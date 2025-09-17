Óriási siker: neves díjra jelölték a híres gyermekpszichológust

A Highlights of Hungary bejelentette az idei évad 25 kiemelkedőnek ítélt magyar teljesítményét. Köztük volt a Dr. Kőnig Róbert által jelölt Bojti Andrea is.

Nagyköveti méltatás:

Minden kisgyermekes szülőnek szüksége van néha külső megerősítésre. Bojti Andrea klinikai gyermek- és ifjúsági pszichológus több mint egy évtizede azon dolgozik, hogy a szülők kevesebb megválaszolatlan kérdéssel nézzenek szembe miközben gyermekük fejlődését és felnövését kísérik. A Gyermekpszichológus blog, a Magabiztos szülő című könyv és podcast, valamint a Magabiztos Szülők Klubja felületeken keresztül hitelesen, és közérthetően kommunikálja gyakorlati tapasztalatokon alapuló pszichoedukációs tartalmait.