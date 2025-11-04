Roham indult a Magyarországon gyártott új csodajárgányért

Ritkán látni olyan gyors piaci sikert, mint amit a BMW új, tisztán elektromos modellje, az iX3 elért. A gyártó Németországban már több mint háromezer megrendelést regisztrált – így az iX3 megelőzte a hagyományos hajtású X3-ast is.

A jármű különlegessége, hogy nemcsak a BMW elektromos autóinak zászlóshajója, hanem a debreceni gyár történetének is mérföldköve, hiszen az új modellcsalád első darabja itt készül

– számolt be a Dehir.

A la idézte a BMW Germany vezetője, Christian Ach-ot, aki az Institute for Automotive Economics (IfA) iparági konferenciáján elárulta: a megrendelések üteme még a vállalat várakozásait is felülmúlja. Ach hozzátette, az első kiszállítások Európában 2026 tavaszán, Észak-Amerikában pedig nyáron kezdődnek.

Eközben a BMW több országban is látványos bemutatókat szervezett: a modell premierjeit