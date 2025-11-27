Ft
háború Emmanuel Macron Franciaország

Macron háborúra készül: kvázi kötelező katonai szolgálatot vezet be Franciaország

2025. november 27. 13:49

Több mint kétszeresése emelnék a tartalékosok számát.

2025. november 27. 13:49
null

Lettország és Horvátország után Franciaország is a kötelező vagy félig kötelező katonai szolgálat visszaállításának útjára lép, igaz, egyelőre önkéntes formában – írta a Magyar Nemzet.

Emmanuel Macron államfő várhatóan csütörtökön jelenti be az úgynevezett Service National Universel (SNU) jelentős bővítését és részben katonai jellegűvé tételét.

Az ötlet nem új:

a kötelező sorozás megszüntetése óta, azaz 1997 óta rendszeresen felmerül Franciaországban valamilyen katonai szolgálat visszaállítása.

A baloldal a témában korábban főként a társadalmi kohézió, és a különböző társadalmi rétegek fiataljainak közösségépítését hangsúlyozta, most azonban egyértelműen biztonsági és katonai okok állnak a középpontban.

Ez a javaslat a fiatalok szolgálati kedvét tükrözi, de még inkább a fegyveres erők működési szükségleteit, válaszul a veszélyek növekedésére”

– fogalmazott egy elnöki tisztviselő szerdán újságírók előtt.

A francia haderő jelenleg az Európai Unió második legnagyobb létszámú hadserege (Lengyelország után), valamivel több mint 201 ezer fővel, ugyanakkor a tartalékos állomány mindössze 45 ezer fő körül van. A kormány 2035-ig 105 ezerre szeretné növelni ezt a számot – az önkéntes katonai szolgálat bővítése elsősorban ezt a célt szolgálja.

A Krím annektálását követően Litvánia állította vissza elsőként a kötelező sorozást, 2022, az ukrajnai háború kirobbanása után Svédország és Lettország is követte a példát, idén pedig Horvátország is újra bevezette a kötelező alapkiképzést.

Franciaország így – bár egyelőre még csak önkéntes alapon – szintén csatlakozik azokhoz az európai országokhoz, amelyek a megváltozott biztonsági környezetben újra nagyobb létszámú és kiképzett tartalékos állományt akarnak felépíteni.

Nyitókép forrása: Thomas PADILLA / POOL / AFP

***

 

templar62
2025. november 27. 14:25
Háry János obsitos , mégse hazudott .
nemturista
2025. november 27. 14:24
Hát ha háborúra készül, akkor be kell állni a sor elejére...
templar62
2025. november 27. 14:23
Fos general , Qss generál : valós nevek az első világháborúból .
Obsitos Technikus
2025. november 27. 14:19 Szerkesztve
A németek bevezetik az "önkéntes sorkatonaságot", ezek az idióták meg a "kötelező önkéntességet". Mintha mindegyiküknél lenne egy Tokahontasz ellenzsírnagy szakértőnek.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!