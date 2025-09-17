Óriási siker: neves díjra jelölték a híres gyermekpszichológust

Itt a bejelentés: ők a Highlights of Hungary idei jelöltjei
Régi és új kedvencekkel is találkozhatunk a legkiválóbb magyar teljesítmények között. A Highlights of Hungary bejelentette az idei évad 25 kiemelkedőnek ítélt magyar teljesítményét.
Bojti Andrea klinikai gyermek- és ifjúsági pszichológus több mint egy évtizede azon dolgozik, hogy a szülők kevesebb megválaszolatlan kérdéssel nézzenek szembe miközben gyermekük fejlődését és felnövését kísérik.
A Highlights of Hungary bejelentette az idei évad 25 kiemelkedőnek ítélt magyar teljesítményét. Köztük volt a Dr. Kőnig Róbert által jelölt Bojti Andrea is.
Nagyköveti méltatás:
Minden kisgyermekes szülőnek szüksége van néha külső megerősítésre. Bojti Andrea klinikai gyermek- és ifjúsági pszichológus több mint egy évtizede azon dolgozik, hogy a szülők kevesebb megválaszolatlan kérdéssel nézzenek szembe miközben gyermekük fejlődését és felnövését kísérik. A Gyermekpszichológus blog, a Magabiztos szülő című könyv és podcast, valamint a Magabiztos Szülők Klubja felületeken keresztül hitelesen, és közérthetően kommunikálja gyakorlati tapasztalatokon alapuló pszichoedukációs tartalmait.
Amikor Bojti Andrea 2011-ben elindította a Gyermekpszichológus blogot, talán maga sem sejtette, hogy egy évtizeddel később már könyv, podcast és online kurzusok fémjelzik majd a nevét. Bojti Andrea klinikai gyermek- és ifjúsági pszichológus ma már nemcsak a terápiás szobában, hanem az online térben is szülők és családok ezreinek nyújt kapaszkodót. A Magabiztos szülő című könyv, valamint a Magabiztos Szülők podcast házigazdájaként célja ugyanaz maradt: segíteni eligazodni a gyereknevelés sokszor zavaros világában.
Andrea számára a segítő hivatás szinte családi örökség: szülei és nagyszülei orvosok, édesapja pszichoterapeuta. „Ez a minta meghatározó volt, de hamar rájöttem, hogy nem az orvosi pályán szeretném folytatni” – meséli. A döntő lökést egy pszichológus rokonával folytatott beszélgetés adta, amit „meghatározó élményként” emleget.
Az egyetemi évek eleje azonban nem hozta meg azonnal a várt lelkesedést: a kutatások, a statisztika és a „nagyon perem területek” kevéssé vonzották.
Évekbe telt, mire kikristályosodott benne, hogy igazi terepe a fejlődés- és gyermekpszichológia.
„Ebben a hivatásban nem elég a tudás. A valódi segítséghez empátia, elfogadás és őszinte segítőkészség kell. Ez nem lehet önző döntés” – vallja ma.
Andrea 14 évig dolgozott egy gyermekkórházban klinikai szakpszichológusként. Közben a blogírást afféle szakmai önképzésnek szánta. „Az egyetemi elméletet átültetni a hétköznapi gyakorlatba – ez volt a kihívás. A blog erre volt a legjobb terep.”
Az olvasók hamar rátaláltak, az érdeklődés pedig évről évre nőtt. A Covid-időszak újabb fordulópontot hozott:
egyre többen fordultak hozzá alapvető, mindennapi szülői kérdésekkel, amelyekhez nem mindig szükséges terápia, inkább jó tanács.
Így született meg 2020-ban az első online kurzus, majd a Magabiztos Szülők Klubja, egy folyamatosan bővülő tudástár és közösség. „A könyvemmel és a podcasttal a célom az volt, hogy tartalmasan, időkorlát nélkül beszélgethessek szakértőkkel olyan témákról, amelyek valóban fontosak a szülőknek.”
Andrea szerint a gyermeknevelés egyik legfontosabb alapja az érthető kommunikáció. „Nem hiszek a tízparancsolatszerű módszerekben. Nem így működünk. A gyereknevelés arról szól, hogy megismerjük a gyerekünket – és közben saját magunkat is.”
Kétgyermekes édesanyaként igyekszik mindig „a szülők szemüvegén át” látni a helyzeteket.
Nem a tökéletes válaszokban hisz, hanem abban, hogy a szülő megérti: a gyerek dacolása, hisztije mögött mindig van valami több – egy új testvér, egy bölcsődekezdés, egy érzelmi hullám.
Azt is gyakran kérdezik tőle, mikor van szükség szakemberre. Három irányt jelöl meg: a gyermek szenvedése, a környezet aggodalma és az életvezetési nehézség. „Egy vizsgálat a gyereknek játék – a legrosszabb, ami történhet, hogy kiderül: minden rendben van.”
Andrea munkájában folyamatosan tanul: klienseitől, podcastvendégektől, a szülőktől, akik online kérdeznek. A legnagyobb örömet számára az „aha-pillanatok” jelentik, amikor az elmélet összeér a gyakorlattal.
Izgalmas látni, amikor a pszichológia és más szakmák – például a nőgyógyászat vagy a gyógytorna – találkoznak, és kiegészítik egymást.”
Bár kívülről sokszor magabiztosnak látják, Andrea nem titkolja: ő is szülő, ő is hibázik, és ha kell, terápiára jár. „Az önreflexió segít, de előfordult, hogy külső segítséget kértem. Ez teljesen rendben van.”
Ha üzenhetne fiatalabb énjének, csak ennyit mondana: „Nem kell ennyire komolyan venni az életet.” Rugalmasságra, új utak keresésére biztatna mindenkit. Saját pályája is ezt mutatja: a kórházi terapeuta identitásból az online edukáció felé kanyarodott – olyan irányba, amire öt éve még nem is gondolt volna.
Most új könyvön dolgozik, melynek lassan közeleg a leadási határideje. „Lehet, hogy csúszni fogok” – nevet, de abban biztos, hogy az edukációs tartalmak bővítése továbbra is az egyik legfontosabb célja.
Bojti Andrea története egyszerre szól a hivatás szeretetéről, a családi örökség erejéről és arról, hogy néha a legnagyobb bátorság nem más, mint elengedni a merev terveket, és nyitottnak maradni az új lehetőségekre.
Nyitókép: Highlights of Hungary