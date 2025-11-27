Ft
11. 27.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
liverpool válság Szoboszlai Dominik

Üzent a magyar hős: Szoboszlai a történelmi válság ellenére elképesztő dicséretet kapott Liverpoolban

2025. november 27. 15:11

A közösségi oldalán posztolt a magyar válogatott csapatkapitánya.

2025. november 27. 15:11
null

Történelmi mélységből kell kirángatnia magát a Liverpool labdarúgócsapatának, minden sorozatot figyelembe véve 1992 óta először kapott egymás után háromszor legalább három gólt a gárda, az elmúlt 12 meccséből pedig kilencet elveszített, ilyen pusztítóan negatív sorozat 1953 óta nem fordult elő!

Tényleg egészen elképesztő válságban az angol bajnok: a sérültek továbbra sem állnak rendelkezésre, szinte minden támadó formán kívül van, a klub korábbi legendái egymás után osztják a pofonokat a szakmai stábnak és a játékosoknak, akadozik a nyáron vásárolt sztárok beépítése, miközben a védelem történelmi csapásokat szenved.

A sajtóban már beindult a találgatás, ki pótolhatná Arne Slotot a kispadon, hamarosan összeülhet a vezetőség válságstábja, röviden tehát, áll a bál a klubnál.

Egyetlen játékos kivételével mindenkit szidnak a szurkolók, kizárólag Szoboszlai Dominikon látják az akaratot és az elszántságot, odáig mentek, hogy Virgil van Dijk karja helyett a magyar középpályásén látnák a legszívesebben a csapatkapitányi karszalagot. Mint mondják, most vannak a legközelebb ahhoz, hogy visszakapják Steven Gerrardot...

Szoboszlai a PSV ellen is példásan küzdött, élére állt a letámadásoknak, társai azonban csak ímmel-ámmal követték, így a rengeteg futás hatékonysága sem volt az igazi. Az univerzális magyar így is gólt szerzett és a vesztes csapatból választották meg a találkozó legjobbjának!

Kemény pillanatok ezek, de győztesek vagyunk, és együtt fogunk felemelkedni!”

– üzent a találkozó másnapján a közösségi oldalán Szoboszlai Dominik.

Fotó: MTI/AP/Jon Super

madre79
2025. november 27. 16:22
Dominik valóban egy hős! Slot utódját már elég régen keresik, Klopp tanácsadóként (állítólag) visszament, de Zidane s megfordult a Liverpoolnál, mint lehetséges főnök, ha nem is állandóra, de Slotnak menni kell az írások és a vélemények szerint! Van Dijk januártól a YT szerint már nem lesz az LFC-ben, Mo Salah szintén,etc.!
Válasz erre
1
0
motoman528
2025. november 27. 15:35
Már rendesen sajnálom őt a társai miatt! Ö aztán kiteszi a lelkét minden meccsen.
Válasz erre
1
0
