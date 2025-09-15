Igazi példakép: kiemelkedő elismerésre jelölték Bán Mórt, a Hunyadi-eposz íróját

Bán János – írói nevén Bán Mór – a magyar történelmi regényirodalom egyik legmarkánsabb alakja. Neve összeforrt a Hunyadi család történetének monumentális feldolgozásával, amely nemcsak a könyvek lapjain, hanem a képernyőn is életre kelt. Három nemzedéken átívelő regényfolyama mögött több évtizednyi kutatómunka, kitartás és szenvedély áll – s egy olyan alkotói út, amely a középkor csatamezőiről a 21. századi filmstúdiókig vezetett.

Hunyadi: A kezdetek – amikor egy király története kevésnek bizonyult

Pályája elején Bán Jánost Mátyás király alakja ragadta meg. Nem is akárhogyan: szerette volna megírni a nagy uralkodó és édesapja, Hunyadi János történetét. Csakhogy hamar rájött, a források mögött egy sokkal ellentmondásosabb alak rajzolódik ki, mint a népmesék igazságos Mátyása.