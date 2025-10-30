Ft
akcióterv Magyarország vízhiány klímaváltozás hőhullámok évtized aszály

Drámai jövőkép: a klímaváltozás miatt több zöldség és gyümölcs is eltűnhet az asztalunkról

2025. október 30. 19:39

A szakértők arra is felhívják a figyelmet, hogy az aszály, a hőhullámok és a szélsőséges időjárás a mezőgazdaságot, az ipart és az energiainfrastruktúrát is veszélyezteti.

2025. október 30. 19:39
null

„Az emberiség már nem tudja megállítani az 1,5 Celsius-fokos globális hőmérséklet-emelkedést” – jelentette ki az ENSZ főtitkára, António Guterres. Bár ez elsőre nem tűnhet olyan nagy dolognak, Ürge-Vorsatz Diána magyar klímakutató elmondása szerint ez életünk olyan területeire is hatással lehet, amelyekre nem is gondolnánk. 

Búcsút mondhatunk többek között a megszokott növényeinknek, és nem fogunk örülni a helyettük érkező fajoknak

– idézte a szakértőt a Blikk.

Nehéz évtizedek elé nézünk

A cikkben arra is rámutattak, hogy a globális átlaghőmérséklet már 1,3–1,4 fokkal emelkedett az iparosodás előtti szinthez képest, és 

minden további tized fok súlyosbítja a klímaváltozás hatásait.

Valamint hangsúlyozták, hogy az aszály, a hőhullámok és a szélsőséges időjárás a mezőgazdaságot, az ipart és az energiainfrastruktúrát is veszélyezteti, és a jövőben 

gyakorlatilag búcsút inthetünk majd az almának, a málnának, a kukoricának egyaránt.

De nemcsak a mezőgazdaságban, hanem az életünk legtöbb területén is érezni fogjuk a felmelegedést – írta a lap.

Magyarország így szállt szembe az aszállyal

Az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára még július elején beszélt arról, hogy országszerte 260 helyszínen avatkoztak be a vízhiány enyhítése érdekében és segítik csökkenteni a klímaváltozás káros következményeit.

Hubai Imre a vízhiány elleni védekezés, az aszályvédelmi akcióterv végrehajtásáról szólva arról számolt be, hogy a 4,7 milliárd forint rendelkezésre álló fedezet lehetővé tette, hogy Magyarországon 

minél több vizet tudjanak megtartani a tájban, minél több vizet tudjanak juttatni ökológiai vízpótlás céljára, illetve fel tudják tölteni a víztározásra alkalmas, és akár már évek vagy évtizedek óta kihasználatlanul álló tereket”

 – fogalmazott.

Az államtitkár elmondta: Magyarország kormánya érzékelte a rendkívüli aszály okozta vízveszteség problémáját, éppen ezért idén is ingyenes az öntözővíz, amely több mint 10 milliárd forint költségmegtakarítást eredményez a gazdálkodók számára.

Ezt a kormányzat átvállalta és a központi költségvetésből fedezi a gazdálkodók helyett – jelentette ki Hubai.

Nyitókép illusztráció. Fotó: Ferenc Isza/AFP

