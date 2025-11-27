Üzent a magyar hős: Szoboszlai a történelmi válság ellenére elképesztő dicséretet kapott Liverpoolban

Élő adásban sz@rozták le Szoboszlaiékat – nem is akárki
Rendkívüli állapotok Liverpoolban.
A közösségi oldalán posztolt a magyar válogatott csapatkapitánya.
Történelmi mélységből kell kirángatnia magát a Liverpool labdarúgócsapatának, minden sorozatot figyelembe véve 1992 óta először kapott egymás után háromszor legalább három gólt a gárda, az elmúlt 12 meccséből pedig kilencet elveszített, ilyen pusztítóan negatív sorozat 1953 óta nem fordult elő!
Tényleg egészen elképesztő válságban az angol bajnok: a sérültek továbbra sem állnak rendelkezésre, szinte minden támadó formán kívül van, a klub korábbi legendái egymás után osztják a pofonokat a szakmai stábnak és a játékosoknak, akadozik a nyáron vásárolt sztárok beépítése, miközben a védelem történelmi csapásokat szenved.
A sajtóban már beindult a találgatás, ki pótolhatná Arne Slotot a kispadon, hamarosan összeülhet a vezetőség válságstábja, röviden tehát, áll a bál a klubnál.
Egyetlen játékos kivételével mindenkit szidnak a szurkolók, kizárólag Szoboszlai Dominikon látják az akaratot és az elszántságot, odáig mentek, hogy Virgil van Dijk karja helyett a magyar középpályásén látnák a legszívesebben a csapatkapitányi karszalagot. Mint mondják, most vannak a legközelebb ahhoz, hogy visszakapják Steven Gerrardot...
Szoboszlai a PSV ellen is példásan küzdött, élére állt a letámadásoknak, társai azonban csak ímmel-ámmal követték, így a rengeteg futás hatékonysága sem volt az igazi. Az univerzális magyar így is gólt szerzett és a vesztes csapatból választották meg a találkozó legjobbjának!
Kemény pillanatok ezek, de győztesek vagyunk, és együtt fogunk felemelkedni!”
– üzent a találkozó másnapján a közösségi oldalán Szoboszlai Dominik.
Elképesztő névsor állt össze a kispad lehetséges várományosairól.
