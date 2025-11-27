Rutte derékba törné Trump béketervét: „Az oroszoknak nincs joga megakadályozni Ukrajna NATO csatlakozását”

Itt van minden, amit tudunk Trump 28 pontos béketervéről
Melyek a legfontosabb pontok, mit mondott rá Putyin, hogyan reagált Zelenszkij, meddig dönthet az ukrán elnök, és mi a magyar miniszterelnök álláspontja?
A szövetség vezetője arra is figyelmeztetett, hogy Moszkva Európára jelentett fenyegetése messze túl fogja élni a Kijevvel kötött bármely békeszerződést.
Oroszországnak nincs vétójoga Kijev NATO-csatlakozási kérelmével kapcsolatban – jelentette ki szerdán Mark Rutte, a szövetség vezetője, elutasítva az amerikai békeegyezmény-javaslat azon pontját, amely megakadályozná Ukrajna csatlakozását a szövetséghez.
„Oroszországnak nincs szavazati joga, sem vétójoga abban, hogy ki lehet a NATO tagja” – mondta Rutte az El País és a német RND lapoknak adott interjúban. A szövetség alapító Washingtoni Szerződése „bármely euró-atlanti térségbeli ország csatlakozását lehetővé teszi” – tette hozzá.
A 28 pontos béketerv, amely a múlt héten szivárgott ki tartalmazta azt a rendelkezést, hogy a NATO megállapodik abban, hogy „a jövőben semmilyen körülmények között nem fogadja be Ukrajnát”.
A NATO-tagállamok nem voltak hajlandók azonnal meghívni Ukrajnát a szervezetbe, de a tagok tavaly megállapodtak abban, hogy Kijev pályázatát „visszavonhatatlannak” tekintik – ezt a kijelentést Rutte azóta is ismételgeti, annak ellenére, hogy Trump és más tagállamok ellenzik az ország csatlakozását.
A NATO főtitkára elismerte, hogy több „szövetséges … jelenleg ellenzi Ukrajna csatlakozását”.
Rutte szerint a vasárnap Genfben tartott szélesebb körű diplomáciai tárgyalások után kidolgozott jelenlegi béketerv „jó alapot nyújt a további megbeszélésekhez”, de hozzátette, hogy minden javaslat „bizonyos kérdésekben” „külön, párhuzamos megbeszélést” igényel a NATO-val.
