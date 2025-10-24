Teljes döbbenet: válaszokat követelnek, de nagy a hallgatás – botrány, ami a szomszédunkban történt

Salzburg–FTC: keserédes számolgatás – mutatjuk, mit okozott a Fradi győzelme Ausztriában
Nem gondolták volna, hogy kikap a Salzburg.
Félbe kellett szakítani az egyik Kl-meccset csütörtökön. Sokak szerint botrány, hogy Horvátországban elkezdődhetett a mérkőzés, mert a pálya talaja alkalmatlan volt a játékra.
A Magyar Nemzet hívta fel arra a figyelmet, hogy a botrányos időjárási körülmények miatt csütörtökön a szünetben félbeszakították a Rijeka–Sparta Praha Konferencialiga-mérkőzést. A felvételeket látva a futballmeccsnek el sem szabadott volna kezdődnie.
„Felhőszakadás és a futballnak nem kedvező időjárási viszonyok várták a csapatokat Rijekában, az Európai Labdarúgó-szövetségnek (UEFA-nak) ez mégsem volt elég ahhoz, hogy elhalassza a Rijeka és a Sparta Praha Konferencialiga-találkozóját. Az embertelen körülmények közepette 18.45-kor elindított meccset már a 14. percben félbe kellett szakítani – ekkor már túl voltunk egy VAR-ozással elvett gólon –, s bár bő két órával később az első félidőt nagy nehezen letudták a felek, ekkorra belátták, hogy értelmetlen a folytatás, így a játékvezető beszüntette a találkozót” – számolt be a Magyar Nemzet.
A lap hozzátette: a nemzetközi sajtóban általános megdöbbenést keltett, hogy az európai szövetség erőltette a mérkőzés lejátszását, miközben már néhány perc elteltével egyértelmű volt, hogy a halasztás lenne a legcélszerűbb: a labda folyamatosan megakadt a pályán akkor már több helyen is álló pocsolyákban, a játékosok folyamatosan estek-keltek a csúszós gyepen, a játékvezető pedig alig tudta kivenni a játékteret határoló vonalakat.
Ki a fene nyilvánította alkalmasnak a pályát?”
– tette fel a kérdést a cikkében a The Sun, amely
az európai labdarúgás szégyenéről írt.
A Net.hr ennél is keményebb kritikát fogalmazott meg, a horvát portál szerint akár vízilabdameccset is játszhattak volna, és felszólította az UEFA-t, hogy küldje szabadságra és hagyja is ott Robert Jones játékvezetőt. A Daily Mail szerint el sem kellett volna kezdeni az összecsapást, míg a német Bild egy bohózathoz hasonlította a történteket. A közösségi médiában ironikus kommentek és kritikus vélemények lavinája zúdult az UEFA-ra a meccsről szóló bejegyzések alatt.
Az eső órákon át szakadt a horvát kikötővárosban, az európai szövetség delegációja mégis alkalmasnak ítélte a pályát és a körülményeket.
A színfalak mögül származó információk szerint egyik csapat sem akart pályára lépni, az UEFA azonban ragaszkodott a saját elképzeléseihez, mivel a zsúfolt versenynaptár miatt nem akartak halasztani.
Válaszok egyelőre nincsenek, bár a média és a szurkolók válaszokat követelnek, az UEFA mélyen hallgat.
A mérkőzést péntek délután folytatták, a hazaiak végül némi meglepetésre 1–0-ra nyertek.
