Drámai jövőkép: a klímaváltozás miatt több zöldség és gyümölcs is eltűnhet az asztalunkról

„Az emberiség már nem tudja megállítani az 1,5 Celsius-fokos globális hőmérséklet-emelkedést” – jelentette ki az ENSZ főtitkára, António Guterres. Bár ez elsőre nem tűnhet olyan nagy dolognak, Ürge-Vorsatz Diána magyar klímakutató elmondása szerint ez életünk olyan területeire is hatással lehet, amelyekre nem is gondolnánk.

Búcsút mondhatunk többek között a megszokott növényeinknek, és nem fogunk örülni a helyettük érkező fajoknak

– idézte a szakértőt a Blikk.

Nehéz évtizedek elé nézünk

A cikkben arra is rámutattak, hogy a globális átlaghőmérséklet már 1,3–1,4 fokkal emelkedett az iparosodás előtti szinthez képest, és