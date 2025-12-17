Döbbenet! – csupán ennyivel tudott reagálni a szóvivő Mark Rutte és Ursula von der Leyen ámokfutására (VIDEÓ)

Nem akárki, egy csúcsvezető mondta ki: készüljünk fel a világháborúra
Mark Rutte szerint Oroszország öt éven belül készen állhat katonai erő alkalmazására a NATO ellen.
Menczer Tamás kiemelte, hogy Orbán Viktor azért küzd most Brüsszelben, hogy Magyarország mindebből kimaradjon.
Döbbenet – mondta Menczer Tamás, a kormánypártok szóvivője legújabb közösségi-oldalán megosztott videójában. Menczer Tamás a videó elején emlékezetett, hogy az angol és a francia vezérkari főnök, továbbá Mark Rutte NATO-főtitkár is beszélt arról, hogy háborúra kell készülnünk.
Egy olyan háborúra, amelyben mi is és a gyerekeink is harcolni fogunk, és hogyha kell akkor meghalni”
– emelte ki a szóvivő.
Menczer Tamás a videójában hozzátette: közben Ursula von der Leyen bejelentette, hogy Brüsszel nem akar békét, folytatni és finanszírozni akarják a háborút a következő két évben, 26-ben és 27-ben százmilliárd eurót akarnak beletolni a háborúba.
Orbán Viktor azért küzd most Brüsszelben, hogy Magyarország mindebből kimaradjon, kimaradhasson”
– hangsúlyozta a szóvivő aki végül hozzátette: „Kemény menet lesz!”
Eredményesek voltak a kedd esti küzdelmek.
Nyitókép forrása: OHN THYS / AFP