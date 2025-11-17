Ft
Ft
13°C
9°C
Ft
Ft
13°C
9°C
11. 17.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 17.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
akcióterv Századvég Magyar Péter Orbán Viktor Kacsoh Dániel Mráz Ágoston Sámuel

Elemzés: honnan jönnek, és kit képviselnének Magyar Péter emberei?

2025. november 17. 17:56

Miután Orbán Viktor épp újabb adócsökkentési programot hirdetett a kisvállalkozásoknak, némi csúszással a Tisza közli, kiket javasol jövőre egyéni jelölteknek. Gyorselemzés Kiszelly Zoltánnal, a Századvég elemzőjével és Szánthó Miklóssal, az Alapjogokért Központ főigazgatójával!

2025. november 17. 17:56
null

A mai nap a bejelentésekről szólt a közéletben. Orbán Viktor miniszterelnök egy 11 pontos gazdasági akciótervet jelentett ma be. Mint írta: 

Megállapodtunk a kisvállalkozókkal: az adóterheiket csökkentjük, az őket terhelő bürokráciát visszavágjuk.

Magyar Péter, pedig a mai napra ígérte jelöltjeinek bemutatását.  

A Tisza Párt elnökének bejelentését követően 19:30-kor egy átfogó elemzéssel várjuk Önöket a Mandiner stúdiójából Kacsoh Dániellel, Mráz Ágoston Sámuellel és Szánthó Miklóssal.

Kövesse Ön is élőben adásunkat a Mandiner stúdiójából!

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
sagirdilsiz-2
2025. november 17. 19:28
Melyik időzóna szerinti 7 óra a bejelentés ideje, és melyik hétfő?
Válasz erre
2
0
Obsitos Technikus
2025. november 17. 19:05
Van valahol egy olvasható lista? Van annak is ki kell szivárogni?
Válasz erre
0
0
csulak
2025. november 17. 18:36
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
Válasz erre
0
0
gullwing
2025. november 17. 18:10
Honnan jönnek? Hát a csatornából... Ezek mind onnan jönnek és oda is távoznak.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!