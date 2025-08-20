Ő az igazi Aquaman – egy búvár elképesztő rekordot döntött a víz alatt, mutatjuk, mennyi ideig tartotta vissza a lélegzetét

A Daily Mail hívta fel a figyelmet arra, hogy a horvát szabadbúvár, Vitomir Maricic majdnem fél óráig, egész pontosan 29 perc és három másodpercig maradt víz alatt egyetlen lélegzettel. Ezzel az eredménnyel megdöntötte a „leghosszabb önként vállalt légvisszatartás víz alatt” kategóriában a Guinness-rekordot.

A cikk szerint Maricic ezzel kétszer tovább tartotta a levegőt, mint a palackorrú delfinek eddig mért leghosszabb merülési ideje, továbbá ez az idő egyenrangúvá teszi őt a kikötői fókákkal, amelyek egyetlen lélegzettel a tüdőjükben lévő levegő 90 százalékát képesek cserélni, miközben az emberek esetében ez a szám csupán 20 százalék.

Annak érdekében, hogy Maricic ilyen eredményt érhessen el, tiszta oxigént használt a vér felesleges nitrogéntartalmának eltávolítására. Tíz percen keresztül tiszta oxigént lélegzett be, mielőtt visszatartotta volna a lélegzetét, így a vére oxigénszintje ötszörösére nőtt a normálishoz képest.

Június 14-én a horvát búvár a horvátországi Opatija Bristol Hotelében, egy háromméteres medencében feküdt, öt hivatalos bíró és mintegy 100 néző előtt.

A rekordkísérlet előtt tiszta oxigénnel végezte a denitrogenáció folyamatát, amely a tüdőből kiszorítja a nitrogént, és maximális oxigénmennyiséggel tölti fel a vért”

– magyarázta cikkében a liner.hu.

Egy egészséges felnőtt ember tüdője körülbelül 450 ml használható oxigént képes tárolni, de tiszta oxigén belélegzése során ez akár három liter oxigént is jelenthet, amely nemcsak a vörösvérsejteket, hanem a vérplazmát is telíti oxigénnel – egy olyan folyamat, amely normális körülmények között nem történik meg – írják.

Ez a közel félórás időeredmény azért is elképesztő teljesítmény, mert a legtöbb ember biztonságos légvisszatartási ideje tiszta oxigénnel mindössze nyolc perc, tehát kevesebb mint a harmada.

A korábbi rekordot egyébként szintén egy horvát búvár tartotta, Budimir Sobat, aki 24 perc 37 másodpercig tartotta vissza a lélegzetét, míg előtte David Blaine 17 perc négy másodperces rekordot állított fel élő adásban az Oprah Winfrey Show-ban.

Ahhoz, hogy valaki ilyen teljesítményre legyen képes, rendkívüli mentális kontroll és technikák szükségesek, amelyek lassítják a test oxigénfelhasználását. A kikötői fókák például képesek arra, hogy a szívverésüket percenként százról tíz ütésre lassítsák a víz alatt.





Nem az a lényeg, mennyit lélegzel be, hanem hogy mennyire kevésre van szükséged. Nincs pánik, nincs gondolat, csak csend. Így lehet eljutni 29 percig. Ez egy nagyon haladó mutatvány, évek profi edzését igényli, és nem szabad megfelelő felügyelet nélkül próbálkozni. Az O2 és CO2 toxicitás halálos lehet”

– írta Maricic az Instagramon.

A tiszta oxigén belélegzése oxigénmérgezést, szédülést, zavartságot és görcsöket okozhat, valamint növeli a víz alatti ájulás kockázatát.

Ne feledjék, tiszta oxigénnel merülni veszélyes és akár halálos is lehet”

– tette hozzá.



Tiszta oxigénes rásegítéssel

Vitomir Maricic: 29 perc 3 másodperc

Budimir Sobat: 24 perc 37 másodperc

David Blaine: 17 perc 4 másodperc

Tiszta oxigén segítsége nélkül (férfiak)

Stéphane Mifsud: 11 perc 35 másodperc

Tom Sietas: 10 perc 12 másodperc

Herbert Nitsh: 9 perc 4 másodperc

Tiszta oxigén segítsége nélkül (nők)

Heike Schwerdtner: 9 perc 22 másodperc

Natalia Molchanova: 9 perc 2 másodperc

Lotta Ericson: 6 perc 31 másodperc