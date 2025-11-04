Ft
Debrecen Neue Klasse csodajárgány Magyarország modell generáció gyár BMW autóipar siker

Roham indult a Magyarországon gyártott új csodajárgányért

2025. november 04. 08:06

Több autós szakújságíró szerint a német autóipar jövője a debreceni üzemben dőlhet el.

2025. november 04. 08:06
null

Ritkán látni olyan gyors piaci sikert, mint amit a BMW új, tisztán elektromos modellje, az iX3 elért. A gyártó Németországban már több mint háromezer megrendelést regisztrált – így az iX3 megelőzte a hagyományos hajtású X3-ast is. 

A jármű különlegessége, hogy nemcsak a BMW elektromos autóinak zászlóshajója, hanem a debreceni gyár történetének is mérföldköve, hiszen az új modellcsalád első darabja itt készül

– számolt be a Dehir.

A la idézte a BMW Germany vezetője, Christian Ach-ot, aki az Institute for Automotive Economics (IfA) iparági konferenciáján elárulta: a megrendelések üteme még a vállalat várakozásait is felülmúlja. Ach hozzátette, az első kiszállítások Európában 2026 tavaszán, Észak-Amerikában pedig nyáron kezdődnek. 

Eközben a BMW több országban is látványos bemutatókat szervezett: a modell premierjeit 

  • Bulgáriában,
  • Csehországban,
  • Hollandiában,
  • Olaszországban
  • és Spanyolországban tartották. 

Utóbbi két helyszínen a Real Madrid és az AC Milan futballklubokkal közösen népszerűsítették az autót – a BMW ugyanis mindkét klub hivatalos partnere – sorolták az összeállításban.

Emberfeletti a BMW teljesítménye

A lap arra is kitért, hogy az autós szakma is egyértelműen elismeri az új modellt. Várkonyi Gábor autóipari szakértő szerint a BMW iX3 a jelenlegi tudásuk alapján a világ legfejlettebb szériagyártású elektromos autója. A szakértő kiemelte: 

a BMW debreceni teljesítménye „emberfeletti”, hiszen egyszerre épített új gyárat, indított el egy új modellsorozatot, és hozott létre számos technológiai újítást. 

 A cikk kitért arra is, hogy a BMW iX3 a legmodernebb fejlesztések közé tartozik: 

800 kilométeres hatótávval rendelkezik, és 10 perc töltéssel 350 kilométerre elegendő energiát képes felvenni. 

A Panoráma iDrive kijelzőrendszer a vezetéshez kapcsolódó minden információt a sofőr látómezejébe vetít, míg a „Heart of Joy” központi számítógép és a Dynamic Performance Control szoftver új szintre emeli az elektromos hajtáslánc menetdinamikáját.

A német autóipar jövője múlik Debrecenen

A BMW vezetői szerint a Neue Klasse-nak nevezett új generáció nem egyszerű modellváltás: több szakújságíró úgy véli, a német autóipar jövője nagyban múlik a debreceni üzemen – ahol az innováció, az automatizálás és a fenntarthatóság egyaránt kulcsszerepet kap.

Hangsúlyozták, hogy a márka debreceni jelenlétének fontosságát az is jelzi, hogy november 5-én a város ad otthont a Német–Magyar Üzleti Fórumnak. 

A Kölcsey Központban rendezett eseményen három német autógyártó – a BMW, az Audi Hungária és a Mercedes-Benz – vezérigazgatói ülnek majd egy asztalhoz.

A BMW iX3 sikere már most túlnőtt a márka határain: szimbóluma annak, hogy Debrecen nemcsak Magyarország, hanem egész Európa egyik új ipari központjává vált – írta a Dehir.

Nyitókép: Alexandra BEIER / AFP

