Teljes döbbenet: válaszokat követelnek, de nagy a hallgatás – botrány, ami a szomszédunkban történt

A Magyar Nemzet hívta fel arra a figyelmet, hogy a botrányos időjárási körülmények miatt csütörtökön a szünetben félbeszakították a Rijeka–Sparta Praha Konferencialiga-mérkőzést. A felvételeket látva a futballmeccsnek el sem szabadott volna kezdődnie.

Botrány, hogy engedték a meccset (Fotó: NK Rijeka/Facebook)

Botrány Horvátországban



„Felhőszakadás és a futballnak nem kedvező időjárási viszonyok várták a csapatokat Rijekában, az Európai Labdarúgó-szövetségnek (UEFA-nak) ez mégsem volt elég ahhoz, hogy elhalassza a Rijeka és a Sparta Praha Konferencialiga-találkozóját. Az embertelen körülmények közepette 18.45-kor elindított meccset már a 14. percben félbe kellett szakítani – ekkor már túl voltunk egy VAR-ozással elvett gólon –, s bár bő két órával később az első félidőt nagy nehezen letudták a felek, ekkorra belátták, hogy értelmetlen a folytatás, így a játékvezető beszüntette a találkozót” – számolt be a Magyar Nemzet.