.

A kísérletből hivatás lett. Két hónap gyakorlás után felvételt nyert a budapesti Népművészek Háziipari Szövetkezetébe, ahol a rendszerváltásig dolgozott. Segítő mestereire ma is hálával gondol: „Nagyon köszönöm nekik, hogy egyengették az utamat.” Szorgalmának gyümölcseként elnyerte a népi iparművész címet, majd 2014-ben a Népművészet Mestere kitüntetést, 2022-ben pedig a Bocskai István-díjat. Tagja a Magyar Művészeti Akadémiának is.

„Negyvenöt év után is ugyanolyan szeretettel csinálom, mint amikor elkezdtem. Megnyugtat, kikapcsol – nekem ez nem munka, hanem öröm” – vallja.

Hagyomány és jelen

Porkoláb Ferenc számára a népművészet nem múzeumba zárt relikvia, hanem élő, változó örökség. „Fontos, hogy a mindennapok része legyen, formálódjon velünk együtt” – mondja.

Ezért a klasszikus terítők és párnahuzatok mellett ma már modern használati tárgyakat is készít: tablet- és telefontokokat, táskákat, könyvborítókat. A fiataloknak szánt ballagási tarisznyák különösen kedvesek számára – hiszen ezekben a tárgyakban egy új generációhoz jut el a hagyomány.

Tanítani is hivatásának érzi. Két alkalommal vezetett tanfolyamot, legutóbb pedig a Mester és Inas programban adta tovább tudását. Tanítványa első díjat nyert a közösen készített szűrrel – ami talán a legszebb visszaigazolás.

A bemutatókon túl

Ferenc nemcsak műhelyében, hanem fesztiválokon is megmutatja a mesterség varázsát. Ott van a berettyóújfalui Számadó Napokon, a Mesterségek Ünnepén, ahol rendszerint a látogatók mellé ülteti a kíváncsiakat, hogy kipróbálhassák a varrást. „Olykor könnyekig meghatódik valaki, amikor meglátja a kezében az elkészült darabot. Nekem ez a legnagyobb öröm.”

Szívügyének tekinti a régi szűrök megmentését is: 

Kalotaszegen két különleges darabot állított helyre, köztük egy 1910-es szűrt, amelyet a Ceaușescu-rendszer pusztítása elől menekítettek meg. 

Az aprólékos munkának köszönhetően a rágcsálók által megrágott ujjak is szinte láthatatlanul újjászülettek a keze alatt.

A zene és az élet

Ferenc élete sem mentes a hullámvölgyektől. Volt, hogy zsűri visszautasította munkáját – ezeket a pillanatokat nehezen élte meg. A zenében talált menedéket: „Mondhatni mindenevő vagyok, a komolyzenétől a magyar dallamokon át a fúvószenéig mindent szívesen hallgatok. Ez mindig átsegít a nehézségeken.”

Édesapjától örökölte a muzikalitást: a paraszti munka mellett mindig énekelt vagy fütyült. Ez a belső dallam kíséri Ferencet is, aki úgy érzi, a zene és a kézművesség ugyanabból a forrásból táplálkozik.

Család és örökség

Feleségével 1977-ben kötött házasságot, két fiuk született: Ferenc, aki a családi nevet viszi tovább, és Péter, aki villamosmérnök lett. Az önállóan épített otthonban éltek, mígnem 2021 májusában felesége elhunyt – veszteség, amelyet azóta sem tudott feldolgozni.

Legnagyobb öröme ma négy unokája: két lány és két fiú. „Papa olyan, mint a Joker: ha kell, előhúzzák a fiókból, és én boldogan megyek értük. Ők pedig ellenőriznek engem” – mondja mosolyogva.

Ha visszamehetne az időben, a 21 éves önmagát látogatná meg, aki a bajai laktanyában szolgált. Akkoriban sok mindent másképp tett volna, de ahogy mondja: „Utólag mindig okosabb az ember.”

Élő hagyomány

Porkoláb Ferenc nem csupán kézműves, hanem élő híd múlt és jelen között. Szűrrátétei egyszerre idézik fel őseink világát és szólnak a mai emberhez. Munkája és élete bizonyítja: a hagyomány nem poros emlék, hanem jövőt építő erő.

Nyitókép: Highlights of Hungary

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!