Sehol nem hallott részleteket osztott meg Kapu Tibor: így jutott ki az űrbe (VIDEÓ)

A legizgalmasabb kísérlet számára mégis a lágy cellák kipróbálása volt, amelyek különleges térkitöltő képességükkel a tudomány és a művészet határán mozogtak. „Amikor vízzel megtöltve feszített, íves víztükrök alakultak ki, az lenyűgöző látványt nyújtott.”
Az első pillantás a Földre
Az indulás dátuma többször is csúszott, így a bizonytalanság a start pillanatáig tartott. „Még a szkafanderben ülve sem hittem el, hogy tényleg elindulunk. Aztán jött a visszaszámlálás – és életem egyik legnagyobb élménye.”
A legfeledhetetlenebb pillanat azonban nem a start, hanem az érkezés volt. Miután dokkoltak az ISS-hez, újdonsült társait a kupolába kísérték, szemüket becsukva. Ott, amikor először pillantotta meg a Földet, olyan látvány tárult elé, amit szavakkal nehéz visszaadni: „Egészen elképesztő volt. Az első órámat azzal töltöttem az űrállomáson, hogy a Földet néztem, miközben a családommal beszéltem telefonon.”
Üzenet a következő generációnak