A német gazdaság hajója nekiment az EU-USA kereskedelmi szerződés jéghegyének

1912 áprilisának egy hideg éjszakáján vagyunk, az Atlanti-óceán közepén. A Titanic, az emberi mérnöki zsenialitás akkori csúcsa, hasítja a vizet. A fedélzeten pezsgőt bontanak, a táncparketten ragyogó ruhák suhanak, miközben a gépházban a kazánok teljes erővel dolgoznak.

A kapitány, tudván, hogy jégmezők közelében haladnak, mégis fenntartja a sebességet. Miért? Mert a hajó állítólag elsüllyeszthetetlen. A jéghegy figyelmeztető jeleit ugyan észlelik, de későn, és rosszul mérik fel a méretét. Az eredmény a történelem egyik legismertebb tengeri tragédiája.

Most ugorjunk több mint száz évet előre, 2025 nyarára. Csakhogy itt nem óceánon járunk, hanem a világgazdaság viharos vizein, és a hajó sem a Titanic, hanem a német gazdaság.

A kormányok és vállalatok a fedélzeten elegánsan vacsoráznak, miközben az Európai Unió frissen aláírt kereskedelmi egyezménye az Egyesült Államokkal ott lebeg a horizonton, mint egy jéghegy, amelyről mindenki tud, de sokan remélik, hogy valójában ártalmatlan.

A ZEW augusztusi jelentése szerint a német befektetői hangulat egy hónap alatt 52,7 pontról 34,7-re zuhant. Ez nem pusztán egy szám a statisztikák tengerében, hanem az a hang, amikor a hajótest először súrolja a jeget.