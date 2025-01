Fenyegető üzenetet küldött Trumpnak a WHO: döntése az egész világot veszélyezteti

Donald Trump január 20-án, második elnöki ciklusának kezdetén már első hivatali óráiban több jelentős rendeletet is aláírt, köztük azt, amelynek értelmében az Egyesült Államok

kilép az Egészségügyi Világszervezetből (WHO).

A döntést Trump azzal indokolta, hogy a WHO „rosszul kezelte a koronavírus-világjárványt”, nem vezette be a szükséges reformokat, és nem tudott független maradni bizonyos tagállamok politikai befolyásától.

A rendelet indoklásában kiemelték azt is, hogy a WHO továbbra is „igazságtalanul megterhelő befizetéseket” vár el az Egyesült Államoktól, miközben az amerikai népesség háromszorosával rendelkező Kína hozzájárulása a szervezet működéséhez 90 százalékkal kevesebb.

„Lehúz minket a WHO. Mindenki lehúzza az Egyesült Államokat, de ennek vége” – jelentette ki az elnök, aki a szervezet pénzügyi terheivel is érvelt, rámutatva, hogy az amerikai hozzájárulás aránytalanul magas a többi tagállaméhoz képest.