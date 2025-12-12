Az oroszok egy létfontosságú ukrán városban elzárták a vizet és az áramot

Újabb brutális csapás Ukrajnában – percekkel a béketárgyalások után
Putyin figyelmeztet: minden külföldi katona célpont lesz – Európa mégis békefenntartókat akar.
Az éjszakai dróntámadások több ukrán települést sújtottak, és súlyos károkat okoztak a civil infrastruktúrában. Odessza egy része víz és áram nélkül maradt, a helyreállítási munkák folyamatosan zajlanak. A hatóságok szerint az ellátás visszaállítása továbbra is bizonytalan.
Az Euronews beszámolója szerint Odessza lakói ismét víz- és áramszolgáltatás nélkül maradtak, miután orosz támadások érték a várost. A péntekre virradó éjszakai csapások után több kerületben megszűnt az áramellátás, és a vízhálózat is leállt. Helyi Telegram-csatornák nagy tüzekről számoltak be, miután orosz drónok csapódtak be a város több pontján.
A város katonai közigazgatásának vezetője, Szerhij Liszak így fogalmazott:
Odesszát újabb ellenséges támadás érte. Sérült az infrastruktúra. A város egy részében az áram- és a vízellátás megszűnt.
Hozzátette, hogy egyelőre nincs információ az esetleges áldozatokról, és ez a legfontosabb körülmény. A Kyiv Post idézi azt a közlését is, amely szerint:
A közműszolgáltatók elszállítják a törmeléket, segítenek a betört ablakok lezárásában, és felmérik a lakók igényeit. A segélyszervezetek meleg italokat és alapvető ellátmányt osztanak.
Az Euronews arról számolt be, hogy a hideg idő beköszöntével Oroszország ismét felerősítette az energetikai infrastruktúra elleni támadásokat, és több ukrán városban csupán napi három-négy órára jut áram. Odesszában a helyreállítás jelenleg is zajlik, az óvodák és iskolák pedig generátorokkal működnek tovább.
A csapások más településeket is érintettek. Pavlohradban öt lakóház égett ki, és egy 71 éves férfi életét vesztette.
A regionális katonai adminisztráció közölte:
Éjszaka az oroszok drónokkal támadták Pavlohradot. Egy 71 éves helyi férfi meghalt. Négy másik ember megsebesült.
A sérültek között egy 54 éves nő van, aki súlyos égési sérülésekkel került kórházba. Mindeközben az Euronews arról is beszámolt, hogy Kijev egyik legnagyobb orosz olajfinomítóra mért dróntámadást Jaroszlavlban, ahol helyiek beszámolója szerint legalább hét robbanás rázta meg a környéket. Orosz hatóságok közlése szerint Moszkva légvédelme nyolc drónt semmisített meg, Tverben pedig lezuhanó roncsdarabok hét embert megsebesítettek.
