Igazi példakép: kiemelkedő elismerésre jelölték Bán Mórt, a Hunyadi-eposz íróját

Itt a bejelentés: ők a Highlights of Hungary idei jelöltjei
Régi és új kedvencekkel is találkozhatunk a legkiválóbb magyar teljesítmények között. A Highlights of Hungary bejelentette az idei évad 25 kiemelkedőnek ítélt magyar teljesítményét.
A Highlights of Hungary díjra jelölt Bán János, vagy ahogy sokan ismerik, Bán Mór Hunyadi-sorozatával a 15. századi Magyarország szívverését hozta vissza közénk.
A Highlights of Hungary bejelentette az idei évad 25 kiemelkedőnek ítélt magyar teljesítményét. Köztük volt a Szabadfi Szabolcs által jelölt Bán János – írói nevén Bán Mór.
Nagyköveti méltatás:
Bán János, vagy ahogy sokan ismerik, Bán Mór Hunyadi-sorozatával a 15. századi Magyarország szívverését hozta vissza közénk, megelevenítve harcokat, diadalokat, és persze a Hunyadi családot. Sok éves gondos kutatómunkája eredményeként új fejezetet nyitott a hazai történelmi regények életében, felismerve a magyarságban ott lapuló igényt a történelmünk megismerésére. A könyvekből készült filmsorozat nem csak itthon aratott óriási sikert, de bejárta a legnagyobb filmfesztiválokat világszerte.
Bán János – írói nevén Bán Mór – a magyar történelmi regényirodalom egyik legmarkánsabb alakja. Neve összeforrt a Hunyadi család történetének monumentális feldolgozásával, amely nemcsak a könyvek lapjain, hanem a képernyőn is életre kelt. Három nemzedéken átívelő regényfolyama mögött több évtizednyi kutatómunka, kitartás és szenvedély áll – s egy olyan alkotói út, amely a középkor csatamezőiről a 21. századi filmstúdiókig vezetett.
Pályája elején Bán Jánost Mátyás király alakja ragadta meg. Nem is akárhogyan: szerette volna megírni a nagy uralkodó és édesapja, Hunyadi János történetét. Csakhogy hamar rájött, a források mögött egy sokkal ellentmondásosabb alak rajzolódik ki, mint a népmesék igazságos Mátyása.
A legendák és a valóság között szakadék tátongott”
– meséli. Ez a felismerés vezette ahhoz a döntéshez, hogy ne csupán egy király életét, hanem a teljes Hunyadi-dinasztia három nemzedékének történetét mesélje el.
Kezdetben úgy gondolta, egy év kutatás elég lesz. Tíz év lett belőle, mire megírta az első kötetet – és a kutatás azóta is tart. „Igazából ez a legélvezetesebb része egy történelmi regény megírásának” – vallja mosolyogva. Ma már több mint huszonöt év áll mögötte, és sejti: ez az út élete végéig tart.
Az első Hunyadi-regények megjelenésekor a szakma és a média szinte észre sem vette a sorozatot.
Egy kis családi kiadó vállalta a regények kiadását, de a kritikusok hallgattak.
Az áttörést az olvasók hozták el: szájról szájra terjedt a hír, és a lelkesedésük évről évre nagyobbra nőtt. Mire a sorozat neve országosan ismertté vált, már kialakult egy rajongótábor, amely a mai napig kitart mellette.
A könyvek filmre vitele még a regények sikerénél is nehezebb vállalkozásnak bizonyult. „Rengeteg nehézség volt. Utólag azt kell mondjam: csoda, hogy egyáltalán eljutottunk odáig” – idézi fel az író.
A mozgóképes adaptáció tizenhárom évig formálódott, tele reményteljes fordulatokkal és fájdalmas mélypontokkal. Volt, amikor úgy tűnt, soha nem készül el – sem film, sem sorozat. Ilyenkor Bán a 15. század hőseiből merített erőt: „Nem biztos, hogy sikerrel járunk, de mindent el kell követni, hogy az, amit szeretnénk, úgy, ahogy szeretnénk, létrejöjjön.”
Bán János meggyőződése, hogy a magyar emberek szomjazzák a történelmüket – főleg, ha azt izgalmas, látványos módon mesélik el. „Hálásak, ha egy-egy korszakot életre keltünk számukra” – mondja.
Különleges helyet foglal el az életműben a „Holló felemelkedése”, amely a teljes Hunyadi-eposzt egyetlen kötetben sűríti össze, eredetileg a filmadaptáció kísérőjeként.
Kedvenc jelenete a nándorfehérvári ostrom egyik torokszorító pillanata: a védők a halálra készülve csendben elmondják a Miatyánkot, miközben a túloldalon az oszmán táborban a saját hitük szerint imádkoznak. Ez a jelenet – mondja – még a nem hívőket is megérinti, mert érzékelteti, mekkora lélekjelenlét és hit kellett a fél évezreddel ezelőtti győzelemhez.
Ha visszautazhatna az időben, a 15 éves Bán Jánosnak csak ennyit mondana: higgy magadban! „Mindenki tele van kétséggel a pályája elején. De ha bízol az ösztöneidben, meglesz a belső erő, ami szükséges” – vallja.
A Hunyadi-eposz várhatóan tizennégy-tizenöt kötetben zárul majd, de az író szerint ez inkább állomás, mint végcél. A kutatómunka folytatódik, és biztos benne: amíg írhat, addig újabb és újabb rétegeket tár fel a magyar történelemből.
Az ő krónikájában a múlt nem poros emlék – hanem élő, lélegző történet, amelyből erőt meríthetünk a jelenben is.
Nyitókép: Highlights of Hungary