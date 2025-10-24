Ft
UEFA európa-liga Fradi Magyarország Universitatea Craiova Ferencváros FCSB NB I Románia

Magyarország is nyert: a Ferencváros győzelmével nagyon fontos versenyben előztük meg a románokat – így fest most az új sorrend

2025. október 24. 21:21

Magyarország megelőzte Romániát. A Ferencváros győzelme nagyon sokat jelentett a versenyfutásban.

2025. október 24. 21:21
A Ferencvárosnak és eredményes Európa-liga-szereplésének köszönhetően Magyarország megelőzte Romániát az UEFA-koefficiens rangsorban – szúrta ki a Csakfoci.

A Ferencváros a Salzburg vendégeként nyert csütörtökön
A Ferencváros a Salzburg vendégeként nyert csütörtökön (Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA)

Menetel a Ferencváros

Hazánkat egyedül a Fradi képviseli, míg a románokat kettő: a bukaresti FCSB és az Universitatea Craiova. Előbbi az Európa-ligában odahaza 2–1-re kikapott a Bolognától, míg utóbbi a Konferencia-ligában hazai pályán 1–1-es döntetlent játszott a Noah-val.

A forduló előtt a román bajnokság koefficiense 23,250 volt, ez az Universitatea Craiova döntetlenjével – amely 0,25 pontot tett hozzá az országos együtthatóhoz – 23 500-ra nőtt.

A Fradi Salzburg felett aratott sikere 0,5 pontos növekedést eredményezett, amellyel

megelőztük délkeleti szomszédunkat. Jelenleg a magyar bajnokság a 22. helyen áll 23 625-ös koefficienssel, míg Románia a 23. helyre csúszott vissza, 23 500 ponttal.

Ezt is ajánljuk a témában

A csakfoci.hu megjegyzi, nagyon is fontos, hogy az idény végén ki hol végez, mivel 

a legjobb 23-ba kerülő nemzet bajnoka biztosan nem az első, hanem a második selejtezőkörben csatlakozhat a 2027-es Bajnokok Ligája-sorozathoz.

A Ferencváros az eddigi egy döntetlenjével és két győzelmével összesen 1,25 pontot tett hozzá Magyarország koefficienséhez. Ezzel szemben az FCSB egy győzelmet és két vereséget számlál, ami 0,5 pontot hozott Romániának, míg a Craiova egy döntetlenje és egy veresége 0,25 pontot ért. A román klubok tehát összesen 0,75 pontot gyűjtöttek az alapszakaszok kezdete óta.

Így számítják a pontokat

A főtáblán egy győzelem kettő pontot, egy döntetlen egy pontot ér. Az így szerzett pontokat el kell osztani az adott ország induló csapatainak számával. Romániát négy csapat képviselte az idény elején, így a Craiova döntetlenjéért járó egy pontot elosztották néggyel, azaz 0,25 pont került a román koefficienshez. Magyarországnak szintén négy csapata volt az idény kezdetén, így a Ferencváros Salzburg elleni 3–2-es győzelme két pontot hozott, ami elosztva néggyel 0,5 pontot jelentett a magyar bajnokság számára – vezette le a számításokat a Csakfoci.

