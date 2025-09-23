Ft
Kapu Tibor HUNOR-MAGYAR ŰRHAJÓS PROGRAM Highlights of Hungary űrutazás

Sehol nem hallott részleteket osztott meg Kapu Tibor: így jutott ki az űrbe (VIDEÓ)

Kapu Tibor a Magyar Űrhajós Program – HUNOR­ – kijelölt kutatóűrhajósának neve egybeforrt azzal a régóta dédelgetett magyar álommal, hogy ismét hazai űrhajós léphessen a Nemzetközi Űrállomás fedélzetére.

A Highlights of Hungary bejelentette az idei évad 25 kiemelkedőnek ítélt magyar teljesítményét. Köztük volt a Dr. Kőnig Róbert által jelölt Kapu Tibor is.

Nagyköveti méltatás:

Kapu Tibor a Magyar Űrhajós Program – HUNOR­ – kijelölt kutatóűrhajósának neve egybeforrt azzal a régóta dédelgetett magyar álommal, hogy ismét hazai űrhajós léphessen a Nemzetközi Űrállomás fedélzetére. Elszántsága és kitartása mindannyiunk számára példaképpé emeli, és bízunk benne, hogy egy új generációnyi űrhajós növendéket is motivál majd, hogy még inkább megszilárdítsák Magyarország szerepét a nemzetközi űrkutatás világában.

Kapu Tibor nevét ma már mindenki ismeri Magyarországon. Negyvenöt évvel Farkas Bertalan történelmi útja után ő lett az, aki asztronautaként ismét magyar zászlót vitt a csillagok közé. Az űrrepülés nemcsak személyes diadala: a HUNOR-program révén egy egész nemzet önbizalmát és tudományos hírnevét erősítette. Küldetése egyszerre szól a kitartásról, a tudomány iránti szenvedélyről és arról a büszkeségről, amelyet minden magyar érezhetett, amikor a Nemzetközi Űrállomáson (ISS) végzett munkáját figyelte.

Kapu Tibor, a kezdetek: inspirációk és példaképek

A Vásárosnaményból indult Kapu Tibor története rácáfol arra a sztereotípiára, hogy az űrhajóssá váláshoz kiváltságos háttér szükséges. „A HUNOR-program felhívásával először egy ejtőernyős Facebook-csoportban találkoztam. Az egyik tag csak ennyit írt: ha az ugráshoz elég bátrak vagytok, próbáljátok meg ezt is” – meséli.

Keresztapja a rádióban hallotta a hírt, s bár sosem szólt róla, már akkor Tiborra gondolt. 

Az inspirációt elsősorban édesapjától kapta: „Bármi, amiben mozgó alkatrész volt, ő megjavította vagy megépítette. Miatta lettem gépészmérnök.” A másik nagy példaképe Kobe Bryant kosárlabdázó volt, akinek munkamorálja lenyűgözte: mindig elsőként érkezett az edzőterembe, és utolsóként távozott.

Az űrhajóssá válás útja

2021-ben a magyar kormány meghirdette a Magyarország Űrstratégiáját, ennek zászlóshajója lett a HUNOR-program. Az űrhajós-kiválasztásra 2022. január végéig lehetett jelentkezni. Kapu Tibor az utolsó napon, január 31-én adta le papírjait – egy olyan döntést hozott meg akkor, amely gyökeresen megváltoztatta az életét.

A többfordulós szelekció során online kognitív tesztek, pszichológiai vizsgálatok és szigorú egészségügyi szűrések követték egymást. 

A 247 jelentkezőből 2023 tavaszára mindössze négyen maradtak. Egy 14 hónapon át tartó kiképzési és kiválasztási folyamat végén 2024. május 26-án megszületett a döntés: Kapu Tibor kiválasztott kutatóűrhajósként, Cserényi Gyula tartalékosaként folytathatta tovább a felkészülést.

„Különös sorsajándék, hogy pontosan 44 évvel azután választottak ki, hogy Farkas Bertalan elindult a világűrbe” – mondja.

Tudomány a súlytalanságban

A 18 napos misszió során Kapu Tibor magyar egyetemek, kutatóintézetek és vállalatok által fejlesztett kísérleteket hajtott végre az ISS fedélzetén. A sugárzásméréstől kezdve az űrélettan és orvostudományokon át egészen a gyógyszertechnológia és geofizikáig számos területet érintett a program. A dozimetria – vagyis a testekben elnyelődő sugárzások mérése – kulcsterület volt, hiszen a hosszú távú küldetések során a sugárterhelés komoly veszélyt jelenthet. Emellett folyadékfizikai kísérletekben is részt vett: „Amikor az ember egy teniszlabda méretű gömbre próbál 2,5 dl vizet rávarázsolni súlytalanságban, az nem tartozik a legegyszerűbb feladatok közé” – idézi fel mosolyogva. 

A sikerhez végül egy szentendrei fagyizó apró spatulája is hozzájárult.

Egy növénybiológiai kísérlet keretében magyar búzát, retket és paprikát termesztettek az űrállomáson. „A növények sokkal nagyobbra nőttek, mint gondoltuk” – meséli büszkén. Muslicák DNS-ének vizsgálata pedig azt célozta, hogyan javítják ki az élő szervezetek a sugárzás okozta károsodásokat – ez kulcsfontosságú a jövő emberes Mars-utazásaihoz.

A legizgalmasabb kísérlet számára mégis a lágy cellák kipróbálása volt, amelyek különleges térkitöltő képességükkel a tudomány és a művészet határán mozogtak. „Amikor vízzel megtöltve feszített, íves víztükrök alakultak ki, az lenyűgöző látványt nyújtott.”

Az első pillantás a Földre

Az indulás dátuma többször is csúszott, így a bizonytalanság a start pillanatáig tartott. „Még a szkafanderben ülve sem hittem el, hogy tényleg elindulunk. Aztán jött a visszaszámlálás – és életem egyik legnagyobb élménye.”

A legfeledhetetlenebb pillanat azonban nem a start, hanem az érkezés volt. Miután dokkoltak az ISS-hez, újdonsült társait a kupolába kísérték, szemüket becsukva. Ott, amikor először pillantotta meg a Földet, olyan látvány tárult elé, amit szavakkal nehéz visszaadni: „Egészen elképesztő volt. Az első órámat azzal töltöttem az űrállomáson, hogy a Földet néztem, miközben a családommal beszéltem telefonon.”

Üzenet a következő generációnak

Kapu Tibor szerint magyar űrhajósnak lenni nemcsak hatalmas megtiszteltetés, hanem felelősség is. 

Honfitársaink kísérleteit vittük magunkkal, amelyeken évek óta dolgoztak. Mi, kis nemzetként, így tudunk igazán nagyot lépni.”

Az űrből visszatekintve ráébredt: bolygónk kicsi és sérülékeny, és bárhol történhet vihar, másutt derült marad az ég. Ha visszaüzenhetne fiatalkori önmagának, annyit mondana: jó úton haladsz, és büszke vagyok rád.

Az űr után is űrhajós marad

Kapu Tibor tervei között szerepel a kertészkedés is – a súlytalanságban termesztett növények annyira magukkal ragadták, hogy most már a földi retket és paprikát is kipróbálná.

Emellett fontosnak tartja, hogy a HUNOR-program szellemisége hosszú távon is hasson a fiatalokra. Az MCC Corvus projekt keretében létrehozott tananyag például az űrállomás mindennapjait és a sugárzásmérést mutatja be a diákoknak.

„Engem nem húsz napra választottak űrhajósnak. Innentől kezdve egész életemben űrhajós leszek” – vallja. Példája egyszerre szól a tudományról, a kitartásról és arról a hitről, hogy a csillagok is elérhetők – szó szerint.

Nyitókép: Highlights of Hungary

 

