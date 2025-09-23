Sehol nem hallott részleteket osztott meg Kapu Tibor: így jutott ki az űrbe (VIDEÓ)

A Highlights of Hungary bejelentette az idei évad 25 kiemelkedőnek ítélt magyar teljesítményét. Köztük volt a Dr. Kőnig Róbert által jelölt Kapu Tibor is.

Nagyköveti méltatás:

Kapu Tibor a Magyar Űrhajós Program – HUNOR­ – kijelölt kutatóűrhajósának neve egybeforrt azzal a régóta dédelgetett magyar álommal, hogy ismét hazai űrhajós léphessen a Nemzetközi Űrállomás fedélzetére. Elszántsága és kitartása mindannyiunk számára példaképpé emeli, és bízunk benne, hogy egy új generációnyi űrhajós növendéket is motivál majd, hogy még inkább megszilárdítsák Magyarország szerepét a nemzetközi űrkutatás világában.