Macron háborúra készül: kvázi kötelező katonai szolgálatot vezet be Franciaország

A franciák és a britek is saját békefenntartókat küldenének Ukrajnába
A béke kapujában is tovább éleznék a háborús feszültséget az európai országok.
Több mint kétszeresése emelnék a tartalékosok számát.
Lettország és Horvátország után Franciaország is a kötelező vagy félig kötelező katonai szolgálat visszaállításának útjára lép, igaz, egyelőre önkéntes formában – írta a Magyar Nemzet.
Emmanuel Macron államfő várhatóan csütörtökön jelenti be az úgynevezett Service National Universel (SNU) jelentős bővítését és részben katonai jellegűvé tételét.
Az ötlet nem új:
a kötelező sorozás megszüntetése óta, azaz 1997 óta rendszeresen felmerül Franciaországban valamilyen katonai szolgálat visszaállítása.
A baloldal a témában korábban főként a társadalmi kohézió, és a különböző társadalmi rétegek fiataljainak közösségépítését hangsúlyozta, most azonban egyértelműen biztonsági és katonai okok állnak a középpontban.
Ez a javaslat a fiatalok szolgálati kedvét tükrözi, de még inkább a fegyveres erők működési szükségleteit, válaszul a veszélyek növekedésére”
– fogalmazott egy elnöki tisztviselő szerdán újságírók előtt.
A francia haderő jelenleg az Európai Unió második legnagyobb létszámú hadserege (Lengyelország után), valamivel több mint 201 ezer fővel, ugyanakkor a tartalékos állomány mindössze 45 ezer fő körül van. A kormány 2035-ig 105 ezerre szeretné növelni ezt a számot – az önkéntes katonai szolgálat bővítése elsősorban ezt a célt szolgálja.
A Krím annektálását követően Litvánia állította vissza elsőként a kötelező sorozást, 2022, az ukrajnai háború kirobbanása után Svédország és Lettország is követte a példát, idén pedig Horvátország is újra bevezette a kötelező alapkiképzést.
Franciaország így – bár egyelőre még csak önkéntes alapon – szintén csatlakozik azokhoz az európai országokhoz, amelyek a megváltozott biztonsági környezetben újra nagyobb létszámú és kiképzett tartalékos állományt akarnak felépíteni.
