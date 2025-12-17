Ft
Ft
4°C
0°C
Ft
Ft
4°C
0°C
12. 17.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 17.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
háború mark rutte ursula von der leyen brüsszel magyarország orosz-ukrán háború orbán viktor

Döbbenet! – csupán ennyivel tudott reagálni a szóvivő Mark Rutte és Ursula von der Leyen ámokfutására (VIDEÓ)

2025. december 17. 18:06

Menczer Tamás kiemelte, hogy Orbán Viktor azért küzd most Brüsszelben, hogy Magyarország mindebből kimaradjon.

2025. december 17. 18:06
null

Döbbenet – mondta Menczer Tamás, a kormánypártok szóvivője legújabb közösségi-oldalán megosztott videójában. Menczer Tamás a videó elején emlékezetett, hogy az angol és a francia vezérkari főnök, továbbá Mark Rutte NATO-főtitkár is beszélt arról, hogy háborúra kell készülnünk.

Ezt is ajánljuk a témában

Egy olyan háborúra, amelyben mi is és a gyerekeink is harcolni fogunk, és hogyha kell akkor meghalni”

 – emelte ki a szóvivő. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Von der Leyennek ez nagyon fájhat: mintha Orbán írta volna az amerikai mestertervet

Von der Leyennek ez nagyon fájhat: mintha Orbán írta volna az amerikai mestertervet
Tovább a cikkhezchevron

Menczer Tamás a videójában hozzátette: közben Ursula von der Leyen bejelentette, hogy Brüsszel nem akar békét, folytatni és finanszírozni akarják a háborút a következő két évben, 26-ben és 27-ben százmilliárd eurót akarnak beletolni a háborúba.

Orbán Viktor azért küzd most Brüsszelben, hogy Magyarország mindebből kimaradjon, kimaradhasson”

 – hangsúlyozta a szóvivő aki végül hozzátette: „Kemény menet lesz!”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép forrása: OHN THYS / AFP 

 

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
blf2
2025. december 17. 18:19
Nem sok van hátra az EU nak ebben a formában.talán fél év
Válasz erre
5
0
alenka
2025. december 17. 18:17
Jujjujj, Uršulka, megcsalod a drogos stöpszli naci koboldot?....cserébe majd több milliárdot követel!.........Putin, előre!..... ukiiiikiiikriiiijniii naci gecik, pusztuljatok!
Válasz erre
10
0
bondavary
•••
2025. december 17. 18:14 Szerkesztve
Kész röhej, ahogy ezek színpadiasan ölelgetik, csókolgatják egymást és Zelenszkijt. A szovjet tömb vezetőinek ugyanez volt a szokása.
Válasz erre
10
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!