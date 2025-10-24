Salzburg–FTC: keserédes számolgatás – mutatjuk, mit okozott a Fradi győzelme Ausztriában

RB Salzburg–FTC: óriási fordulat Ausztriában – Ludas Matyi módjára büntette az osztrákokat a Fradi
Micsoda teljesítmény!
Három meccs után nulla pont. Az osztrák lapok keserű szájízzel számoltak be a Salzburg újabb vereségéről.
Ahogyan arról beszámoltunk, a Ferencvárosi TC idegenben 3–2-re legyőzte az RB Salzburgot a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának 3. fordulójában. A mérkőzés után a teljesség igénye nélkül megnéztük, hogy mit ír az osztrák sportsajtó a Fradi sikeréről.
Emlékeztetőül: győzelmével a Ferencváros a maximálisan begyűjthető kilenc pontból hetet is megszerzett, míg a Salzburg ugyan meglőtte az első góljait, de maradt nullapontos.
A bécsi Kurier így összegzett:
Nyolc perc alatt kiütés: a Salzburg a Ferencvárostól is kikapott”
– áll a címben. Hozzátették, hogy a kötelező győzelem nem jött össze, és ezzel csak halvány remény maradt a továbbjutás kiharcolására.
Később Varga Barnabás kihagyott büntetője kapcsán megemlítették, hogy Alexander Schlager kapus valódi tizenegyesölővé vált, hiszen nemrégiben a Lyon és a Rapid ellen is megfogott egyet.
„A vendégtábor elcsendesült” – írták a kivédett tizenegyeshez, majd hozzáfűzték: a Ferencváros-szurkolók 500-zal kevesebben voltak jelen a stadionban, mert a csapat szurkolóinak különvonatát nem engedték át a határon.
A belügyminiszter megtagadta a szurkolók belépését az országba. A Ferencváros-szurkolók még mindig Hegyeshalomnál vannak.
A szünet után nehézzé váltak a dolgok. Mindössze nyolc perc leforgása alatt a Salzburg a földre került”
– jegyezték meg.
A cikket a hazaiak játékosának, Kerim Alajbegovic kijelentésével zárták:
Nyolc percen belül három gólt kapni egyszerűen elfogadhatatlan ezen a szinten, és fáj.”
Az ORF Sport tudósítása azt írta, hogy kilenc gyenge perc a csapat győzelmébe került.
A laola1.at a Salzburg vereségének okát a védekezésben látta. A portál szerint az idény előtt néha még az is fel-felvetődött, hogy az együttes akár ismét elődöntős lehet, de most már teljesen másképp fest a helyzete.
Nulla pont, a 36-ból 34. hely és vereség egy olyan csapat ellen, amely egyértelműen a mezőny legkönnyebben legyőzhető csapatai közé tartozik.”
A tudósítás a végén azt számolgatta, hogy
a Salzburgnak az előző idény alapján nagyjából tíz pontra lenne szüksége a továbbjutáshoz, de ez most öt fordulóval a vége előtt úgy, hogy idegenbeli mérkőzések is várnak még rá (szám szerint három is), elég távolinak tűnik.
A heute.at is arra hívta fel a figyelmet, hogy az együttes a harmadik összecsapását is elvesztette a sorozatban.
„Figyelmetlenség a szünet után: a Salzburg elrontotta a hazai meccsét a Ferencváros ellen” – áll az osztrák Kicker tudósításának címében. Az ajánlóban aztán az olvasható, hogy a gárda nyolc perc alatt vesztette el a találkozót.
Az esélytelenebbnek számító Ferencváros keserű vereségben részesítette a Salzburgot.”
Mint írták, a korai gól és a kivédett tizenegyes végül semmit sem ért a számos védelmi hiba miatt. Az első félidő alapján úgy tűnt, meglehet a csapat első győzelme az El-ben, de a védelem pár percre ismét kihagyott, és ezért drágán megfizetett.
Az osztrák lapok nagyon csalódottak a Salzburg újabb veresége miatt. A mérkőzés előtt azt gondolták, hogy a Ferencváros ellen otthon megtörik a jég, mivel a hazaiak számítottak a mérkőzés esélyesének. Az első félidő elnyerte a tetszésüket, de a fordulás után pár perc leforgása alatt elúszott a meccs, amiért a védekezést okolták. A továbbjutási esélyeket tekintve elég borúlátóak és nagyon kevés esélyt adnak arra, hogy a gárda ebből a helyzetből ki tudja harcolni a top 24-et – noha ez most még így is csak három pontra van. A Fradiról nem sokat írtak, inkább a saját csapatukkal voltak elfoglalva.
A Ferencváros jelenleg a 7. helyen áll.
Labdarúgó Európa-liga
Alapszakasz, 3. forduló
Red Bull Salzburg (osztrák)–Ferencvárosi TC 2–3 (1–0)
Salzburg, Red Bull Aréna, 8342 néző. Vezette: Goga Kikacseisvili (David Ahvlediani, David Gabiszonia) – grúzok
Salzburg: A. Schlager – Lainer, Gadou, J. Rasmussen, Krätzig (Trummer, 82.) – Yeo (Vertessen, 63.), Diabaté, Kjaergaard (Kitano, 63.), Alajbegovic – Ratkov (Onisiwo, 75.), Baidoo (Bischoff, 75.). Vezetőedző: Thomas Letsch
FTC: Dibusz – Gartenmann, Raemaekers, I. Cissé – Makreckis, Ötvös, Kanikovszki (N. Keita, 78.), Zachariassen, Cadu (O'Dowda, 78.) – Varga B. (Levi, 84.)., Yusuf (L. Joseph, 72.). Vezetőedző: Robbie Keane
Gólszerző: Baidoo (13.), Vertessen (72.), ill. Varga B. (50.), Zachariassen (56.), Yusuf (58.)
Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA