Ft
Ft
16°C
9°C
Ft
Ft
16°C
9°C
10. 23.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 23.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
európa-liga salzburg Cebrail Makreckis Fradi videó Ferencváros Dibusz Dénes

RB Salzburg–FTC: emberségből jelesre vizsgázott a Fradi játékosa; Dibuszt gatyára vetkőztették (VIDEÓ)

2025. október 23. 22:13

Makreckisről és Dibuszról is készült egy szeretnivaló videó. Főszerepben a Fradi játékosai!

2025. október 23. 22:13
null

Ahogyan arról beszámoltunk, a Fradi idegenben 3–2-re legyőzte az RB Salzburgot a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának 3. fordulójában. Ebben a cikkben két videót mutatunk meg.

Nyert a Fradi
Nyert a Fradi (Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA)

Ezt is ajánljuk a témában

A mérkőzés előtt a Ferencvárosi TC játékosa, Cebrail Makreckis megvédte az esőtől a kisfiút, aki a pályára kísérte őt.


A lefújás után pedig a szurkolók mindent elkértek a Fradi csapatkapitányától, Dibusz Dénest gyakorlatilag gatyára vetkőztették.


A meccs után elárulta a veztkőzésének okát!


Menetel a Fradi

A gárda három mérkőzés után két győzelemmel és egy döntetlennel hét ponttal áll. Ráadásul idegenben aratta mindkét győzelmét.

Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Takagi
2025. október 23. 22:18
Szuper! Aranyos ahogy a kisfiú fejét védi az esőtől.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!