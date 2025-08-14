Ft
Ft
36°C
17°C
Ft
Ft
36°C
17°C
08. 14.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 14.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
gazdaság piac deal jéghegy mínusz USA EU autóipar

A német gazdaság hajója nekiment az EU-USA kereskedelmi szerződés jéghegyének

2025. augusztus 14. 12:52

Óriásit zuhant a német befektetői hangulat, és a legutóbbi GDP-növekedés sem nyugtatta meg a kételkedőket. Sebestyén Géza írása.

2025. augusztus 14. 12:52
null
Sebestyén Géza
Sebestyén Géza

1912 áprilisának egy hideg éjszakáján vagyunk, az Atlanti-óceán közepén. A Titanic, az emberi mérnöki zsenialitás akkori csúcsa, hasítja a vizet. A fedélzeten pezsgőt bontanak, a táncparketten ragyogó ruhák suhanak, miközben a gépházban a kazánok teljes erővel dolgoznak.  

A kapitány, tudván, hogy jégmezők közelében haladnak, mégis fenntartja a sebességet. Miért? Mert a hajó állítólag elsüllyeszthetetlen. A jéghegy figyelmeztető jeleit ugyan észlelik, de későn, és rosszul mérik fel a méretét. Az eredmény a történelem egyik legismertebb tengeri tragédiája.

Most ugorjunk több mint száz évet előre, 2025 nyarára. Csakhogy itt nem óceánon járunk, hanem a világgazdaság viharos vizein, és a hajó sem a Titanic, hanem a német gazdaság.  

A kormányok és vállalatok a fedélzeten elegánsan vacsoráznak, miközben az Európai Unió frissen aláírt kereskedelmi egyezménye az Egyesült Államokkal ott lebeg a horizonton, mint egy jéghegy, amelyről mindenki tud, de sokan remélik, hogy valójában ártalmatlan.

A ZEW augusztusi jelentése szerint a német befektetői hangulat egy hónap alatt 52,7 pontról 34,7-re zuhant. Ez nem pusztán egy szám a statisztikák tengerében, hanem az a hang, amikor a hajótest először súrolja a jeget.  

Ezt is ajánljuk a témában

A piacok 39,8-as értéket vártak, de a valóság ennél sokkal rosszabb volt. A második negyedéves GDP is mínusz 0,1 százalékkal billentette meg a hajót. A vegyipar és a gyógyszeripar különösen szenvedett, de a gépipar a fémipar, és az autóipar is rossz képet mutat. Ez a néhány ágazat nem mellesleg a német gazdaság fő motorja. Ha ezekben elfogy az üzemanyag, a hajó bizony lelassul, akár akarjuk, akár nem.

Az EU–USA megállapodás csökkentette ugyan a bizonytalanságokat a piacon, ám a német exportőrök egy nagy része úgy érzi, hogy a hajó kormánykerekét éppen egy jéghegy felé fordították. Az új vám- és szabályozási feltételek ugyanis nemcsak a versenyt fokozzák, hanem többlet adminisztratív terheket is rónak a cégekre.  

A Titanic tragédiáját nem pusztán az okozta, hogy jéghegynek ütközött, hanem hogy túl sokáig hitt a saját sebezhetetlenségében. Ugyanez a pszichológiai dinamika működik a gazdaságban is. Amikor a befektetői hangulat a nyár elején még ragyogó volt, sokan azt gondolták, hogy az EU–USA deal új piacokat nyit, és majd mindenki profitál majd belőle.  

Az igazán veszélyes jéghegyek nem feltétlenül a víz felszínén magasodnak, hanem alatta rejtőznek. Az autóipar például nemcsak az amerikai piacon szorulhat háttérbe, hanem a belső európai versenyben is veszít pozíciókat. A vegyiparban az energiaárak és a szabályozási különbségek teszik nehezebbé a manőverezést. A gépgyártásban pedig az amerikai tenderfeltételek változása hozhat hullámokat, amelyek könnyen borítják a rakományt.

Az EU vezetői által megkötött kereskedelmi megállapodás, bár a szándék talán nemes volt, a német gazdaság óceánjáróját most olyan irányba tereli, ahol a jéghegyek nemcsak nagyok, de alattomosak is. A német befektetői hangulat hirtelen visszaesése nem más, mint az első riadó a fedélzeten. És a kérdés ugyanaz, mint 1912-ben: van még időnk kitérni?

Kapcsolódó vélemény

Vas Tamás

Faktum

Idézőjel

Ügyes kármentés vagy ki nem kényszerített hiba? – Az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti vámmegállapodásról

Ritkán látszik ennyire élesen, hogyan szakad ketté a politikai értelmezés és a gazdasági valóság.

A hajók és a gazdaságok között van egy komoly hasonlat. Egyik sem süllyed el egyik pillanatról a másikra. Mindig vannak aggasztó első jelek- Egy enyhe dőlés, egy halk recsegés, egy grafikon lefelé konyuló vonala. Az igazi tragédia nem az ütközés, hanem amikor a kapitány és az utasok együtt hitegetik egymást, hogy minden rendben van.  

A Titanic története megtanított minket arra, hogy a jéghegyeket komolyan kell venni. A német gazdaság most nagyon veszélyes vizeken jár. A hajóskapitányoknak most kiemelkedő összpontosításra, villámgyors reflexekre, és stratégiai éleslátásra van szükségük.  

A cikk szerzője az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője, a BCE egyetemi docense.

Nyitókép: Daniel ROLAND / AFP

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pepu
2025. augusztus 14. 14:20
" A hajóskapitányoknak most kiemelkedő összpontosításra, villámgyors reflexekre, és stratégiai éleslátásra van szükségük." Na ez nincs. Erre a németek alkalmatlanok, de most még az akarat sincs meg. És még politikailag is erősen fogott a nyugat.
Válasz erre
0
0
zabszem
•••
2025. augusztus 14. 14:11 Szerkesztve
Hát a német (és így az EU gazdaságát) már régés régen meglékelte az EU és Németország maga... Amikor lemondott az olcsó orosz energiáról... Ennyike... Aztán itt okoskodnak a ballibsi "közgazdászok", "újságírok", de igazából az EU-ban konkrétan csak a német ipar számít. Tök mindegy, hogy más országokban mennyi a gazdasági növekedés. A német és ezáltal az EU-s gazdaság rottyon van. Ezt csak tetőzik az újabb EU-s SZARSÁGOK, meg a többi országokkal való nagyképű viszony (az EU összeveszett az oroszokkal, Kínával, az afrikai országok zömével, mindenhol utálják az EU-t...). Nyílván a felvett német giga hitel egy darabig még elhúzza a dolgot, hiszen a pénzeszsákba öntenek egy adag lóvét... De hát valljuk be, ettől még nem lesz olcsóbb a német energia, sem a versenyképesség, tehát ez a lóvé is el fog folyni.... Ez az igazság....
Válasz erre
2
0
hasdrubal
2025. augusztus 14. 13:11
Én azt szeretném itt is kérdezni, hogy a tisztelt mandiner mikor hozza le, hogy az általuk reklámozott Perintfalvi Rita egy beteg pornós, akik kakisexben utazik?
Válasz erre
0
1
turulminator2
2025. augusztus 14. 13:02
Utoljara mondom Geza ! Add at Orbannak: az erzekenyites ellenere, ha tovabbra sincs repulorajt, akkor VEGE Erted mar ?
Válasz erre
0
6
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!