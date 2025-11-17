Elemzés: honnan jönnek, és kit képviselnének Magyar Péter emberei?

A mai nap a bejelentésekről szólt a közéletben. Orbán Viktor miniszterelnök egy 11 pontos gazdasági akciótervet jelentett ma be. Mint írta:

Megállapodtunk a kisvállalkozókkal: az adóterheiket csökkentjük, az őket terhelő bürokráciát visszavágjuk.

Magyar Péter, pedig a mai napra ígérte jelöltjeinek bemutatását.

A Tisza Párt elnökének bejelentését követően 19:30-kor egy átfogó elemzéssel várjuk Önöket a Mandiner stúdiójából Kacsoh Dániellel, Mráz Ágoston Sámuellel és Szánthó Miklóssal.