11. 27.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Aleksandar Vučić Pásztor István-díj Magyarország Szerbia Szabadka Orbán Viktor

Tapsvihar fogadta Orbán Viktort: már most hálásak a szerbek a magyaroknak (VIDEÓ)

2025. november 27. 14:39

Orbán Viktor csütörtökön Szabadkára utazott, hogy Pásztor Istvánra emlékezzen Vucsics elnökkel és a Szerbiának nyújtott energetikai segítségről tárgyaljon.

2025. november 27. 14:39
Amint azt korábban megírtuk, csütörtökön Orbán Viktor és Aleksandar Vučić közösen vettek részt a Pásztor István-díj átadásán, ahol a szerb–magyar jószomszédi kapcsolatok elmélyítéséért végzett munkájukat ismerték el.

Beszédében a magyar miniszterelnök kitért a Szerbiát fenyegető uniós szankciókra is. Mint fogalmazott: „Szerbiában bekövetkezhet az, amit Magyarországon sikerült elkerülnünk: le kell állítani a legnagyobb olajfinomítót, ellátási nehézségek, sőt üzemanyaghiány rémképe fenyeget”.

Orbán Viktor arról is beszámolt, hogy Magyarország és Szerbia megállapodott egy új, közös olajvezeték megépítéséről, amely hosszú távon növelheti a térség energiabiztonságát.

A látogatásról a kormányfő a Facebook-oldalán egy videót is megosztott, amelyen Szabadkára érkezése látható.

 

canadian-deplorable
2025. november 27. 16:24
Oroszország Amerika és Nyugat-Európa riválisa, ellensége. Ez csak egyszerű logikus tény. Szerbia Oroszország szövetségese. Magyarország EU és NATO tag, de nem fogadja el a nyugati doktrinát és a nyugat ellenségeivel épített ki jó viszonyt, bár ebben nagyrészt gazdasági és földrajzi szükségszerűség van. Namármost, Trump Orbánt nagyra becsüli és igazán barátjának tekinti, ezért megértéssel viszonyul Magyarországhoz. Sőt, kifejezetten próbál az országnak és Orbánnak segíteni. Viszont lehet egy pont, ahol ez a kettős lojalitás többé nem lesz elfogadva, pl ha Trump-nak nem sikerül a békét elintéznie és a globalista politikusok és az amerikai szavazók többsége miatt kénytelen lesz Magyarországnak hátat fordítani. Plusz, Trump-nak még 3 éve van, többször nem indulhat, és nem is engednék, mert az utóbbi hónapokban sok nagy népszerűtlen döntést hozott és a népszerűsége most alacsonyabb, mint Bidené volt az utolsó évében.
Hedvig58
2025. november 27. 15:45
Reméljük ez a hála tartós lesz, és nem fordítanak nekünk hátat a legelső adandó alkalommal. Nem tehetek róla, de nem tudom elfelejteni, mit tettek a magyarokkal. Egyébként a horvátokat is segítettük, aztán hála helyett ott rúgnak belénk ahol bírnak. Nem azt mondom, hogy nem kell segíteni, csak ne örüljünk annyira a jó viszonynak, mert bajban ismerszik meg a jó barát. Eddig mindig csalódtunk, remélem most nem fogunk, de azért legyünk nagyon óvatosak. Azok az országok akik részesedtek magyar területekből, soha nem fognak bennünket őszintén kedvelni, mert örökké rettegnek hogy vissza kell adniuk a lopott területet. Csak akkor nyugodnának meg, ha Magyarország eltűnne a föld színéről, hiszen akkor nem lenne ami emlékezteti őket arra, hogy mit tettek. Akkor jogos tulajdonosai lennének a lopott földnek. Nem akartam ünneprontó lenni, de nem árt emlékeznünk arra, ki mit tett velünk. Nem kell örök haragot tartani, de ne várjunk túl sokat a szomszédainktól. Most bajban vannak, de mi lesz utána?
Lami
2025. november 27. 15:31
jó, hogy még hasonlit a kecskeméti városházára.
canadian-deplorable
•••
2025. november 27. 15:17 Szerkesztve
Ugye azokról a szerbekről van szó, akik 44-ben magyarok ezreit irtották ki. A vajdasági mészárlás végrehajtóit soha nem vonták felelősségre. A magyar népnek nagy tehetsége van ahhoz, hogy a legvadabb ellenségeikkel barátkozzanak.
