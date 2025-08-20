Ft
Ft
29°C
14°C
Ft
Ft
29°C
14°C
08. 20.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 20.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Guinnes-rekord merülés búvármerülés videó búvár

Ő az igazi Aquaman – egy búvár elképesztő rekordot döntött a víz alatt, mutatjuk, mennyi ideig tartotta vissza a lélegzetét

2025. augusztus 20. 14:53

„Ez egy nagyon haladó mutatvány, évek profi edzését igényli, és nem szabad megfelelő felügyelet nélkül próbálkozni.”

2025. augusztus 20. 14:53
null

A Daily Mail hívta fel a figyelmet arra, hogy a horvát szabadbúvár, Vitomir Maricic majdnem fél óráig, egész pontosan 29 perc és három másodpercig maradt víz alatt egyetlen lélegzettel. Ezzel az eredménnyel megdöntötte a „leghosszabb önként vállalt légvisszatartás víz alatt” kategóriában a Guinness-rekordot.

A cikk szerint Maricic ezzel kétszer tovább tartotta a levegőt, mint a palackorrú delfinek eddig mért leghosszabb merülési ideje, továbbá ez az idő egyenrangúvá teszi őt a kikötői fókákkal, amelyek egyetlen lélegzettel a tüdőjükben lévő levegő 90 százalékát képesek cserélni, miközben az emberek esetében ez a szám csupán 20 százalék.

Annak érdekében, hogy Maricic ilyen eredményt érhessen el, tiszta oxigént használt a vér felesleges nitrogéntartalmának eltávolítására. Tíz percen keresztül tiszta oxigént lélegzett be, mielőtt visszatartotta volna a lélegzetét, így a vére oxigénszintje ötszörösére nőtt a normálishoz képest.

Június 14-én a horvát búvár a horvátországi Opatija Bristol Hotelében, egy háromméteres medencében feküdt, öt hivatalos bíró és mintegy 100 néző előtt. 

A rekordkísérlet előtt tiszta oxigénnel végezte a denitrogenáció folyamatát, amely a tüdőből kiszorítja a nitrogént, és maximális oxigénmennyiséggel tölti fel a vért”

– magyarázta cikkében a liner.hu.

Egy egészséges felnőtt ember tüdője körülbelül 450 ml használható oxigént képes tárolni, de tiszta oxigén belélegzése során ez akár három liter oxigént is jelenthet, amely nemcsak a vörösvérsejteket, hanem a vérplazmát is telíti oxigénnel – egy olyan folyamat, amely normális körülmények között nem történik meg – írják.

Ez a közel félórás időeredmény azért is elképesztő teljesítmény, mert a legtöbb ember biztonságos légvisszatartási ideje tiszta oxigénnel mindössze nyolc perc, tehát kevesebb mint a harmada.

A korábbi rekordot egyébként szintén egy horvát búvár tartotta, Budimir Sobat, aki 24 perc 37 másodpercig tartotta vissza a lélegzetét, míg előtte David Blaine 17 perc négy másodperces rekordot állított fel élő adásban az Oprah Winfrey Show-ban.

Ahhoz, hogy valaki ilyen teljesítményre legyen képes, rendkívüli mentális kontroll és technikák szükségesek, amelyek lassítják a test oxigénfelhasználását. A kikötői fókák például képesek arra, hogy a szívverésüket percenként százról tíz ütésre lassítsák a víz alatt.


 

Nem az a lényeg, mennyit lélegzel be, hanem hogy mennyire kevésre van szükséged. Nincs pánik, nincs gondolat, csak csend. Így lehet eljutni 29 percig. Ez egy nagyon haladó mutatvány, évek profi edzését igényli, és nem szabad megfelelő felügyelet nélkül próbálkozni. Az O2 és CO2 toxicitás halálos lehet”

– írta Maricic az Instagramon.

A tiszta oxigén belélegzése oxigénmérgezést, szédülést, zavartságot és görcsöket okozhat, valamint növeli a víz alatti ájulás kockázatát.

Ne feledjék, tiszta oxigénnel merülni veszélyes és akár halálos is lehet”

– tette hozzá.


Tiszta oxigénes rásegítéssel
Vitomir Maricic: 29 perc 3 másodperc
Budimir Sobat: 24 perc 37 másodperc
David Blaine: 17 perc 4 másodperc

Tiszta oxigén segítsége nélkül (férfiak)
Stéphane Mifsud: 11 perc 35 másodperc
Tom Sietas: 10 perc 12 másodperc
Herbert Nitsh: 9 perc 4 másodperc

Tiszta oxigén segítsége nélkül (nők)
Heike Schwerdtner: 9 perc 22 másodperc
Natalia Molchanova: 9 perc 2 másodperc
Lotta Ericson: 6 perc 31 másodperc 

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: instagram.com/maverick2go

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
fogas paduc
•••
2025. augusztus 20. 15:45 Szerkesztve
folyt. mérgezés. Ezt ekkor a sejtekben felszaporodó CO2 váltja ki.3at pa O2 légzés mellett 25 perc alatt végez a delikvenssel Ami viszont szigorúan tilos, az a hiperventilláció utáni légzésvisszatartásos merülés.
Válasz erre
0
0
fogas paduc
•••
2025. augusztus 20. 15:41 Szerkesztve
Szóval nyugalomban percenként 250 ml O2-t használunk el 1 at nyomás mellett . Ez 0,01 mólnyi O2- nek felel meg. A tüdő vitálkapacitása 5 liter, az abszolút reziduális volumen 1 l. A 100% O2- légzéssel elérte, hogy a tüdejében 6 l O2 legyen Csaknem továbbá az O 2 légzéssel a tüdő kapillárisainak kitágításával CO2 csökkenést ért el a testében, mely által a vére lúgosabbá vált. A lúgosabb vér pH rontja az O2 felhasználhatóságot, tehát kevesebb fogy. + a légzés ingere a vér savassága, így a kialakult lúgosság miatt később lesz fulladása Továbbá az endogén ópiátjainak fokozottabb kibocsátásával, az agy később fogja érezni a fulladást. Egyetlen veszély van hogy CO2.narkózis állhat be. Ez 70 hgmm paCO2 mellett kezdődik, és úgy 120hgmm- nél okoz halált. A N2-nek semmi szerepe nincs ekkor, az más tészta, az a keszon betegség, de ez most irreleváns volt. 1at mellett egy felnőtt 1 napig használhatja a tiszta O2-t. Utána fellép a Lorentz Smith effektus1,6 at paO2 felett a Paul Bert - féle O2
Válasz erre
0
0
Sróf
2025. augusztus 20. 15:32
Egyszerűbb lenne olyan sportversenyt rendezni, hogy tiszta oxigén inhalálásával ki tudja jobban telíteni a vérét oxigénnel. Ahhoz nem kell se víz, se búvárruha, elég egy irodahelyiség.
Válasz erre
0
0
kbkb
2025. augusztus 20. 15:02
Hát én szeretem a sportot, de ez sport???
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!