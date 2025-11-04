Roham indult a Magyarországon gyártott új csodajárgányért

Ezt kell tudni az új debreceni BMW-gyárról
Ez lesz az első üzem, ahol megkezdik a 6. generációs nagyfeszültségű akkumulátorok összeszerelését.
Több autós szakújságíró szerint a német autóipar jövője a debreceni üzemben dőlhet el.
Ritkán látni olyan gyors piaci sikert, mint amit a BMW új, tisztán elektromos modellje, az iX3 elért. A gyártó Németországban már több mint háromezer megrendelést regisztrált – így az iX3 megelőzte a hagyományos hajtású X3-ast is.
A jármű különlegessége, hogy nemcsak a BMW elektromos autóinak zászlóshajója, hanem a debreceni gyár történetének is mérföldköve, hiszen az új modellcsalád első darabja itt készül
– számolt be a Dehir.
A la idézte a BMW Germany vezetője, Christian Ach-ot, aki az Institute for Automotive Economics (IfA) iparági konferenciáján elárulta: a megrendelések üteme még a vállalat várakozásait is felülmúlja. Ach hozzátette, az első kiszállítások Európában 2026 tavaszán, Észak-Amerikában pedig nyáron kezdődnek.
Eközben a BMW több országban is látványos bemutatókat szervezett: a modell premierjeit
Utóbbi két helyszínen a Real Madrid és az AC Milan futballklubokkal közösen népszerűsítették az autót – a BMW ugyanis mindkét klub hivatalos partnere – sorolták az összeállításban.
A lap arra is kitért, hogy az autós szakma is egyértelműen elismeri az új modellt. Várkonyi Gábor autóipari szakértő szerint a BMW iX3 a jelenlegi tudásuk alapján a világ legfejlettebb szériagyártású elektromos autója. A szakértő kiemelte:
a BMW debreceni teljesítménye „emberfeletti”, hiszen egyszerre épített új gyárat, indított el egy új modellsorozatot, és hozott létre számos technológiai újítást.
A cikk kitért arra is, hogy a BMW iX3 a legmodernebb fejlesztések közé tartozik:
800 kilométeres hatótávval rendelkezik, és 10 perc töltéssel 350 kilométerre elegendő energiát képes felvenni.
A Panoráma iDrive kijelzőrendszer a vezetéshez kapcsolódó minden információt a sofőr látómezejébe vetít, míg a „Heart of Joy” központi számítógép és a Dynamic Performance Control szoftver új szintre emeli az elektromos hajtáslánc menetdinamikáját.
A BMW vezetői szerint a Neue Klasse-nak nevezett új generáció nem egyszerű modellváltás: több szakújságíró úgy véli, a német autóipar jövője nagyban múlik a debreceni üzemen – ahol az innováció, az automatizálás és a fenntarthatóság egyaránt kulcsszerepet kap.
Hangsúlyozták, hogy a márka debreceni jelenlétének fontosságát az is jelzi, hogy november 5-én a város ad otthont a Német–Magyar Üzleti Fórumnak.
A Kölcsey Központban rendezett eseményen három német autógyártó – a BMW, az Audi Hungária és a Mercedes-Benz – vezérigazgatói ülnek majd egy asztalhoz.
A BMW iX3 sikere már most túlnőtt a márka határain: szimbóluma annak, hogy Debrecen nemcsak Magyarország, hanem egész Európa egyik új ipari központjává vált – írta a Dehir.
Nyitókép: Alexandra BEIER / AFP
Ezt is ajánljuk a témában
Ez lesz az első üzem, ahol megkezdik a 6. generációs nagyfeszültségű akkumulátorok összeszerelését.