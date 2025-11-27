Rutte derékba törné Trump béketervét: „Az oroszoknak nincs joga megakadályozni Ukrajna NATO csatlakozását”

Oroszországnak nincs vétójoga Kijev NATO-csatlakozási kérelmével kapcsolatban – jelentette ki szerdán Mark Rutte, a szövetség vezetője, elutasítva az amerikai békeegyezmény-javaslat azon pontját, amely megakadályozná Ukrajna csatlakozását a szövetséghez.

„Oroszországnak nincs szavazati joga, sem vétójoga abban, hogy ki lehet a NATO tagja” – mondta Rutte az El País és a német RND lapoknak adott interjúban. A szövetség alapító Washingtoni Szerződése „bármely euró-atlanti térségbeli ország csatlakozását lehetővé teszi” – tette hozzá.