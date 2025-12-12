Az oroszok egy létfontosságú ukrán városban elzárták a vizet és az áramot

Odesszát újabb ellenséges támadás érte. Sérült az infrastruktúra. A város egy részében az áram- és a vízellátás megszűnt.

Hozzátette, hogy egyelőre nincs információ az esetleges áldozatokról, és ez a legfontosabb körülmény. A Kyiv Post idézi azt a közlését is, amely szerint:

A közműszolgáltatók elszállítják a törmeléket, segítenek a betört ablakok lezárásában, és felmérik a lakók igényeit. A segélyszervezetek meleg italokat és alapvető ellátmányt osztanak.

Az Euronews arról számolt be, hogy a hideg idő beköszöntével Oroszország ismét felerősítette az energetikai infrastruktúra elleni támadásokat, és több ukrán városban csupán napi három-négy órára jut áram. Odesszában a helyreállítás jelenleg is zajlik, az óvodák és iskolák pedig generátorokkal működnek tovább.