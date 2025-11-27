Macron háborúra készül: kvázi kötelező katonai szolgálatot vezet be Franciaország

Ez a javaslat a fiatalok szolgálati kedvét tükrözi, de még inkább a fegyveres erők működési szükségleteit, válaszul a veszélyek növekedésére”

– fogalmazott egy elnöki tisztviselő szerdán újságírók előtt.

A francia haderő jelenleg az Európai Unió második legnagyobb létszámú hadserege (Lengyelország után), valamivel több mint 201 ezer fővel, ugyanakkor a tartalékos állomány mindössze 45 ezer fő körül van. A kormány 2035-ig 105 ezerre szeretné növelni ezt a számot – az önkéntes katonai szolgálat bővítése elsősorban ezt a célt szolgálja.

A Krím annektálását követően Litvánia állította vissza elsőként a kötelező sorozást, 2022, az ukrajnai háború kirobbanása után Svédország és Lettország is követte a példát, idén pedig Horvátország is újra bevezette a kötelező alapkiképzést.

Franciaország így – bár egyelőre még csak önkéntes alapon – szintén csatlakozik azokhoz az európai országokhoz, amelyek a megváltozott biztonsági környezetben újra nagyobb létszámú és kiképzett tartalékos állományt akarnak felépíteni.