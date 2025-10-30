Drámai jövőkép: a klímaváltozás miatt több zöldség és gyümölcs is eltűnhet az asztalunkról

Drámai változásoknak lehetünk szemtanúi: elképesztő sebességgel reagált a közelgő katasztrófára Magyarország
„Még nem lehet tudni, hogy mi vár ránk” – mondta az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára.
A szakértők arra is felhívják a figyelmet, hogy az aszály, a hőhullámok és a szélsőséges időjárás a mezőgazdaságot, az ipart és az energiainfrastruktúrát is veszélyezteti.
„Az emberiség már nem tudja megállítani az 1,5 Celsius-fokos globális hőmérséklet-emelkedést” – jelentette ki az ENSZ főtitkára, António Guterres. Bár ez elsőre nem tűnhet olyan nagy dolognak, Ürge-Vorsatz Diána magyar klímakutató elmondása szerint ez életünk olyan területeire is hatással lehet, amelyekre nem is gondolnánk.
Búcsút mondhatunk többek között a megszokott növényeinknek, és nem fogunk örülni a helyettük érkező fajoknak
– idézte a szakértőt a Blikk.
A cikkben arra is rámutattak, hogy a globális átlaghőmérséklet már 1,3–1,4 fokkal emelkedett az iparosodás előtti szinthez képest, és
minden további tized fok súlyosbítja a klímaváltozás hatásait.
Valamint hangsúlyozták, hogy az aszály, a hőhullámok és a szélsőséges időjárás a mezőgazdaságot, az ipart és az energiainfrastruktúrát is veszélyezteti, és a jövőben
gyakorlatilag búcsút inthetünk majd az almának, a málnának, a kukoricának egyaránt.
De nemcsak a mezőgazdaságban, hanem az életünk legtöbb területén is érezni fogjuk a felmelegedést – írta a lap.
Az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára még július elején beszélt arról, hogy országszerte 260 helyszínen avatkoztak be a vízhiány enyhítése érdekében és segítik csökkenteni a klímaváltozás káros következményeit.
Hubai Imre a vízhiány elleni védekezés, az aszályvédelmi akcióterv végrehajtásáról szólva arról számolt be, hogy a 4,7 milliárd forint rendelkezésre álló fedezet lehetővé tette, hogy Magyarországon
minél több vizet tudjanak megtartani a tájban, minél több vizet tudjanak juttatni ökológiai vízpótlás céljára, illetve fel tudják tölteni a víztározásra alkalmas, és akár már évek vagy évtizedek óta kihasználatlanul álló tereket”
– fogalmazott.
Az államtitkár elmondta: Magyarország kormánya érzékelte a rendkívüli aszály okozta vízveszteség problémáját, éppen ezért idén is ingyenes az öntözővíz, amely több mint 10 milliárd forint költségmegtakarítást eredményez a gazdálkodók számára.
Ezt a kormányzat átvállalta és a központi költségvetésből fedezi a gazdálkodók helyett – jelentette ki Hubai.
