Üzent a magyar hős: Szoboszlai a történelmi válság ellenére elképesztő dicséretet kapott Liverpoolban

Történelmi mélységből kell kirángatnia magát a Liverpool labdarúgócsapatának, minden sorozatot figyelembe véve 1992 óta először kapott egymás után háromszor legalább három gólt a gárda, az elmúlt 12 meccséből pedig kilencet elveszített, ilyen pusztítóan negatív sorozat 1953 óta nem fordult elő!

Tényleg egészen elképesztő válságban az angol bajnok: a sérültek továbbra sem állnak rendelkezésre, szinte minden támadó formán kívül van, a klub korábbi legendái egymás után osztják a pofonokat a szakmai stábnak és a játékosoknak, akadozik a nyáron vásárolt sztárok beépítése, miközben a védelem történelmi csapásokat szenved.