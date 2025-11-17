Elemzés: honnan jönnek, és kit képviselnének Magyar Péter emberei?

A tiszás jelölteket 1000 titkosszolga fölrakta Tóni gépére, de hamarosan érkeznek!
Addig is türelmet, különben repül a Dunába a telefon!
Miután Orbán Viktor épp újabb adócsökkentési programot hirdetett a kisvállalkozásoknak, némi csúszással a Tisza közli, kiket javasol jövőre egyéni jelölteknek. Gyorselemzés Kiszelly Zoltánnal, a Századvég elemzőjével és Szánthó Miklóssal, az Alapjogokért Központ főigazgatójával!
A mai nap a bejelentésekről szólt a közéletben. Orbán Viktor miniszterelnök egy 11 pontos gazdasági akciótervet jelentett ma be. Mint írta:
Megállapodtunk a kisvállalkozókkal: az adóterheiket csökkentjük, az őket terhelő bürokráciát visszavágjuk.
Magyar Péter, pedig a mai napra ígérte jelöltjeinek bemutatását.
A Tisza Párt elnökének bejelentését követően 19:30-kor egy átfogó elemzéssel várjuk Önöket a Mandiner stúdiójából Kacsoh Dániellel, Mráz Ágoston Sámuellel és Szánthó Miklóssal.
