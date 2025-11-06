Ft
Ft
13°C
6°C
Ft
Ft
13°C
6°C
11. 06.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 06.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Ferenc József történelem berendezkedés kiegyezés

A harmadik berendezkedés

2025. november 06. 10:25

A modern értelemben vett magyar társadalmi, gazdasági, politikai rendszer a kiegyezés korában jött létre

2025. november 06. 10:25
null
Bogár László
Bogár László
Magyar Hírlap

„A modern értelemben vett magyar társadalmi, gazdasági, politikai rendszer a kiegyezés korában jött létre. Azóta most már a negyedik olyan korszakban élünk, amelyeket »rendszernek« szokás nevezni. Ennek alapján volt tehát a kiegyezés rendszere, amelyet általában Ferenc József császár nevéhez szokás kötni, volt a két világháború közötti rendszer, ami Horthy Miklós nevéhez kapcsolódik, illetve az időben és térben a mai korszak közvetlen előzményeként volt a Kádár-rendszernek nevezett struktúra. És végül van ez a »valami«, amit a rendszerváltozás rendszereként nevezhetnénk meg, de ez így hosszú és semmit mondó kifejezés, így ezt senki nem használja. Az viszont nagyon is »sokatmondó«, hogy így ennek a rendszernek nincs igazán névadója. Volt és van ugyan három személy, akik akár a rendszerváltás rendszerének »névadói« is lehettek volna, vagy lehetnének is, Antall József, Gyurcsány Ferenc, illetve Orbán Viktor, de Antall Józsefet korai fizikai halála zárta ki ebből a körből, Gyurcsány Ferencet pedig korai »erkölcsi« halála, azt pedig egyelőre nem tudhatjuk biztosan, hogy Orbán Viktor lesz-e a rendszer névadója. És azért nem tudhatjuk, mert a rendszerváltás rendszere most minden eddiginél drámaibb kritikus elágazás ponthoz érkezett, ami az egész nemzet, benne a rendszer és Orbán Viktor sorsát is befolyásolhatja.

Amint az eddigi rendszerek, úgy a rendszerváltozás rendszere is különböző »berendezkedésekkel« jellemezhető időszakokat élt át. A kiegyezés rendszere három berendezkedésből tevődött össze, és ugyanez igaz a Horthy-rendszerre is. A kiegyezés rendszeréről talán elég annyit megjegyezni, hogy ugyan az utolsó 1914-től 1920-ig tartó időszakának berendezkedése már a felbomlás, a káosz berendezkedése volt, de nagyon is szervesen következett abból, ami előtte a rendszer legfőbb karakterisztikáját adta. Vagy kicsit érdesebben fogalmazva, a rendszerbe ab start kódolva volt ez a kaotikus végzet.

A Horthy-korszakban az első berendezkedés az 1929-33-as válságig tart és Bethlen István miniszterelnök nevéhez fűződik. A második korszak berendezkedése 1933-tól 1941-ig tart, amikor is az európai hatalmi alkuk brutálisan gyors változásai lényegében felőrlik a rendszer stratégiai bázisát, és a 1945-ös totális összeomlásig tartó harmadik berendezkedés már csak a szintén determinált történelmi végjáték.

Az 1945-tól 1990-ig tartó korszak is három berendezkedésből tevődik össze. Az első az 1945 és 1948 között rövid periódus, amikor még fennáll az illúziója egy Ausztriához vagy Finnországhoz hasonló státusz létrehozásának, ám az illúziók összeomlásával elkezdődik a második berendezkedés, amit Rákosi-korszaknak szokás nevezni, és amelyben megmutatkozik a magát szocializmusnak nevező brutális »politikai kapitalizmus« igazi természete. És végül 1956-tól 1990-ig tart (a végén már Kádár nélküli) a Kádár-korszak. Fontos tehát látnunk, hogy a Kádár-korszak csak egyike a rendszer három berendezkedési formájának, vagyis szemléletileg hibás »Kádár-rendszerről« beszélni, mert a Kádár János nevéhez kötődő időszak csak az időben utolsó berendezkedése magának az 1945-től 1990-ig tartó rendszernek. A mi szempontunkból legfontosabbnak számító (hisz ebben telik éppen az életünk) rendszerváltás rendszere pedig 2026-ban lép át, függetlenül a választások kimenetelétől az időrendben harmadik berendezkedésének korszakába.”

Nyitókép: Képernyőfotó

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Dixtroy
2025. november 06. 11:15
És ha már neveket kéne adni, akkor az első és második Orbán kormányt Matolcsy féle gazdasági szabadságharcnak nevezném, amit kétszer vertek le brutálisan, 2002, és 2011, de ez utóbbinál már sikerült kimozogni a csapást, beleegyeztünk, hogy visszajön az imf, majd sikerült kitrükközni, hogy mégse. A gazdasági rendszer lényege a libernyák faszságok és csicskaszólamok elutasítása, amennyire lehet az adósrabszolgai kifosztás mérséklése. A harmadik Orbán-kormány alatt állt be ez a mostani irány, keleti kapcsolatok, népesedés gyarapodását segítő intézkedések, az itt élősködő haszonleső vállalatok adózásba bevonása. 2026.-al szerintem ezen semmi sem fog változni (kivéve, ha kormányváltás történik) az irány jó, már abból is látszik, hogy kék epét köpnek tőle a balcsimbókok.
Válasz erre
0
0
Dixtroy
2025. november 06. 11:03
"És végül 1956-tól 1990-ig tart (a végén már Kádár nélküli) a Kádár-korszak." A hetvenes évek közepétől már fordult a helyzet, az már nagyon nem ugyanaz a berendezkedés volt, a maszekolás és gmk mellett a komcsi párt eszesebbjei már felkészültek a váltás utáni gazdasági hatalom átmentésére, sőt a nyolcvanas évek számukra erről szólt.
Válasz erre
1
0
Dixtroy
•••
2025. november 06. 10:48 Szerkesztve
"És végül van ez a »valami«, amit a rendszerváltozás rendszereként nevezhetnénk meg, de ez így hosszú és semmit mondó kifejezés, így ezt senki nem használja. Az viszont nagyon is »sokatmondó«, hogy így ennek a rendszernek nincs igazán névadója." Ez valójában két rendszer. Az elsőt nevezhetjük Bokros rendszernek, ami egy kisebb megszakítással 1990-2010.-ig tartott, és azóta mondhatjuk Orbán rendszernek. Azért Bokros-rendszer, hiába csak négy évvel később látott neki a pusztításnak, elvtársai már az mdf idején is ugyanazt csinálták, csak hamis álarcban, (kivétel a 1998-2002 Matolcsy próbálkozás, az nem tartozik ide), a rendszer ismérvei: a külföld maximális kiszolgálása, eladósítás, a bevételek eltüntetése, rablóprivatizáció, megszorítások, "az állam rossz gazda", forint leértékelés (többször!) az ország gazdasági irányítását az imf kezébe helyezés, állami vállalatok hulladékvas árban külföldiek kezébe átjátszása, aranytartalék elherdálása, hadsereg leépítése.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!