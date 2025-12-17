Döbbenet! – csupán ennyivel tudott reagálni a szóvivő Mark Rutte és Ursula von der Leyen ámokfutására (VIDEÓ)

Döbbenet – mondta Menczer Tamás, a kormánypártok szóvivője legújabb közösségi-oldalán megosztott videójában. Menczer Tamás a videó elején emlékezetett, hogy az angol és a francia vezérkari főnök, továbbá Mark Rutte NATO-főtitkár is beszélt arról, hogy háborúra kell készülnünk.