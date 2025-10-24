Magyarország is nyert: a Ferencváros győzelmével nagyon fontos versenyben előztük meg a románokat – így fest most az új sorrend

A Ferencvárosnak és eredményes Európa-liga-szereplésének köszönhetően Magyarország megelőzte Romániát az UEFA-koefficiens rangsorban – szúrta ki a Csakfoci.

A Ferencváros a Salzburg vendégeként nyert csütörtökön (Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA)

Menetel a Ferencváros

Hazánkat egyedül a Fradi képviseli, míg a románokat kettő: a bukaresti FCSB és az Universitatea Craiova. Előbbi az Európa-ligában odahaza 2–1-re kikapott a Bolognától, míg utóbbi a Konferencia-ligában hazai pályán 1–1-es döntetlent játszott a Noah-val.

A forduló előtt a román bajnokság koefficiense 23,250 volt, ez az Universitatea Craiova döntetlenjével – amely 0,25 pontot tett hozzá az országos együtthatóhoz – 23 500-ra nőtt.