Salzburg–FTC: keserédes számolgatás – mutatjuk, mit okozott a Fradi győzelme Ausztriában

Nyolc perc alatt kiütés: a Salzburg a Ferencvárostól is kikapott”

– áll a címben. Hozzátették, hogy a kötelező győzelem nem jött össze, és ezzel csak halvány remény maradt a továbbjutás kiharcolására.

Később Varga Barnabás kihagyott büntetője kapcsán megemlítették, hogy Alexander Schlager kapus valódi tizenegyesölővé vált, hiszen nemrégiben a Lyon és a Rapid ellen is megfogott egyet.

„A vendégtábor elcsendesült” – írták a kivédett tizenegyeshez, majd hozzáfűzték: a Ferencváros-szurkolók 500-zal kevesebben voltak jelen a stadionban, mert a csapat szurkolóinak különvonatát nem engedték át a határon.