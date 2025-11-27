Ft
Ft
7°C
2°C
Ft
Ft
7°C
2°C
11. 27.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 27.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Ukrajna NATO Kijev Oroszország Mark Rutte

Rutte derékba törné Trump béketervét: „Az oroszoknak nincs joga megakadályozni Ukrajna NATO csatlakozását”

2025. november 27. 14:17

A szövetség vezetője arra is figyelmeztetett, hogy Moszkva Európára jelentett fenyegetése messze túl fogja élni a Kijevvel kötött bármely békeszerződést.

2025. november 27. 14:17
null

Oroszországnak nincs vétójoga Kijev NATO-csatlakozási kérelmével kapcsolatban – jelentette ki szerdán Mark Rutte, a szövetség vezetője, elutasítva az amerikai békeegyezmény-javaslat azon pontját, amely megakadályozná Ukrajna csatlakozását a szövetséghez. 

„Oroszországnak nincs szavazati joga, sem vétójoga abban, hogy ki lehet a NATO tagja” – mondta Rutte az El País és a német RND lapoknak adott interjúban. A szövetség alapító Washingtoni Szerződése „bármely euró-atlanti térségbeli ország csatlakozását lehetővé teszi” – tette hozzá.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Itt a történet vége, Zelenszkijt kivezethetik: ez lehet a legfontosabb tulajdonsága Ukrajna új vezetőjének

Itt a történet vége, Zelenszkijt kivezethetik: ez lehet a legfontosabb tulajdonsága Ukrajna új vezetőjének
Tovább a cikkhezchevron

A 28 pontos béketerv, amely a múlt héten szivárgott ki tartalmazta azt a rendelkezést, hogy a NATO megállapodik abban, hogy „a jövőben semmilyen körülmények között nem fogadja be Ukrajnát”.

A NATO-tagállamok nem voltak hajlandók azonnal meghívni Ukrajnát a szervezetbe, de a tagok tavaly megállapodtak abban, hogy Kijev pályázatát „visszavonhatatlannak” tekintik – ezt a kijelentést Rutte azóta is ismételgeti, annak ellenére, hogy Trump és más tagállamok ellenzik az ország csatlakozását.

Ezt is ajánljuk a témában

A NATO főtitkára elismerte, hogy több „szövetséges … jelenleg ellenzi Ukrajna csatlakozását”.

Rutte szerint a vasárnap Genfben tartott szélesebb körű diplomáciai tárgyalások után kidolgozott jelenlegi béketerv „jó alapot nyújt a további megbeszélésekhez”, de hozzátette, hogy minden javaslat „bizonyos kérdésekben” „külön, párhuzamos megbeszélést” igényel a NATO-val.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: DANIEL PETER / AFP

 

 

Összesen 63 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
madre79
2025. november 27. 16:38
Te mocskos faszkalap ki a bánatos istennyila juttatott ebbe a székbe?
Válasz erre
0
0
Szerintem
2025. november 27. 16:38
Az USA-nak viszont van joga megakadályozni Ukrajna NATO csatlakozását. Ez a rohadék is a háborút kiváltó végső okot akarja vissza állítani. Ezek már tényleg, mintha Putyin kezére akarnának játszani, hogy még többet bedarálhasson Ukrajnából és csak Ukrajnával akar kibaszni.
Válasz erre
0
0
csulak
2025. november 27. 16:21
ez is idiota
Válasz erre
1
0
egonsamu-2
2025. november 27. 16:20
Rutte te buzi majom, miért indult be Putyin gépezete Ukrajna ellen? Még mindíg nem értetted meg te barom????
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!