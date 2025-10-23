RB Salzburg–FTC: emberségből jelesre vizsgázott a Fradi játékosa; Dibuszt gatyára vetkőztették (VIDEÓ)

RB Salzburg–FTC: „Auf Wiedersehen!” – visszafordított szurkolóiért küzdve nyert Ausztriában a Ferencváros!
Az osztrákok szereztek vezetést, majd jött egy nyolcperces henger a Fradi részéről.
Makreckisről és Dibuszról is készült egy szeretnivaló videó. Főszerepben a Fradi játékosai!
Ahogyan arról beszámoltunk, a Fradi idegenben 3–2-re legyőzte az RB Salzburgot a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának 3. fordulójában. Ebben a cikkben két videót mutatunk meg.
Ezt is ajánljuk a témában
Az osztrákok szereztek vezetést, majd jött egy nyolcperces henger a Fradi részéről.
A mérkőzés előtt a Ferencvárosi TC játékosa, Cebrail Makreckis megvédte az esőtől a kisfiút, aki a pályára kísérte őt.
A lefújás után pedig a szurkolók mindent elkértek a Fradi csapatkapitányától, Dibusz Dénest gyakorlatilag gatyára vetkőztették.
A meccs után elárulta a veztkőzésének okát!
A gárda három mérkőzés után két győzelemmel és egy döntetlennel hét ponttal áll. Ráadásul idegenben aratta mindkét győzelmét.
Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA