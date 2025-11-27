Tapsvihar fogadta Orbán Viktort: már most hálásak a szerbek a magyaroknak (VIDEÓ)

Orbán Viktor Szabadkán elárulta: erről fog tárgyalni Putyinnal Moszkvában (VIDEÓ)
A miniszterelnök ellátogatott Szabadkára, ahol találkozott a szerb elnökkel.
Orbán Viktor csütörtökön Szabadkára utazott, hogy Pásztor Istvánra emlékezzen Vucsics elnökkel és a Szerbiának nyújtott energetikai segítségről tárgyaljon.
Amint azt korábban megírtuk, csütörtökön Orbán Viktor és Aleksandar Vučić közösen vettek részt a Pásztor István-díj átadásán, ahol a szerb–magyar jószomszédi kapcsolatok elmélyítéséért végzett munkájukat ismerték el.
Beszédében a magyar miniszterelnök kitért a Szerbiát fenyegető uniós szankciókra is. Mint fogalmazott: „Szerbiában bekövetkezhet az, amit Magyarországon sikerült elkerülnünk: le kell állítani a legnagyobb olajfinomítót, ellátási nehézségek, sőt üzemanyaghiány rémképe fenyeget”.
Orbán Viktor arról is beszámolt, hogy Magyarország és Szerbia megállapodott egy új, közös olajvezeték megépítéséről, amely hosszú távon növelheti a térség energiabiztonságát.
A látogatásról a kormányfő a Facebook-oldalán egy videót is megosztott, amelyen Szabadkára érkezése látható.